Pandémia ovplyvnila aj prípravu festivalu horských filmov

Nezrušili ho, bude v obmedzenom režime.

5. okt 2020 o 9:33 Rastislav Ovšonka

POPRAD. Protipandemické opatrenia negatívne zasiahla aj prípravu 28. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov.

Ten sa bude konať od stredy do nedele 14. až 18. októbra v Poprade.

Slávnostné otvorenie je naplánované na stredu 14. októbra o 18.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu.

„Festival bude v obmedzenom režime, v súlade s hygienickými opatreniami. V prvom rade sme museli dosť radikálnym spôsobom zredukovať počet miest v kinosálach,“ uviedla riaditeľka Medzinárodného festivalu horských filmov Mária Hámorová.

Okrem hlavnej premietacej sály na Mestskom úrade v Poprade sa bude prehliadka súťažných filmov konať aj v kinách Mier v Spišskej Novej Vsi, Iskra v Kežmarku a Tatran v Poprade, ako aj v Dome kultúry v Poprade.

V každej z premietacích sál bude kapacita obmedzená na 50 ľudí, podľa pravidiel platných k 1. októbru.

Sprievodné podujatia nebudú

„Všetky informácie sa snažíme dávať na internetovú stránku festivalu www.mfhf.sk, pretože pravidlá sa menia. Preto by mali všetci tí, ktorí sa chcú prísť osobne pozrieť na festival, aby sledovali našu stránku a na festival prišli len tí, ktorí sú ochotní akceptovať hygienické pravidlá a nepodceňovali situáciu, pretože môžu vzniknúť problémy nielen im, ale aj organizátorom festivalu,“ doplnila Hámorová.

Organizátori sa pripravujú aj na online premietanie súťažných filmov. Všetko je však podmienené súhlasom autorov jednotlivých filmov.

Z dôvodu mimoriadnych opatrení a vyhláseného núdzového stavu boli zrušené aj lezecké preteky na Námestí sv. Egídia v Poprade, ktoré sú už roky súčasťou festivalového programu.

„Zrušili sa tiež besedy s hosťami a do Popradu príde tiež minimum tvorcov, keďže sú z celého sveta. Potvrdených máme len slovenských tvorcov, hoci aj ich účasť sa bude odvíjať od aktuálnej situácie,“ uviedla riaditeľka festivalu.

Súťažiť bude 45 filmov

Do festivalovej prehliadky sa prihlásilo 98 filmov z 18 krajín, z ktorých organizátori vybrali do súťažnej prehliadky 45 filmov zo 14 krajín.

Slovenskú kinematografiu bude zastupovať sedem snímok. Ani jeden z filmov nereflektuje aktuálnu situáciu okolo pandémie koronavírusu.

„Zo začiatku sme boli v obavách, ako filmári zareagujú na túto krízu a či vôbec bude čo premietnúť. Boli sme však milo prekvapení, že sa prihlásilo až toľko filmov a 45 snímok, ktoré sme vybrali sú kvalitné. Filmári ani my sa nemusíme hanbiť za to, čo bude odpremietané. Je na škodu, že filmy si bude môcť v kinosálach pozrieť menej divákov,“ povedala Hámorová.

Súťažne filmy bude hodnotiť trojčlenná medzinárodná porota. „Uvidíme, či porotcovia aj fyzicky prídu,“ uviedla Hámorová.

Filmy bude posudzovať Mária Dutková (Slovensko), Steve Lichtag (Česko) a Jerzy Porembski (Poľsko).

Konečné výsledky sa diváci dozvedia v nedeľu 18. októbra o 17.00 h.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v hlavnej premietacej sále.

Festival zrušiť nechceli

Festival horských filmov začínajú organizátori pripravovať hneď po skončení aktuálneho festivalu. Intenzívnejšie práce sa začínajú v marci.

Tohto roku do príprav zasiahla pandémia koronavírusu.

„Situácia sa menila každý deň. Nechceli sme pristúpiť k zrušeniu festivalu, aj keď to bola jedna z možností. Myslíme si však, že by to nebolo fér voči divákom. Horšie by to bolo, keby sme nemali možnosť online projekcie. Tušili sme, že budú obmedzenia, ale to, čo sa stalo od 1. októbra sme nemohli vedieť,“ uviedla Hámorová.

Chýbajúci diváci v hľadisku budú predstavovať pre organizátorov aj problém v príjmovej časti rozpočtu celého podujatia.