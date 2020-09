V krompašskej nemocnici je nakazených už 38 zamestnancov

Leží na infekčnom v Košiciach. Požiadala ľudí o pomoc pre manžela, tí neváhali.

30. sep 2020

KROMPACHY. Počet nakazených zamestnancov krompašskej nemocnice po strede stúpol na číslo 38.

Pozitívny test na Covid-19 a k tomu aj zápal pľúc má aj Krompašanka Janka, zamestnankyňa nemocnice.

Momentálne je na infekčnom oddelení v Košiciach. Istý čas potrebovala aj umelú pľúcnu ventiláciu.

Cez sociálnu sieť požiadala Krompašanov o pomoc pre svojho manžela, ktorý ostal doma sám. Má problémy s chôdzou a nemá mu kto nakúpiť.

Jej prosba neostala bez povšimnutia, Krompašania reagovali želaniami skorého uzdravenia, iní zasa ponúkli pomoc s nákupom.

Za dva dni 14 nových prípadov v nemocnici

V nemocnici v Krompachoch doposiaľ evidovali 24 prípadov ochorenia Covid-19.

Ako informovala hovorkyňa Agel SK Martina Pavliková, za posledné dva dni bolo potvrdených ďalších 14.

Stalo sa tak napriek prísnym protiepidemiologickým opatreniam.

„Celkový počet pozitívnych zamestnancov je teda 38. Z toho je 29 zdravotníckych zamestnancov, medzi nimi sú aj 4 lekári. Väčšina pozitívne testovaných je z chirurgie, jeden prípad sa vyskytol na internom a jeden na detskom oddelení,“ uviedla hovorkyňa.

Odkedy sa objavil prvý prípad ochorenia na chirurgickom oddelení, nemocnica dala otestovať spolu 430 zamestnancov a pacientov.

„Chirurgické oddelenie, kde sa objavil prvý pozitívny prípad, sídli v samostatnej budove, chod tohto oddelenia je naďalej obmedzený. Pacienti, ktorí prichádzajú na chirurgickú ambulanciu, resp. na pohotovosť, budú vyšetrení, v prípade potreby hospitalizácie sú pacienti transportovaní do okolitých nemocníc v Spišskej Novej Vsi a Levoči. Všetci pozitívne testovaní sú v domácom liečení. V celej nemocnici platí zákaz návštev pacientov až do odvolania,“ doplnila hovorkyňa.

Janka sa nakazila v práci, zmenil sa jej život

Janka sa nakazila v práci. Ako uviedla vo svojom príspevku na sociálnej sieti, ani sa jej nesnívalo, že sa počas jedného dňa takto zmení jej život.

Už večer po práci bola slabá a boleli ju pľúca. Bol z toho obojstranný zápal pľúc a ešte aj pozitívny test na Covid-19.

Hoci sama je na tom zle, požiadala ľudí o pomoc pre svojho manžela Petra.

„Doma ostal manžel v karanténe. Prídu ho testovať. Nemá žiadne príznaky, ani kašeľ, ani teplotu. Preto sa obraciam na mestský úrad o pomoc pre manžela, aby mu aspoň niekto niečo kúpil a odniesol ku dverám. Ďakujem a dúfam, že ten, kto číta túto správu a má srdce, tak mu niekto k tým dverám niečo donesie,“ napísala Janka na sociálnej sieti.

Správa mala okamžite niekoľko desiatok zdieľaní aj komentárov. Krompašanov nenechala chladných.

Jankin manžel má navyše zlomenú nohu a má problém s chôdzou. Manželka má o neho strach.

Krompašania ponúkli pomoc

„Ak potrebujete pomôcť, manželovi urobiť nákup, napíšte mi správu,“ reagovala Ivana R.

„Mamka posiela tašku,“ napísala Livka S.

„Janka, skoré uzdravenie,“ pridala sa Judita T.

„Viem, čo prežívate, je mi to ľúto. Sídlisko je veľké, verím, že je tam veľa ľudí s dobrým srdcom a pomôžu,“ pridala svoj príspevok Anna U.

„Ak váš manžel bude niečo potrebovať, tak napíšte, rada pomôžem,“ doplnila Lucia M.

Zo všetkých príspevkov bolo cítiť spolupatričnosť a úprimné želania skorého uzdravenia.

Policajt Roman pomohol nákupom

Vo štvrtok sme pred Jankiným panelákom stretli aj Krompašana Romana Čečota.

Stál pred vchodom s nákupnou taškou a chystal sa k Petrovi. Ako nám povedal, nakúpil potraviny a nejaké hygienické potreby.

Pomáhať ľuďom nie je pre policajta Romana cudzie.

„Snažím sa prispievať aj na deti, ktoré sú choré alebo trpia. Ak môžeme, pomôžme. Nikdy nevieme, kedy a kde sa ocitneme my. Dnešná doba je veľmi ťažká a pomáhať by sme mali. Všimol som si príspevok na FB a nezaváhal som. Ráno som nakúpil pre rodinu, aj pre toho pána a zaniesol som mu to. Pre mňa to nie je nič náročné a jemu to pomôže,“ komentoval svoje spontánne rozhodnutie Roman.

Peter pomoc ocenil

Ako sme sa od Petra dozvedeli, ľudia mu v priebehu dňa nosili tašky s nákupom. O výzve svojej manželky nevedel. Petra gesto rodákov dojalo.

„Manželka je v nemocnici. Mala teploty a kašľala. Má zápal pľúc. Ja čakám na to, kedy ma otestujú. Mám v nohe klince a ťažko sa mi chodí. Už mi ľudia nosili tašky s nákupom, už mám zásoby. Som rád. Cítim sa dobre. S manželkou som v kontakte. Telefonujeme si spolu. V nemocnici ostane ešte tento aj budúci týždeň. Musíme to zvládnuť,“ povedal medzi dvermi Peter.

Služba mesta s donáškou potravín a liekov

Už počas prvej vlny koronavírusu mesto Krompachy spustilo poskytovanie služby donášky potravín, liekov a hygienických potrieb.

Ako informovala primátorka mesta Iveta Rušinová (nezávislá), táto služba je znova aktuálna aj v týchto dňoch.

Je bezplatná, občan zaplatí cenu dodaného tovaru a jednorazovú tašku.

„Ľudia, ktorí potrebujú pomoc, nech sa obracajú na mesto telefonicky, správou alebo e-mailom, resp. osobne cez známych, nie odkazmi cez sociálne siete. Bohužiaľ, nemôžeme ich stále sledovať počas pracovnej doby a ani to nestíhame. Každému, kto pomoc potrebuje, ju poskytneme. Ešte sa nestalo, že by sme niekoho, kto ju potrebuje, odmietli či neposkytli mu pomoc. Nech nám dajú ľudia pokojne vedieť,“ zdôraznila primátorka.

Ako doplnila, ani ona, ani zamestnanci mesta nie sú informovaní, ktorí občania v karanténe potrebujú pomoc.

Informácie o možnostiach pomoci má mesto zverejnené aj na svojom webe.