Hranovnická firma zrekonštruovala organ z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove

Prvýkrát by mala verejnosť nový nástroj počuť krátko pred Vianocami.

12. okt 2020 o 0:00 Rastislav Ovšonka

HRANOVNICA, PREŠOV. Organ z Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove je po dvoch rokoch prác hotový.

„V piatok sme ukončili výrobu nástroja. Od pondelka ho začíname rozoberať a pripravovať ho na prevoz. Presne pred dvomi rokmi sme tento nástroj demontovali, nasledovalo reštaurovanie organových skríň v Levoči, ktorou sa vrátili do pôvodného stavu,“ uviedol organár Gabriel Bies z hranovnickej firmy Dielňa Bies.

Do zrekonštruovanej renesančno-barokovej skrine vyrobila Dielňa Bies nový nástroj, do ktorého použila aj niektoré pôvodné píšťaly.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pôvodný nástroj vytvoril majster v 17. storočí

„Tento nástroj je unikátny a výnimočný tým, že sa na veľkej skrini dochovali prospektové píšťaly z roku 1640 a na pozitívovej skrini sa dochovali píšťaly z roku 1794 a rozsah majú po G3. Dnes je to už štandard. Nevieme však o tom, že by v tom čase na svete existoval nástroj s takýmto rozsahom, to je na tomto nástroji jedinečné,“ povedal Bies.

Pôvodný nástroj vyrobil Mertinus Neugebauer, ktorého podpis našli organári vo vnútri pôvodnej skrine.

Podľa neho je veľká škoda, že sa nedochoval pôvodný nástroj z roku 1640, keďže prvú väčšiu prestavbu organu vykonal Jozef Borovecký v spomínanom roku 1794.

V tom čase stála prestavba organu vyše 2700 zlatých.

„V prepočte na dnešné peniaze by to bolo vyše jeden milión eur,“ uviedol Bies.

Vo svojej dobe to bola podľa neho veľká prestavba.

Smutné je to, že ani prestavba Boroveckého nevydržala, keďže v roku 1925 došlo k ďalšej prestavbe organa Jánom Tučekom.

Začiatkom 20. storočia v organe pribudli pneumatické traktúry, Tuček tiež vyhodil celú nástrojovú časť Boroveckého.

Samotný Tuček sa k prešovskému organu ešte raz vrátil, a to v roku 1960, kedy prestavoval svoje vlastné dielo.

Vrátili sa k Boroveckému

Hranovnická firma pri rekonštrukcii nástroja pristúpila k podobnému kroku a do pôvodnej zreštaurovanej skrine vytvorila úplne nový nástroj.

„My sme toho Tučeka neponechali, pretože ten sa už tak silno odkláňal od línie a štýlovosti pôvodného charakteru nástroja, že už zachraňovať to, čo tam Tuček dal, nemalo význam,“ povedal Bies.

Pred organármi tak bolo rozhodnutie, čo ďalej s celým nástrojom.