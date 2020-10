Naklonený telekomunikačný stĺp vo Švedlári ohrozoval ľudí aj autá

Telekomunikácie ho po viacerých urgenciách opravili.

8. okt 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

ŠVEDLÁR. V obci Švedlár v okrese Gelnica mali problém s nahnutým telekomunikačným stĺpom. V spodnej časti bol nalomený.

Viseli z neho káble a hrozilo, že spadne.

Ohrozoval aj vedľa stojaci stĺp s elektrickou prípojkou.

Hrozilo, že v prípade pádu stiahne so sebou aj káble elektrického vedenia a bude ohrozená dodávka elektrickej energie.

„Nerád by som bol, aby ten stĺp, keď spadne, zachytil elektrické káble, lebo všetci tu zhoríme. Máme tu blízko domy. Alebo čo keď spadne na deti?“ povedal nám minulý týždeň obyvateľ ulice Ján Plachetka starší.

„Musíme nosiť asi 200 metrov na hlavnú cestu nádobu s odpadom na kolesách, lebo tu nemôže zacúvať auto s odpadom a vziať ich, aby nevrazil do stĺpa a nezhodil ho úplne,“ doplnil ho Ján Plachetka mladší.

Na problém obec upozornila, zodpovední nekonali

Starosta Švedlára Vladimír Končík (KDH) na problém s nebezpečným stĺpom upozornil telekomunikácie.

„Osobne som tam volal ešte 28. augusta s tým, že máme taký problém, aby stĺp prišli opraviť, lebo sa nebezpečne nakláňa. Urgovali sme to 9. septembra a nič. Iba povedali, že je to v riešení. Koncom septembra sekretárka volala znova, dvakrát, a jej zasa povedali, že tento podnet tam nemajú ani nahlásený. Je smutné, že majú linku, kde sa dajú hlásiť takéto poruchy, ale nič s tým nerobia. Ten benevolentný prístup ma zarazil. Prešiel viac ako mesiac a neunúvali sa prísť to opraviť,“ poťažkal si starosta Švedlára.