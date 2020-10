V Prielome Hornádu pribudli desiatky nových drevených stúpačiek

Po páde turistky do rieky sa Hrabušice rozhodli časť rokliny urobiť bezpečnejšou.

8. okt 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

HRABUŠICE. V Slovenskom raji, v Prielome Hornádu, časti pri Lanovej lávke, pribudlo 46 nových drevených stúpačiek.

Obec Hrabušice, v ktorej katastri sa táto časť národného parku nachádza, sa pre novinku rozhodla po tom, čo sa tu v lete pošmykla a spadla do Hornádu česká turistka.

Pád sa našťastie obišiel bez vážnych zranení. Nové stúpačky v tomto úseku prispejú k bezpečnosti návštevníkov Slovenského raja.

„Po páde a úraze turistky sme zvážili, aj po dohode so Správou národného parku Slovenský raj, že pre bezpečnosť návštevníkov urobíme viac. Prielom Hornádu je jednou z najnavštevovanejších roklín a prejde ňou množstvo turistov. Skala je najmä v čase dažďa a po ňom vlhká a šmykľavá, v úseku sú iba laná. Pre ľudí so slabším svalstvom môže byť problém zvládnuť to. Teraz, keď tam už sú nové drevené stúpačky, by to už malo byť v poriadku a bezpečnejšie,“ zdôraznila starostka Hrabušíc Jana Skokanová (KDH).

Opravia aj rebrík vo Veľkom Sokole

Po ich osadení príde na rad Veľký Sokol. Presnejšie, oprava dreveného rebríka v tejto rokline.

Zároveň kontrolou a monitoringom prejdú aj ostatné technické zariadenia v národnom parku.

Najmä tie drevené sú podľa Skokanovej po letnej turistickej sezóne značne poškodené.

Opravy technických zariadení obec sčasti platí z peňazí, ktoré vyberú od návštevníkov.

„Sme vďační za to, že sem ľudia chodia, že Slovenský raj navštevujú. Aj vďaka týmto poplatkom môžeme pravidelne robiť údržbu, výmenu a opravu. Samozrejme, aj za podpory obecného zastupiteľstva dokážeme dať na opravy ročne toľko peňazí, koľko si to vyžaduje,“ uviedla starostka Hrabušíc.

Nové drevené stúpačky stáli 7-tisíc eur. Ročne obec vynakladá na opravy a výmeny v priemere 50-tisíc eur.

Najdrahšie sú výmeny, ktoré sa robia za pomoci vrtuľníka.

V tomto roku najnáročnejšou investíciou bola výmena železného mostíka vo Veľkom Sokole. Obec na ňu vynaložila viac ako 22-tisíc eur.

O peniaze z kraja sa bude uchádzať aj mikroregión

V Slovenskom raji sú ešte stále lokality, kde sa poplatky za technické zariadenia nevyberajú. Príkladom je obec Letanovce.

Ako Skokanová informovala, v rámci mikroregiónu Slovenský raj sa budú obce uchádzať o peniaze z výziev Košického samosprávneho kraja, ktoré by poslúžili na pokrytie práve týchto lokalít.

Národný park Slovenský raj je po Vysokých Tatrách najviac navštevovanou destináciou v rámci Slovenska.

„Samozrejme z jari, v súvislosti s ochorením Covid-19 sme zaznamenali pokles návštevnosti a ten bol citeľný aj v ostatných mesiacoch. Mesiac júl bol napr. v Suchej Belej na úrovní vlaňajšej návštevnosti, čo bolo zasa potešujúce. Ľudia z obáv zo stretnutia s inými ľuďmi na rebríkoch sa do raja veľmi nehrnuli. Príroda je tu však krásna a oddych v nej slúži k zdraviu,“ dodala Skokanová.