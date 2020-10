Štadión Arsenalu navštívil už dvakrát. Teraz však bude priamym aktérom

Aj Spiš bude mať zastúpenie v Európskej lige.

29. okt 2020 o 16:36 Jozef Petruška

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Komisia rozhodcov UEFA zverila štvrtkové stretnutie skupinovej fázy futbalovej Európskej ligy Arsenal Londýn – Dundalk do rúk slovenskej rozhodcovskej štvorice.

Zastúpenie v nej bude mať aj Spišská Nová Ves, v pozícii prvého asistenta bude na pravidlá dohliadať Novovešťan Peter Bednár.

Asistovať bude hlavnému rozhodcovi Košičanovi Filipovi Glovovi.

Druhým asistentom je František Ferenc, náhradným rozhodcom Michal Očenáš.

Život mu ukázal, že aj nemožné je možné

Nováčik na listine medzinárodných rozhodcov Peter Bednár zažil premiéru v Európskej lige už v auguste, keď asistoval slovenskej rozhodcovskej jednotke Ivanovi Kružliakovi v zápase Šachtar Doneck – Wolfsburg.

Nasledovalo stretnutie Ligy národov na Cypre a zápas predkola Európskej ligy v nórskom Stavangeri.

Zápas na londýnskom štadióne Emirates s kapacitou viac ako 60 000 miest, jednom z najkrajších v Európe, má však pre 33-ročného Novovešťana špeciálnu príchuť.

Zvlášť v krajine, ktorá je kolískou futbalu.

„Život mi už niekoľkokrát dokázal, že i zdanlivo nemožné je možné. A opäť sa to potvrdilo. Nominácia na zápas Európskej ligy na Arsenal mi samozrejme vyrazila dych. Je to ale akási odmena za všetok čas, ktorý futbalu a rozhodovaniu venujem. Držať krok s rozhodcovskou špičkou v Európe nie je jednoduché, množstvo tréningov, zápasov, seminárov. V podstate od začiatku rozhodcovskej kariéry nepoznám, čo je to obyčajný voľný víkend, keď nerátam prestávky v súťažiach, ale aj vtedy sa musí špičkový rozhodca pripravovať,“ uviedol krátko pred začiatkom zápasu arbiter, ktorý má na svojom konte už viac ako 110 zápasov v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži.

Spomína si, že prvé stretnutie v pozícii asistenta viedol v Spišských Tomášovciach v rámci okresných futbalových súťaží.

„Neskôr som odišiel študovať do Bratislavy a otvorili sa mi dvere do republikových súťaží. Už ako ligový asistent som sa vrátil žiť do metropoly Spiša a v kútiku duše som veril, že raz okúsim i chuť medzinárodných zápasov. Tá príležitosť prišla v roku, ktorý je síce poznačený pandémiou koronavírusu, no každý medzinárodný zápas je pre mňa o to cennejší,“ povedal.

Privítalo ich ostrovné počasie

Bednár je spolu s celým rozhodcovským tímom v hlavnom meste Spojeného kráľovstva už od stredy.

„Cestovanie je v tejto dobe náročné. Okrem pravidelného testovania na Covid-19 je s cestovaním do jednotlivých krajín spojené i množstvo byrokracie a povolení. Som ale vďačný za každú príležitosť. Privítalo nás typické ostrovné počasie a počas predzápasového tréningu riadne spŕchlo,“ povedal asistent, ktorý už štadión Emirates navštívil dvakrát ako divák.

„Prvýkrát s rozhodcovskými kolegami ako diváci a druhýkrát s mojím otcom, čo bolo darčekom k jeho 50. narodeninám. Vtedy som v duchu veril, že raz budem i na trávniku, čo sa mi splnilo. Ja som za to všetkým, ktorí pri mne stoja, nesmierne vďačný. Veľmi sa teším, že som sa stal súčasťou tímu Filipa Glovu, s ktorým si rozumieme i po ľudskej stránke. Spolu s asistentom Ferom Ferencom sme vytvorili pravý východniarsky tím.“