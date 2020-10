Lekár natočil inštruktážne video, hudobník pôjde medzi bezdomovcov

Dobrovoľníkov pri celoplošnom testovaní pribúda aj na Spiši.

29. okt 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

KEŽMAROK. Víkendové celoplošné testovanie aktivizuje slovenské samosprávy. Každá z nich robí, čo môže, aby testovanie zabezpečila zo svojej úrovne.

Rôznymi výzvami sa snažia nájsť dobrovoľníkov aj na Spiši. Či už lekárov, zdravotníkov alebo ľudí na administráciu.

Veľa dobrovoľníkov sa však hlási samo. Oslovili sme dvoch. Kežmarského lekára, ORL špecialistu, a hudobníka, pedagóga, multiinštrumentalistu v jednej osobe z obce Brutovce v okrese Levoča.

Lekár špecialista s pomocou neváhal

„Ja som sa prihlásil na odbery v Poprade a Kežmarku. Ak by sa dala urobiť prednáška všetkým zdravotníkom, čo budú robiť výtery, rád by som ich poučil, aby to nebolo bolestivé. Mohli by sme napríklad urobiť náučné video. Aj tie testy by sme si, ako zdravotníci, radi vopred vyskúšali, ako sa vyhodnocujú,“ takýto status napísal nedávno na web mesta Kežmarok lekár Mário Mečár.

Je jedným z tých lekárov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli pomôcť pri celoštátnom testovaní.

„Nerád robím rýchle rozhodnutia, ale niekedy treba, aby som sa na druhý deň mohol pozrieť do zrkadla. Toto bolo jedno z takých rozhodnutí, ktoré považujem za akúsi samozrejmosť. Ako každý lekár, ktorý prísahu pomáhať berie vážne,“ reagoval Mečár.

Nie je sám, ktorý chce pomôcť.

„Všetci lekári, s ktorými som komunikoval, chcú prísť a dobrovoľne pomôcť.“

Celoštátne testovanie podporuje, samozrejme, za dodržania všetkých možných hygienických nariadení.

„Verím, že nám to pomôže stúpajúcu krivku trochu znížiť,“ zdôraznil lekár z Kežmarku.

Natočil inštruktážne video o odberoch

Ako ušno-nosovo-krčný lekár je pri odberoch tohto typu neoceniteľnou pomocou.

A s ňou sa rozhodol ísť ďalej. Pre ostatných kolegov v spolupráci s mestskou televíziou napokon natočil inštruktážne video. Určené je najmä pre zdravotníkov a ukazuje, ako správne vykonať výter z nosohltana. Dostupné je však aj pre laickú verejnosť.

„Video vzniklo najmä z dôvodu, že informácií o testovaní nie je veľa, čo je pre krátkosť času asi pochopiteľné,“ vysvetlil.

Cíti snahu niečo urobiť, aby na tom Slovensko bolo lepšie. Po testovaní dúfa v zlepšenie situácie.

„Vírus si nikoho nevyberá, či ste zdravý, chorý, chudobný alebo bohatý. Jedine ochranné prostriedky nám pomáhajú a aj opatrnosť pri zaobchádzaní s nimi je dosť dôležitá. Netrpezlivo očakávam zlepšenie po začatí očkovania, ktoré by mohlo byť svetielkom na konci tunela. Len treba trpezlivo vydržať ešte zopár mesiacov,“ dodal Mečár.

Unavený z negativizmu a chorôb v hlavách a duši

„Unavený som. Najviac z prázdnych slov a gest, z horkej žlče, čo pľujeme okolo seba, horšej ako vírus. Pred pár dňami zomrel otec môjho milovaného celoživotného súpútnika. Na Covid-19. Celý svoj život obetoval iným, liečil ich, pomáhal, učil svojím životom. Z toľkých strán počúvam o tom, že celé toto kovidové je výmysel, konšpirácia... Toľko 'odborníkov, epidemiológov, znalcov ľudskej podstaty, čipistov...' a hlavne expertov na opatrenia nemajú asi nikde na svete,“ takýto status zavesil na svoj FB profil hudobník, pedagóg, výrobca hudobných nástrojov a aktivista z Brutoviec Michal Smetanka.

Obavu má "z chorôb hláv a duší".

„Keď počúvam tie debaty o spochybňovaní čohokoľvek, tak som z toho na prášky. Bol to prejav obyčajnej ľudskej podráždenosti na takéto prejavy, ako aj únava. No nie z Covidu-19. Ten prišiel a dúfam, že aj odíde. Ale namiesto toho, aby sme sa správali ako ľudia - trošku normálni, unavujeme ostatných svojimi negatívnymi reakciami, svojím negativizmom,“ doplnil Smetanka.

Aj on sa rozhodol dobrovoľne pomôcť pri testovaní, pomôcť tým najslabším a najzraniteľnejším.

Pomocník pri bezdomovcoch

Cez víkend pôjde pomáhať kňazovi Petrovi Gombitovi do jeho Oázy v Bernátovciach pri Košiciach.

„Politiku i všetky horkožlčné reči odignorujem. Skúsim urobiť niečo, čokoľvek, aby som pomohol niekomu alebo niečomu, čo má podľa mňa zmyslel. A myslím si, že človek a jeho život zmysel má. Nech nás všetkých 'ľudskosť, láska a pokora' naplní,“ doplnil hudobník.

„Beriem to úplne normálne, pomôcť niekomu. Vyčítať, ako sa štát nestará, ako sa nič nerobí z istoty svojej obývačky a s prepchatým bruchom, to nie je môj prístup k životu. Ideme k priateľovi, ktorý má nejakých 450 bezdomovcov. Sú tam rôzne životné stavy. Dobrovoľníci sa tam nepoženú. Keď tam pomôže moja ruka, moja hlava, tak budem rád,“ zdôraznil Smetanka.

Jediný zdravý v karanténnom mestečku

Bol jedným z tých, ktorí si prvú vlnu koronavírusu na Slovensku vyskúšali naplno priamo v karantenizovaných osadách na Spiši, presnejšie v Žehre.

Ozvali sa mu v marci zo Zdravých regiónov, organizácie Ministerstva zdravotníctva SR. Mal pomôcť ako krízový manažér v karantenizovaných osadách.

„O Covide-19 sme nevedeli nič. Ale išiel som a intuitívne konal. Bolo treba pomôcť, tak som pomáhal,“ zdôraznil Smetanka.

Mal veľký podiel na stavbe karanténneho mestečka pri sídlisku Dreveník – časť obce Žehra.

„Bol som týždeň ako jediný zdravý v mestečku s karanténou. Okolo mňa 85 zaručene chorých ľudí a ja. Testy som mal našťastie negatívne, čomu som ani sám neveril. No bolo potrebné pomôcť ľuďom vystrašeným, unaveným a zmäteným. Prežil som a ak mi bude požehnané, prežijem aj teraz,“ zaspomínal a zamyslel sa hudobník.

Ako dodal, snaží sa byť zodpovedný k rodine a svojim deťom. Ukázať im, akú hodnotu má človek a že je potrebné mu pomôcť. Lebo aj bezdomovec je podľa neho ľudská bytosť, ktorá má hodnotu.