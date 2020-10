Cesta v Kluknave má trhliny, nakláňa sa na plot domu

Hrozí, že sa zosunie. V úseku platia dopravné obmedzenia.

24. okt 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

KLUKNAVA. V obci Kluknava v okrese Gelnica sa v časti pod kostolom zosúva cesta. Ide o spojnicu mesta Krompachy s obcami v okrese Prešov, ako aj so samotným krajským mestom.

V úseku platia dopravené obmedzenia.

Trhliny na krajnici, naklonený plot

Minulý týždeň v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov sa už aj tak zlý stav cesty tretej triedy ešte zhoršil.

Už na prvý pohľad vidieť, že je poškodená. Krajnica je prasknutá a preliačená na viacerých miestach, trhliny sú niekde výrazné. Statika je narušená.

Starosta obce Štefan Kováč (nezávislý) kontaktoval správcu cesty, ktorým je Košický samosprávny kraj (KSK).

„Požiadali sme o odstránenie havarijného stavu. Zástupcovia Správy ciest KSK osadili prenosné dopravené značenie, ktoré v úseku obmedzilo dopravu v jednom jazdnom pruhu. Možno by bolo dobré dať tu aj semafory. Cesta je v časti pod kostolom neprehľadná. Navyše poškodená časť sa nachádza v miernej zákrute. Niektorí vodiči prechádzajú úsekom dosť nebezpečne a nedodržujú dopravné obmedzenia,“ uviedol starosta.

Popri ceste vedie betónový múr so železným plotom. Krajnica cesty je natoľko posunutá, že vytláča aj plot. Ten je na pohľad nahnutý.

Hrozí jeho spadnutie a zosuv cesty.

V úseku by chceli mať aj chodník

Starosta by uvítal, keby sa oprava v tomto úseku urobila čo najskôr, ak by to bolo možné. Pomohlo by aj vybudovanie chodníka v danom úseku.