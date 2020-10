Zaplavenú časť Krompách si pozrela splnomocnenkyňa vlády

Okrem mesta pomohol aj úrad potravinami, ošatením či hygienickými potrebami.

15. okt 2020 o 14:47 Mária Šimoňáková

Splnomocnenkyňa Andrea Bučková (druhá zľava) sa prišla pozrieť na Hornádsku ulicu do Krompách. (Zdroj: Mária Šimoňáková)

KROMPACHY. Krompašania bývajúci na Hornádskej ulici sa vo štvrtok dopoludnia vracali do svojich príbytkov.

V azylových miestach mesta nocovalo do štvrtka rána zhruba 80 z nich. Mali zabezpečenú stravu aj hygienické potreby.

S pomocou sa pridal aj Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. Tá aj osobne do Krompách prišla.

Pomoc z rezervy

Pomoc poskytla regionálna kancelária úradu splnomocnenkyne v Spišskej Novej Vsi.

Išlo o zásoby z obdobia, kedy boli osady na Spiši v karanténe. Potraviny, ošatenie i hygienické potreby.

S vedením mesta riešila aj záležitosti s dodávkou pitnej vody či súpis škôd v prípade pomoci zo strany úradu.

Hornádska ulica je často zaplavovaná vodou z Hornádu. Podľa splnomocnenkyne Andrey Bučkovej by bolo vhodné riešiť bytovú otázku.

„Situácia s veľkou vodou trvala dva dni. Ľudia museli opustiť obydlie s tým, že sa potom nebudú môcť do neho možno ani vrátiť. Je to nezávideniahodná situácia. Je to ťažké,“ uviedla.

Bučková sa bude snažiť, aby ďalšia pomoc bola možná, hoci v súvislosti s nepriaznivou sociálno–ekonomickou situáciu v krajine úrad splnomocnenkyne nateraz nedisponuje žiadnou dotačnou výzvou.

„To, čo môžeme, je poskytovať zdroje, ktoré sú rezervou. Tá vznikala rôznymi darmi od súkromných podnikateľov, inštitúcií a podnikov. Ide o akúsi materiálnu a potravinovú rezervu úradu. Ale niečo také, čo by korešpondovalo s humanitárnou pomocou, úrad k dispozícii nemá. To, čo vieme určite, je komunikovať s potravinovou bankou," povedala.

Počítajú škody

Krompašania vo štvrtok začali s počítaním škôd po povodni.

Ako uviedol krompašský viceprimátor Dárius Dubiňák (Spolu), budú zrejme v tisícoch.

Poškodený bol mestský zberný dvor na Hornádskej ulici, ktorý bol zaplavený.

„Tam sa ešte nevieme dostať do vnútra do budovy, nakoľko je voda ešte vonku aj vo vnútri. Ťažko teraz povedať, čo všetko je poškodené,“ doplnil Dubiňák.