Nová škola stojí v záplavovom území. Mala by odolať aj storočnej vode

V Richnave otvorili prvú štátnu školu.

12. okt 2020 o 13:08 Mária Šimoňáková

RICHNAVA. V druhý októbrový pondelok sa oficiálne začal školský rok aj pre deti z Richnavy v okrese Gelnica.

Do novej kontajnerovej školy, ktorá je prvou štátnou školou na Slovensku, nastúpilo 180 žiakov nultého a prvého ročníka.

Škola je špecifická aj tým, že je vybudovaná v záplavovom území, preto bolo potrebné kontajnery postaviť na dva metre vyvýšenú betónovú platňu.

Takéto základy by mali odolať aj storočnej vode.

Problémy okolo prvej štátnej školy spôsobili oneskorenie začiatku nového školského roka pre všetkých žiakov školy.

Kým stovka prvákov sa učila v kontajneroch, ktoré stáli na pôvodnom mieste, v obci pri špeciálnej základnej škole, žiaci nultého ročníka mali dištančné vzdelávanie z domu.

24 kontajnerov, 6 tried na zmeny

Presunutím pôvodných 12 kontajnerov a nadstavbou ďalších 12 kontajnerov vznikla štátna kontajnerová škola.

Od pondelka v nej prebieha vyučovanie v šiestich triedach na zmeny.

Podľa slov Sone Hanzlovičovej, poradkyne pre odbor školstva na Ministerstve vnútra SR, sa konečne aj deti z Richnavy budú učiť v teple a nebudú musieť chodiť na toalety vonku.

„Pre mňa je to ako dieťa, ktoré sa postavilo a kráča. Je to perfektný pocit, že tie deti budú mať niečo, čo si zaslúžia, že budú mať to, čo majú aj všetky deti v Bratislave,“ zdôraznila Hanzlovičová.

Riešenie s kontajnerovu školou by malo postačovať tak na dva roky, keďže každým rokom pribudne asi stovka detí, ktoré by mali nastúpiť do školy.

Nájsť riešenia pre ďalšie roky bude otázkou nasledujúcich mesiacov.

„Uvidíme, ako to bude ďalej. Budeme komunikovať aj s riaditeľkou kluknavskej školy, ktorá má elokované pracovisko v susedstve, ako oni na tom budú s kapacitou školy na budúci rok. A do úvahy by teda prišli priestory tohto pracoviska. Záleží na dohode starostov a riaditeliek škôl,“ spresnila Hanzlovičová.

Základy bezpečné proti storočnej vode

Škola má právnu subjektivitu a patrí pod Okresný úrad, odbor školstva v Košiciach, čo je zložka Ministerstva vnútra SR.

Prvá štátna škola je postavená v záplavovom území, a preto aj jej základy museli byť špeciálne vyriešené pre prípad, ak by sa hladina blízkej rieky Hornád zdvihla či preliala.

Škola stojí na pozemku miestneho urbariátu. Aby deti boli v bezpečí, tak sa úroveň podlažia školy dvíhala o dva metre.

„Technicky sme si rozobrali umiestnenie tejto školy s vodohospodárskym podnikom. Bolo potrebné ho založiť tak, aby bol bezpečný proti storočnej vode. Rozhodlo sa o zakladaní na gabiónoch. Ide o koše s lomovým kameňom, čiže vylúčil sa mokrý proces. Umiestnené sú pol metra nad maximálnou hranicou storočnej vody, takže bezpečnosť je tu zaručená. Na gabiónoch, ktoré tvoria rám, je umiestnená fólia proti naplavovaniu jemných častí, navrchu je železobetónová platňa a na nej kontajnery. Ak by storočná voda prišla, hladina bude pol metra pod platňou, takže škola bude vyzerať ako také malé Benátky,“ vysvetlil Matej Styk, vedúci odboru výstavbu a bytovej politiky Okresného úradu Košice.

Kontajnery sú dočasným riešením

Riaditeľka štátnej školy Adriána Mižigárová je rada, že sa konečne začalo aj v ich škole vyučovať tak ako v ostatných.

Hoci nateraz je situácia vyriešená, v Richnave ešte definitívne problém nezažehnali.

„Stále máme takú veľkú víziu pred sebou, lebo by sme chceli mať trvalú základnú školu. Zatiaľ je to dočasné riešenie a chceme sa teraz sústrediť na aktuálny školský rok vo výchovno–vzdelávacej činnosti,“ uviedla riaditeľka.

Ako dodala, výučba na zmeny je vždy lepšia, ako keby deti do školy nemali chodiť.

Koľko kontajnerová škola zatiaľ štát stála, bude podľa Hanzlovičovej známe po vyčíslení všetkých nákladov.