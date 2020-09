Poprad sa súdi s opozičným poslancom, pýta peniaze za viceprimátorský mandát

Verdikt v kauze, v ktorej ide o 40-tisíc eur, ešte nepadol.

29. sep 2020 o 0:00 Michal Frank

POPRAD. Okresný súd v Poprade rozhodoval v pondelok v spore, pri ktorom mesto zažalovalo niekdajšieho prvého zástupcu primátora a dnešného mestského poslanca Igora Wzoša (nezávislý).

Wzoš bol počas minulého volebného obdobia (nie celého, len do 31. 7. 2018) zástupcom vtedajšieho primátora Jozefa Švagerka (KDH).

V primátorských voľbách kandidoval proti Antonovi Dankovi (nezávislý).

Neúspešne, ale dostal sa do poslaneckého zboru.

V zastupiteľstve patrí medzi poslancov opozičných voči Dankovi, združených v klube Poprad 22.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto žalovalo poslanca

Už počas éry nového vedenia radnice mesto Poprad zažalovalo Wzoša za bezdôvodné obohatenie sa.

Súvisiaci článok Opozičný predák spochybňuje časť platu viceprimátorov Popradu Čítajte

Žiada od neho, aby vrátil peniaze, ktoré ako viceprimátor od mesta poberal.

Žalovaná strana považuje toto obvinenie za absurdné.

Tvrdí, že všetky náležitosti ohľadne peňazí riešilo príslušné oddelenie na mestskom úrade.

Súdny spor stále nie je uzavretý.

V pondelok pred sudcu Františka Zeleného predstúpili obe strany.

Mesto: Išlo o bezdôvodné obohatenie sa

Zástupca mesta tvrdil, že Wzoš prestal spĺňať podmienky na to, aby mu prináležal viceprimátorský plat.

A to v období od 1. marca 2017 do 31. marca 2018 a následne, po zmene zákona, aj od 1. apríla 2018 do 31. júla 2018.

Suma, ktorú má žalovaný vrátiť, je zhruba 40-tisíc eur.

Mesto žiada peniaze preto, že podľa ich právneho výkladu Wzoš neodišiel do verejnej funkcie z pracovného pomeru.

Problémom má byť záznam v Sociálnej poisťovni (SP), ktorým ho spoločnosť Akadémia vzdelávania Tatry, v ktorej Wzoš pôsobil, dala vyradiť z evidencie.

Problém s odvodmi

Ako to bolo, zisťoval súd.

Žalujúca strana tvrdí, že bývalý viceprimátor nedodržal literu zákona.

Do ôsmich dní ohlásiť v Sociálnej poisťovni „okolnosti, ktoré sa oznamujú pri vzniku, zmene alebo zániku sociálneho poistenia“.

Súvisiaci článok Zariadenie pre seniorov v Poprade je v problémoch, zamenili lieky Čítajte

Do funkcie viceprimátora nastúpil 10. decembra 2014 a do ôsmich dní malo byť na SP nahlásené prerušenie sociálneho poistenia z dôvodu výkonu verejnej funkcie.

Do 28. februára 2015 bol podľa zástupcu mesta v pracovnom pomere s Akadémiou vzdelávania Tatry.

K tomuto dátumu malo dôjsť k prerušeniu sociálneho poistenia.

Žalovaná strana ale tvrdí, že k ukončeniu pracovného pomeru došlo až 31. decembra 2018 a o nejakom skoršom prerušení nemala žiadnu vedomosť.

Svedok: Odhlásili sme ho omylom

V tomto duchu vypovedal aj svedok, terajší konateľ firmy, podľa ktorého došlo k rozviazaniu pracovného pomeru až 31. decembra 2018 vzájomnou písomnou dohodou.