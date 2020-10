Rozbitá dlažba, pleseň, padajúca omietka. Železničný podchod v Krompachoch je zničený

Majiteľ ho plánuje sanovať.

22. okt 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

KROMPACHY. Železničný podchod v meste Krompachy, okres Spišská Nová Ves, je v nevyhovujúcom technickom stave.

Poškodená hydroizolácia, presakovanie vody do podchodu, zničená dlažba a zlé osvetlenie, tak vyzerá podchod, ktorý spája Družstevnú a Hornádsku ulicu.

Dennodenne ním prechádzajú ľudia pracujúci v priemyselnej zóne mesta ako aj obyvatelia Hornádskej ulice.

Mesto na zlý stav upozorňuje už roky. Železnice plánujú jeho sanáciu, najskôr však na budúci rok.

Ľudovít býva na Hornádskej ulici. Hneď zrána prechádza podchodom do obchodu a potom aj niekoľkokrát za deň. Hovorí, že niekedy má aj strach, keď tadiaľ ide.

Článok pokračuje pod video reklamou

Omietka opadáva, kvapká voda, svetlá nesvietia

„Najhoršie je to, keď prší. Človek sa bojí prejsť. Opadáva omietka a voda kvapká. Starší človek sa tam môže aj pošmyknúť alebo niečo na neho spadne. Po toľkých rokoch by už s tým mali niečo urobiť. Alebo sa bude robiť až vtedy, keď sa niečo stane? Aj večer je to hrôza. Ku koncu podchodu sa tie posledné dve svetlá niekedy ani nerozsvietia. A vtedy mi nie je všetko jedno. Som chlap, ale mám strach. Keď posielam družku, aby po niečo do obchodu skočila, začne sa so mnou hádať, že nejde, lebo sa bojí,“ priblížil Ľudovít Šarkȍzy.