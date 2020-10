V odkaliskách na Spiši sú tony nebezpečnej ortuti a ťažkých kovov

Slovenský ochranársky snem vyzýva na riešenie envirozáťaží. Má podporu ministra.

2. okt 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

RUDŇANY. Na strednom Spiši sa aj po rokoch od útlmu baníctva nachádzajú zvyšky nebezpečnej ortuti i ťažkých kovov.

Odkaliská v Rudňanoch, Slovinkách a pri Smolníku patria k envirozáťažiam, o ktorých sa veľa nehovorí, ale sú nebezpečné pre zdravie ľudí.

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) preto vyzýva vládu, aby riešila aj tieto envirozáťaže a zrevitalizovala územie Spiša, ktorý je najviac ohrozenou oblasťou.

Vo výzve signatári kladú dôraz na stredný Spiš, presnejšie na okresy Spišská Nová Ves a Gelnica.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tony odpadu na odkaliskách

Na spomínaných troch odkaliskách je uložených až 30 miliónov ton odpadu z bývalých baní Spiša.

Ako hovorí environmentalista a iniciátor výzvy Dušan Bevilaqua, tento odpad nesmrdí, ani ho nevidieť, o to je však nebezpečnejší.

„Je to biologicko-chemická časovaná bomba. Ťažké kovy, ktoré sú viazané v týchto kaloch, sú stále v tomto prostredí. Keď prší či fúka vietor, uvoľňujú sa. Stekajú do potokov a končia v povrchových i podzemných vodách. Tým sa dostávajú znova do potravinového reťazca. Keď je sucho a zafúka vietor, tak sa to svinstvo rozšíri z kalov do okolia. Tragédiou je, že napríklad ortuť nesmrdí a nevidieť ju,“ zdôraznil Bevilaqua.

Ľudia takýto prach vdýchnu a dostane sa im do pľúc.

Na odkalisku v Rudňanoch sa nachádza ortuť, na ostatných dvoch sú zasa uložené iné ťažké kovy.

Podľa Bevilaqua je ortuť nebezpečná vtedy, ak sa naviaže z anorganickej na organickú molekulu.

Vtedy preniká do organizmu, do mozgu. Poškodzuje vnútorné orgány.

„To je to, čo jeme v potravinách, obilí, v každej koreňovej zelenine či rybách,“ vysvetlil environmentalista.

Ako doplnil, biomonitoringom sa zistilo, že napríklad v niektorých hubách boli v roku 1994 zdravotné limity pri ortuti prekročené až 400-násobne a v plástovom peli (výživa mladých včiel) i propolise 185 až 314-násobne.

Koncom leta 2014 opakované analýzy zozbieraných húb v okolí Rudnian znovu preukázali pretrvávajúce nadlimitné hodnoty ťažkých kovov ako olovo, zinok, meď, ortuť a kadmium.

Spolu s niklom, antimónom, chrómom a arzénom sú splavené v sedimentoch vodnej nádrže Ružín.

Miliardy z Únie môžu problém vyriešiť

Zvyšky týchto prvkov sa v kolobehu prírody nerozložia, storočia ostatnú v pôde.

Súvisiaci článok Plány s odkaliskom v Slovinkách sú zatiaľ neznáme Čítajte

Je však možné ich zo životného prostredia vyňať prirodzeným spôsobom, a to rastlinami, ktoré sa nepoužívajú na výživu ľudí a zvierat.

Európska únia uvoľnila pre Slovensko na sanáciu a ozdravenie krajiny sedem miliárd eur.

Aj stredný Spiš by mohol z tohto balíka získať nejaké prostriedky na riešenie envirozáťaží z minulosti.

Jedným z prvých signatárov výzvy S-O-S sa stal aj profesor Mikuláš Huba.