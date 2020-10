Pred spišskonovoveskou nemocnicou sa tvorili rady, čakalo sa aj na bežné vyšetrenia

Ľudí zdržiavala triáž aj vypisovanie dotazníkov. Odstupy nedodržiavali.

13. okt 2020 o 14:11 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Počas utorňajšieho dopoludnia sa pred vstupom do spišskonovoveskej nemocnice tvorili rady.

Ľudia postávali v skupinkách, odstupy nie všetci dodržiavali.

Z čakania v daždi a chlade boli značne nervózni.

Najmä tí, ktorí prišli len na bežné vyšetrenia.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bola znova zavedená triáž pacientov.

Nemocnica žiada pacientov o trpezlivosť.

Dlhý rad, žiadne odstupy a čakanie v daždi

„Plno ľudí na kope, žiadne odstupy a nechýbajú vojaci. A čakanie je na nezaplatenie. Čaká sa na vstup do budovy a bežné vyšetrenia, nie na covid test! Aby sa ľudia dostali na vyšetrenie, musia si pekne počkať v rade, vypisovať papiere. Ďakujeme za super opatrenia, pán premiér!“ takýto status zavesila na sociálnej sieti pacientka Radka, ktorá v utorok prišla do nemocnice.

Kým sa dostala na vyšetrenie na neurológiu, čakala 20 minút.

„Aj ja som tam stála. O tých rozostupoch je to pravda, neboli žiadne. Každý sa len tlačil. V obchodoch to tiež ľudia nedodržujú. Ale rešpektujem to a nenadávam za každú cenu. Keď to musí byť, prispôsobím sa,“ reagovala Ivana.

„Na vine je nemocnica, že to tak má zorganizované. Nie premiér,“ pridal sa Ján Slavomír.

„Takéto kontroly merania teploty a dezinfekcia rúk boli aj predtým, ale hneď pred vstupom do vestibulu. Teraz sa to dialo rovno pred nemocnicou, keďže sa aj vytvára Covid oddelenie. Aby sa ľudia nemotali kade-tade,“ pridala sa Veronika.

„Klasická triáž, nič hrozné to nie je. Hýbe sa to rýchlo. Tí ľudia, čo chcú, rozostupy dodržiavajú. Jediné nešťastné riešenie bolo dať to vonku, keďže počasie momentálne nepraje,“ reagovala Aďa.

Triáž ako v prvej vlne pandémie

Ako uviedla Jana Fedáková, komunikačný špecialista Pro Care a Svet zdravia, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je pre bezpečnosť hospitalizovaných pacientov i personálu v spišskonovoveskej nemocnici zavedená triáž pacientov.

„Funguje v rovnakom režime ako počas prvej vlny pandémie, takže pacienti sa s touto formou už stretli,“ zdôraznila Fedáková.

Pacientom je pred vstupom do nemocnice meraná telesná teplota a vypisujú dotazník.

„V ňom sa snažíme identifikovať možné symptómy ochorenia Covid-19. V prípade, ak pacient nevykazuje symptómy charakteristické pre toto ochorenie, pokračuje v štandardnom režime na ambulanciu alebo oddelenie. Ak pacient vykazuje príznaky ochorenia, je nasmerovaný do červenej zóny nemocnice a lekár rozhodne o ďalšom postupe,“ priblížila Fedáková.

Prichádzajúcich pacientov triedia traja pracovníci triáže a na bezpečnosť dohliadajú dvaja príslušníci armády.

Triáž sa začína už pol hodinu pred otvorením budovy nemocnice.

Dotazník si môžu vypísať aj doma

„Mrzí nás, že dnešné daždivé počasie znepríjemnilo pacientom čakanie. Dotazník, ktorý pacienti vypĺňajú v nemocnici, je možné stiahnuť aj na našej webstránke. Pacienti si môžu dotazník vytlačiť a vypísať doma pred odchodom do nemocnice. Veríme, že to urýchli celý proces, keďže práve vypisovanie dotazníka trvá určitý, hoci krátky čas. Prosíme však pacientov o trpezlivosť, triáž pomáha vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu chrániť nás všetkých,“ zdôraznila Fedáková.

Vie, že pacienti počas utorňajšieho dopoludnia často nedodržiavali odporúčané dvojmetrové odstupy.

Preto nemocnica plánuje umiestniť na zem značky, ktorými by sa mali pacienti riadiť.

Podľa Fedákovej v utorok to pre dážď nebolo možné.