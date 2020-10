Spišské divadlo spustilo online predstavenia

Počas niekoľkých dní ich videlo vyše 800 divákov.

29. okt 2020 o 10:45 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi spustilo online prenosy divadelných predstavení.

Už prvé odvysielané inscenácie a rozprávky mali úspech. Za pár dní ich videlo 834 divákov.

Spišské divadlo odštartovalo novú sezónu v polovici septembra, po dlhej polročnej odmlke pre koronakrízu.

Herci skúšali, hrali a diváci do divadla chodili zhruba mesiac.

Aj za sprísnených bezpečnostných a hygienických opatrení sa nákaza nevyhla ani tomuto divadlu a po mesiaci museli pre výskyt ochorenia Covid-19 v hereckom súbore divadlo zatvoriť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na divákov nezabúdajú, teší ich veľký záujem

Spišské divadlo sa však nevzdalo a pustilo sa do nahrávania svojich predstavení.

„Nechceme zabudnúť na našich divákov. Chceme s nimi ostať v kontakte a toto je spôsob, ako môžeme. Aj keď nie v priamom kontakte, no chceme im ukázať, že divadlo je tu pre nich stále. Je to možnosť, ako im spríjemniť voľný čas, vo večerných hodinách alebo počas víkendu,“ uviedla Mária Peklanská, zastupujúca riaditeľka Spišského divadla.

Aj pri online vysielaní zachovali svoje tradičné hracie – vysielacie časy.

„V stredu o 18. hodine hráme monodrámy, v piatok o 18. hodine inscenácie pre večerného diváka a v nedeľu o 16. hodine pre našich najmenších divákov rozprávky,“ spresnila Peklanská.

Program online vysielaní si môžu pozrieť diváci na stránke Spišského divadla.

Stačí si len kúpiť lístky, zaregistrovať sa a kódom, ktorý príde, sa prihlásiť na sledovanie.

Ako uviedla Peklanská, vysielania sú dostupné aj v netradičnom termíne o 10. hodine dopoludnia.

„V tom čase naše monodrámy sledujú najmä žiaci a študenti zo škôl, ktoré sa rozhodli využiť ich ako súčasť výučby. Takto si vlastne školy a divadlo pomáhame navzájom.“

U divákov doma

Herečka Veronika Kleščová sa predstaví detskému divákovi v rozprávke Snehulienka ako jeden zo siedmich trpaslíkov.

Nahrávanie online predstavení uvítala.

„Je to aspoň nejaká forma priblíženia sa k divákom. Pre nás, hercov, je to možnosť ďalej tvoriť, nahrávať. A tým aj získavať nové skúsenosti. Myslím si, že to poteší aj divákov, aj nás,“ zdôraznila mladá herečka.

Pri tejto neľahkej situácii je dobré, že sa divadlo rozhodlo takýmto spôsobom udržať s divákmi kontakt.

„Práve teraz natáčame a chystáme ďalšie predstavenia, aby sme boli k divákom čo najbližšie, u nich doma. Najbližšie pôjde vysielanie Mamky Pôstkovej, kde hrá moja kolegyňa Majka Brozmanová. Monodráma mala doteraz veľký úspech, tak verím, že osloví aj divákov cez online vysielanie,“ zdôraznila Veronika.

Ako herečke jej v online priestore chýba kontakt s divákom a spätná väzba.

„Samozrejme sa snažíme dať do toho maximum. Tak ako my dávame emócie divákovi, dáva nám emócie aj divák. No a teraz tá emócia chýba. Verím, že súčasná situácia rýchlo pominie, že ju spoločne prekonáme a že sa čoskoro vidíme s našimi divákmi aj osobne,“ dodala herečka, ktorá je rada, že diváci im zachovali priazeň aj v týchto ťažkých časoch.

Zvláštny pocit hrať bez diváka

Do vysielania divadlo postupne zaradí okrem monodrámy Mamka Pôstková aj Rysavú jalovicu či Lekárom proti svojej vôli.

Deti sa môžu tešiť na Snehulienku a sedem trpaslíkov.

„Herci a technika úzko spolupracujú. Všetci sa učíme niečo nové. Niekedy predstavenie nahráme aj dvakrát a vyberieme to, ktoré je lepšie po technickej aj hereckej stránke. Chvalabohu, je z čoho vyberať,“ poznamenal s úsmevom herec Mikuláš Macala.

Aj jemu chýba osobný kontakt s divákom.

„Človek si na to postupne zvykne. Je to veľmi zvláštny pocit hrať bez diváka. Ale keď nahrávame predstavenie, robíme to s pocitom, že divák sa na nás bude dívať hoci cez obrazovku. A to nás teší,“ dodal Macala.