Ohniskom ochorenia Covid-19 v Spišskom Podhradí je základná škola

Otestovali celé zariadenie, zachytili 60 pozitívnych.

22. okt 2020 o 14:22 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÉ PODHRADIE. V meste Spišské Podhradie (okres Levoča) a okolitých obciach evidujú okolo stovky pozitívnych na koronavírus. V samotnom meste majú 60 infikovaných žiakov a to v jednej z dvoch základných škôl.

Celú školu s takmer 320 žiakmi a 50 zamestnancami pretestovali.

V meste pod Spišským hradom zatvorili všetky predškolské, školské, voľnočasové i športové zariadenia, ako aj umeleckú školu.

„Keď mám porovnať obdobia v marci a apríli, a potom v júni a júli oproti tomu, čo je teraz, mali sme asi dva mesiace voľno od Covidu, mali sme zdravých ľudí. Teraz to máme dosť zložité,“ zdôraznil podhradský primátor Michal Kapusta (KDH).

V meste od marca zaznamenali už tretiu vlnu koronavírusu.

Školská kuchyňa je negatívna

V ZŠ na Školskej ulici, kde je veľké ohnisko ochorenia v meste, testovali v troch fázach.

Naposledy vykonali zhruba 200 testov. Poslední testovaní boli začiatkom tohto týždňa.

„Máme potvrdený klesajúci počet pozitívnych na tejto škole, čo je dobré. Testovali sa aj zamestnanci základnej umeleckej školy. Tu boli dvaja pozitívni. Testovali sme aj zamestnancov Domova sociálnych služieb Jána Z Boha a tam boli všetci negatívni. I keď vieme, že v DSS je jedna osoba pozitívna mimo plošného testovania v zariadení,“ spresnil Kapusta.

Testovanie na druhej ZŠ na Palešovom námestí dopadlo dobre. Neevidujú tam ani jeden pozitívny prípad.

Zatvorením materských škôl podchytili aj súrodencov pozitívnych školákov.

Negatívne dopadlo aj testovanie v školskej kuchyni na Školskej ulici, ktorá zabezpečovala stravu i pre druhú základnú školu, č je podľa primátora rovnako dobrá správa.

Spišské Podhradie je spádovou oblasťou Podbraniska. Deti zo 14 obcí navštevujú aj školy v meste.

Ochorenie sa tak z mesta dostalo cez školákov a zamestnancov školy do jednotlivých obci.

„Celkové číslo infikovaných neviem, je to dosť zvláštne. Systém informácií, ktorý fungoval počas prvej vlny, teraz nefunguje,“ zdôraznil primátor.

Kým v lete mali v meste 20, 25 prípadov, teraz je to oveľa viac.

Pravidlá sa zmenili k horšiemu

Systém, ktorý je nastavený aktuálne, má podľa primátora trhliny.

„Keď bol niekto pozitívny v jarných či letných mesiacoch, uvoľnený bol z karantény až po tom, čo mal dvakrát po sebe negatívny test. Teraz to neplatí. Ste pozitívni, keď nemáte klinické príznaky, začnete si počítať 10 dní a ste uvoľnení z karantény. Menia sa pravidlá, ale či je to dobré, to je na zamyslenie,“ zdôraznil Kapusta.

Ďalším nedostatkom je podľa neho skutočnosť, že keď sa človek stretne s pozitívnym človekom, ostane doma, až kým ho neotestujú.

Platí mu covidová OČR, ale iné je to už s príslušníkmi jeho rodiny. Oni normálne fungujú, pracujú a čakajú na výsledky testu ich rodinného príslušníka. Keď je negatívny, je to dobré. Ak je pozitívny, tak sa potom po 5, 6 či 7 dňoch dohľadávajú kontakty, čo je už ťažšie.

„Myslím si, že tu sa urobila chyba a neviem, prečo. Potom ideme zachraňovať celý systém, ktorý sme mohli stopnúť už pred dvoma, troma týždňami týmto opatrením, ktoré fungovalo v marci či apríli. A vtedy sme to všetci vedeli zvládnuť, aj mestá, aj obce, aj štát. Teraz sa tvárime, že máme zlú situáciu, ale zatvárame oči pred tým, že ostatní členovia rodiny musia chodiť do práce, lebo musia zarábať na živobytie a nevzťahuje sa na nich OČR-ka covidová,“ zamyslel sa primátor.