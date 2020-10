V Žehre na Dreveníku sa netestuje, chýba lekár na odbery

Ľudia aj tak čakajú v rade. S testovaním sa malo začať od 10. hodiny.

31. okt 2020 o 10:34 Mária Šimoňáková

ŽEHRA. Hoci pred oboma odbernými miestami v obci Žehra, okres Spišská Nová Ves, sa od rána tvorili rady čakajúcich ľudí, netestovalo sa.

V oboch odberných miestach totiž chýbali zdravotníci.

Ľudí to však neodradilo a čakajú v radoch, kým sa s testovaním začne.

Prvé odberné miesto je v centrálnej Žehre, druhé na sídlisku Dreveník pri miestnej škôlke. Tam je o testovanie veľký záujem.

Testovať sa chcú, karanténu už nechcú

„Máme obavy, aby sme nemali koronavírus. Ide nám o naše zdravie a sme povinní na testy ísť. Čakanie mi nevadí, máme na to čas dva dni. Ja som tu teraz sám a rodina príde potom, aby nečakali. Už sme boli v karanténe dva mesiace a zažili sme si svoje. Nechceme byť znova zatvorení, chceme chodiť slobodne von,“ povedal Martin Horváth.

„Chcem sa otestovať. Chcem vedieť, či som zdravý, ale ja sa cítim byť zdravý. Mám 11 detí aj manželku a zatiaľ zdravotné problémy nemáme. Ideme sa otestovať všetci, ak by bolo treba aj najmladšie dieťa by sme dali otestovať. Zažili sme si karaténu, tak už to nechceme Na lekára počkáme, neponáhľame sa nikam, počkáme,“ zdôraznil Šimon Horváth.

Europoslanec Pollák pomôže pri testovaní

Do testovacieho tímu na Dreveníku nastúpil aj europoslanec Peter Polák (OĽaNO).

Počas prvej vlny koronavírusu riadil krízový štáb počas karantény v Žehre.

Teraz bude pomáhať s tým, čo bude potreba.

„Po technickej stránke je odberné miesto pripravené, je tu celý obslužný personál. No od rána sme čakali na lekára, ktorý by prišiel odoberať stery. Zapojili sme všetky možné kontakty, aby sme lekára našli. Som rád, že sa nám podarilo nakoniec kontaktovať lekára, ktorý je ochotný prísť,“ uviedol Pollák.

Do Levoče pre lekára išiel starosta obce

Pollák očakáva, že príde aj druhý zdravotník, ktorý bude vyhodnocovať testy a okolo po desiatej hodiny by sa mohlo na Dreveníku začať s testovaním.

„Povzbudzujúce je, že stoja tu ľudia a čakajú na lekára, chcú sa otestovať. Evidujeme veľký záujem ľudí z osady o testovanie. V osade žije približne 1 300 ľudí. Ak odpočítame deti a a tých, ktorí sú v zahraničí otestovať by sa mohlo zhruba 600 ľudí,“ doplnil Pollák.

Ten už pri pilotnom testovaní pomáhal v okrese Bardejov.

„Ľudia ma v Žehre poznajú, spolu sme tu pred časom bojovali v prvej vlne a zvíťazili sme nad Covidom-19. Verím, že sa to podarí aj teraz,“ komentoval svoje rozhodnutie ísť pomáhať do Žehry počas celoštátneho testovania Pollák.

Prezradil, že bol pripravení aj záložný pán.

Striedavé testovanie na oboch odberných miestach doobeda a poobede.

Problém s lekárom bol aj v odbernom mieste v centrálnej časti Žehry.

Tam nakoniec zdravotník prišiel a testovanie sa začalo.