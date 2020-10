Malým obciam chýbajú informácie o testovaní

Z Harakoviec a Korytného mali ísť do susedných obcí, budú asi doma.

29. okt 2020 o 12:45 Mária Šimoňáková

HARAKOVCE. KORYTNÉ. Harakovce sú najmenšou obcou v okrese Levoča. Aktuálne tam žije 59 ľudí.

Víkendové celoplošné testovanie sa blíži a v Harakovciach stále nevedia, v ktorý deň v obci prebehne.

Od začiatku týždňa sa menia informácie aj o tom, či bude alebo nebude odberné miesto v Harakovciach. Podobné skúsenosti majú aj v iných malých obciach.

Mali v susednej obci, vraj ich otestujú doma

V Harakovciach by na testovanie malo prísť 38 ľudí.

Ako nám povedala starostka Božena Cmorejová (SNS), začiatkom týždňa ich armáda informovala, že odberné miesto v obci nebude.

Harakovčania by sa mali dať otestovať v päť kilometrov vzdialenej obci Pongrácovce.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Potom nám zavolali, že odberné miesto u nás predsa len bude. Ale, že nám ešte dajú vedieť, či testovanie prebehne v sobotu alebo v nedeľu. Testovanie u nás bude vzhľadom na počet obyvateľov iba počas niekoľkých hodín a potom by sa testovací tím mal presunúť tam, kde bude potrebný. Nateraz platí, že testovanie bude v nedeľu. No či to bude niekoľko hodín predpoludním či poobede, ešte nevieme. A či sa to nezmení znova,“ priblížila starostka.

Napriek stále meniacim sa informáciám v obci pripravili kultúrny dom ako testovaciu miestnosť.

Zabezpečili dvoch administrátorov. Nakúpili ochranné prostriedky, dezinfekciu.

„Bol problém zabezpečiť to takto na poslednú chvíľu. A to už nehovorím o tom, že je to pre náš malý rozpočet naozaj veľký výdavok. Hovoria o tom, že tieto náklady by mali byť samosprávam refundované, ale nevieme, kde sa nahlásiť, kedy nám budú preplatené a či vôbec. Pre obce ako my je to ťažké,“ zdôraznila starostka.

Informácie sa menia každú chvíľu

Podobnú skúsenosť má aj Peter Palenčár (KDH), starosta obce Korytné v okrese Levoča.

Korytné má 86 obyvateľov. Na odbery by malo prísť asi 70. Aj tu sa informácie od pondelka menili každú chvíľu.

Najprv platilo, že odberné miesto v obci nebude, ľudia z Korytného sa budú testovať v susednej obci Poľanovce.

Potom prišla informácia, že tu predsa len zriadia odberné miesto. Testovať sa vraj bude v sobotu.

V stredu si odberné miesto boli pozrieť pracovníci hygieny.

„Ešte to nie je isté. Majú nám dať vedieť vo štvrtok večer alebo v piatok. Ľudia sa ma pýtajú, ale ja im neviem povedať nič záväzné. Ani to vyhlásiť do rozhlasu, aby to neboli dezinformácie a situácia sa zmenila,“ priblížil starosta.

Neistota a zmätok

V obci majú jedného administrátora, jeden im ešte chýba. Nakúpili ochranné prostriedky aj dezinfekciu. Aj pre nich to bol veľký výdavok.

„Keď mi prišli podielové dane za predchádzajúci mesiac a ja som v tomto mesiaci poplatil všetko, čo je potrebné pre chod obce, ešte som aj 100 eur doplatil zo svojho, aby bolo všetko zaplatené. Ak by som vyplatil svoju mzdu, boli by sme v mínuse,“ poznamenal starosta.

Obaja starostovia sa zhodli na tom, že okolo testovania vládne neistota a zmätok.

V Henclovej aj ľudia z okolia

Lýdia Šomšáková (Smer-SD) starostuje v Henclovej, obci v okrese Gelnica. Obec má 96 obyvateľov. Zo 116 domov je zhruba polovica chatárov.

Testovať tu budú v jeden deň, v nedeľu od 7. do 22. hodiny, pred miestnym pohostinstvom.

Pri testovaní pomôžu dvaja administrátori. Obec zabezpečila ochranné prostriedky, dezinfekciu.

Ako nám starostka povedala, v obci aktuálne riešia iný problém.

Zvýšený záujem ľudí bývajúcich mimo obce o testovanie v Henclovej.

„Už nám volajú ľudia, či sa môžu prísť otestovať k nám. Naša obec je špecifická tým, že tu máme dosť chalupárov. Nie všetci sú tu teraz na chalupách, ale tí, čo ostali, sa budú testovať tu. Volali nám dokonca aj zo Spišskej Novej Vsi, že sa chcú dať otestovať u nás. A to je 30 kilometrov. Nejaké rezervy na testovanie budú, ale nebude toho veľa. Preto ľudí, ktorí k nám chcú prísť, usmerňujem,“ zdôraznila starostka.