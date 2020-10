Obyvatelia Dreveníka sú na celoplošné testovanie naladení

Zažili karanténu 52 dní. Motivuje ich voľnosť pohybu pri negatívnych testoch.

30. okt 2020 o 16:21 Mária Šimoňáková

ŽEHRA. Dve odberné miesta. Jedno v centrálnej časti obce a druhé na sídlisku Dreveník.

Žehra v okrese Spišská Nová Ves, ako jedna z troch karantenizovaných osád na Spiši počas prvej vlny ochorenia Covid-19, zažila hromadné testovanie aj 52-dňovú karanténu.

Pripravená je aj na ďalšie, počas víkendu.

Ako informoval prednosta Obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský, v piatok ešte finišovali s prípravami.

„Síce to máme načasované na poslednú chvíľu, sme však pripravení tak, ako je to určené v pokynoch. Máme zabezpečené aj veci, ktoré ma zabezpečovať armáda. Finišujeme ešte s tabuľkami a nahlasovaním ľudí do odberných tímov,“ priblížil Pacovský.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stres z nedostatku času

V obci veľa zdravotníkov nemajú. Spoliehajú sa na to, že ich do tímov zabezpečí armáda.

Súvisiaci článok Poslednú karantenizovanú lokalitu otvorili. V Dreveníku zavládla radosť Čítajte

Žehra si spolu s obcou Bystrany a mestom Krompachy prešla veľkým testovaním už počas prvej vlny koronavírusu.

„Už sme si tým prešli na jar a začiatkom leta. Dá sa povedať, že teraz nás nič výrazne neprekvapilo. Skôr cítime ten nedostatok času na prípravu. Je to citeľné a je to stres. Našťastie, toho materiálu na testovanie je v súčasnosti na trhu oveľa viac, ako to bolo začiatkom roka. Všetko, čo sme potrebovali sme vedeli zabezpečiť,“ upresnil prednosta.

Motivácia k testovaniu

Zaujímali sme sa, aké nálady v obci panujú pred víkendovým testovaním.

Počas prvej vlny mali totiž na sídlisku Dreveník problémy s tým, aby ľudí presvedčili o potrebe otestovať sa.

„Áno, vieme, ako sme s tým počas prvej vlny bojovali. Veľa sme vysvetľovali. Momentálne tieto nálady nie sú. Nemyslím si, že by ľudia boli negatívne naladení pre testovanie, skôr ich inšpiruje tá možnosť voľného pohybu po testovaní. Samozrejme, v prípade negatívneho výsledku. Preto sa chcú ísť otestovať. Realitu však ukáže až samotné testovanie,“ dodal Pacovský.

V obci v súčasnosti žije 2 600 ľudí.

Ako nám povedal starosta Žehry Marián Kandráč (SRK), polovica z nich sa v súčasnosti nachádza v zahraničí.

„Na testovanie sa dobre pripravujeme. Máme to zabezpečené. Naši ľudia sú pripravení. Vedia, čo je testovanie a otestovať sa chcú aj teraz,“ dodal starosta.

„Áno, pôjdem sa otestovať. Zažili sme si pred časom svoje, keď sme tu boli zatvorení. Už to nechceme prežiť. Radšej sa otestujem, aby som vedel, na čom som," povedal nám obyvateľ Dreveníka Marián Horváth.

Prevažne mužský tím na odbernom mieste na Hornádskej

Aj mesto Krompachy si od marca prešlo sériou testovania i karantenizáciou.

Hornádska ulica bola jednou z troch častí v meste, ktorej obyvatelia boli v karanténe 23 dní.

Súvisiaci článok Po 23 dňoch sa skončila karanténa v krompašských osadách Čítajte

Na víkendové testovanie pripravilo mesto Krompachy šesť odberných miest.

Od multifunkčného ihriska, základnej umeleckej školy, hasičskej stanice, cez mestský úrad, gymnázium a zberný dvor.

Práve posledné odberné miesto bolo trocha problémom obsadiť. Zberný dvor sa nachádza na Hornádskej ulici.

Odberový tím tu budú tvoriť prevažne muži lekári a dve zdravotné sestry.

Testovať sa tu bude cez okno z budovy zberného dvora.

Na poriadok a bezpečnosť tu bude dohliadať miestna občianska poriadková služba, mestská polícia.

Pomôžu aj zástupcovia Zdravých regiónov, organizácie Ministerstva zdravotníctva SR.