V Smižanoch deň pred testovaním mali zdravotníkov len do jedného zo šiestich tímov

Nasledovali hodiny zháňania profesionálov.

31. okt 2020 o 16:51 Mária Šimoňáková

SMIŽANY. V najväčšej obci na Slovensku, v Smižanoch (okres Spišská Nová Ves), je k dispozícii šesť odberných miest.

Ešte v piatok však nebolo isté, či sa tu vôbec bude testovať.

Ako nám potvrdila starostka obce Miroslava Szitová (KDH), v piatok pred obedom sa dozvedeli nepríjemnú správu.

Z 24 zdravotníkov, ktorých mal zabezpečiť štát, boli k dispozícii len štyria.

Obecný úrad sa razom zmenil na telefónne centrum a začalo sa zháňanie profesionálov.

Stres a hodiny hľadania

„Užili sme si poriadnu dávku stresu. Volali sme známym, zháňali do tímov lekárov, sestry. Kým sme tímy dali dokopy, trvalo to štyri hodiny. Ja som vďačná všetkým zdravotníkom, ktorí sa nám neotočili chrbtom a prišli pomôcť. Nesmierne si ich vážim. Na poslednú chvíľu sme tie tímy vyskladali,“ priblížila Szitová.

Dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov mali napokon v sobotu dosť. V každom odbernom mieste ich mali podelených v troch skupinách. Striedali sa približne po 4 hodinách.

„Ak by sme vedeli skôr, že bude takýto problém, zháňali by sme si zdravotníkov do tímu vopred a snažili by sme sa ich aj posilniť, aby mali možnosť vystriedať sa. Obdivujem ich, že musia 15 hodín pracovať s malými prestávkami na jedenie. Zaslúžia si medaily,“ zdôraznila starostka.

Testovať by sa malo do 7000 ľudí

Všetkým samospráva zabezpečila stravu aj ohrievače do stanov.

V Smižanoch by malo byť otestovaných 6 950 ľudí. Za hodinu je to zhruba 50.

Preto sa na jednotlivých odberných miestach sa tvoria občas rady. Starostka žiada ľudí o trpezlivosť. Verí, že v nedeľu to už pôjde ľahšie.

Aby ľudia dlho nečakali v radoch, samospráva im odporúčala prichádzať na odberné miesta podľa rozpísaných časov a začínajúcich písmen priezvisk.

Najväčšia obec na Slovensku má niečo vyše 9000 obyvateľov.