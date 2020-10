Zakotvený v Bohu, otvorený ľuďom. Kňaza Šmálika nezlomilo ani väzenie

Rodáka zo Šuňavy v 50. rokoch ho odsúdili za velezradu.

11. okt 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Komunistická likvidácia cirkevných predstaviteľov v päťdesiatych rokoch mala také rozmery, aké si dnes ani nevieme predstaviť. Monsterprocesy a väzenie si odtrpeli mnohí ľudia, ktorí nikdy nič zlé neurobili.

Vyšší, štíhly, vždy oblečený v reverende a čiernom kabáte. Ku každému prívetivý, ochotný poradiť, pre všetkých mal vždy čas a dvere na jeho faru boli vždy pre každého otvorené.

Týmito slovami si na kňaza, pedagóga, historika a väzňa pre vieru Štefana Šmálika spomína Jozef Kušnier.

Pri príležitosti stého výročia jeho narodenia zostavil zo zozbieraných materiálov i vlastných spomienok kňaza knihu o jeho živote s názvom Glosy zo života Štefana Šmálika. Jeho spomienky zachytil aj na webovej stránke venovanej špeciálne tomuto človeku, z ktorej vyberáme to najdôležitejšie.

Zo Šuňavy cez Dijon až do seminára

Štefan Šmálik prišiel na svet 17. decembra 1908 v rázovitej obci Šuňava, rozprestierajúcej sa medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Jeho otec Ján a mama Mária, rodená Erdziaková, mali dohromady päť detí.

Detstvo ešte za Uhorska prežil v Šuňave, kde navštevoval aj miestnu ľudovú školu. Po absolvovaní šiestich ročníkov sa rozhodol dať si rok pauzu a navštívil brata v Levoči, ktorý študoval na tamojšom gymnáziu. Ako Kušnier prostredníctvom Šmálikových slov uviedol, študentský život sa mu natoľko zapáčil, až sa rozhodol vo vzdelávaní pokračovať a po bratovom vzore sa v roku 1921 prihlásil do levočského gymnázia. Rodina sa však o dva roky neskôr presťahovala do Smižian, a tak mladý Štefan prestúpil na školu do Spišskej Novej Vsi. Po úspešnom ukončení piatej triedy na novoveskom gymnáziu dostal štipendium na ďalšie stredoškolské štúdiá vo francúzskom Dijone.

„Predvojnové Československo a Francúzsko boli priateľské štáty, a tak mali kultúrnu dohodu, že každý rok pôjde desať žiakov študovať na tri roky do Dijonu, desať do Nemu a desať dievčat do San Garmen,” vysvetlil Šmálik vtedajšie pomery.

Štúdium sa končilo zložením bakaloreí, ktoré sa rovnali československej maturite.

Mladý Šmálik nezaváhal, ponuku prijal a na jeseň 1926 pricestoval do cudziny. Tri roky strávené na lýceu mu vtlačili do duše hlbokú stopu. Po absolvovaní štúdií vo Francúzsku sa po návrate domov rozhodol vydať sa na cestu kňazstva. Len o pár mesiacov neskôr nastúpil do seminára na Spišskej Kapitule. Primície absolvoval v januári 1934.

Život mladého kňaza

Jeho prvou zastávkou po štúdiách bol Tvrdošín. Vyučoval náboženstvo, no zaujímal sa aj o mestský archív. Účinkoval aj v katolíckom spolku Orol.