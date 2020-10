V Gelnici pomáhajú s organizáciou testovania koordinátori

Do tímu sa prihlásila aj 70-ročná zdravotníčka.

31. okt 2020 o 18:59 Daniela Marcinová

GELNICA. Testovanie v okresnom meste Gelnica prebieha od rána v pokojnej atmosfére.

Otvorených je všetkých šesť odberných miest.

Pri organizácii v meste veľmi pomáhajú koordinátori, ktorých mesto zabezpečilo po jednom pre každé odberné miesto.

„Snažíme sa aj so zástupcom a ešte jedným koordinátorom byť stále na telefóne. A keď je viac ako 15 ľudí, už si navzájom voláme, kde majú menej a informujeme ľudí, že ak majú auto, aby sa premiestnili. Všetci koordinátori majú telefónne čísla a majú hlásiť, keď majú viac ako 30 alebo menej ako 15 ľudí,“ vysvetlil ich úlohu primátor Gelnice Dušan Tomaško (nezávislý).

Problémy nezaznamenali

Ako uviedol Milo Janáč, koordinátor na odbernom mieste v Baníckom múzeu Gelnica, problémy počas testovania nezaznamenali a ráno sa začalo len s malým omeškaním.

Otestovať sa ľudia v Gelnici môžu kedykoľvek na ktoromkoľvek mieste.

Mesto však pripravilo aj orientačný plán odporúčaných časov podľa začiatočných písmen priezvisk.

„Vyzvali sme ľudí, aby šli takto, a kto zvolí inú cestu, tak môže stáť v rade alebo príde neskôr. Tie rady budú vždy, nedá sa im pri tomto počte vyhnúť,“ konštatoval Janáč.

Pokojný priebeh testovania nám potvrdili aj policajti na viacerých odberných miestach.

„Ide to tu plynulo. Začalo sa trošičku neskôr vzhľadom na to, že sme sa testovali ešte aj my. Ale myslím si, že je tu všetko v poriadku,“ povedala nám policajtka Žaludková pri miestnej Základnej škole.

V centre voľného času so začiatkom nemeškali. Podľa policajta usmerňujúceho záujemcov pri vchode budovy sú ľudia spokojní a nezaznamenali žiadne sťažnosti.

Zatiaľ 15 pozitívnych,

Dopoludnia sa v meste podarilo otestovať 1 197 ľudí, z toho bolo 12 pozitívnych.

Medzi nimi boli napríklad aj dve Košičanky, Prakovčan i jeden Čech.

Ako neskôr uviedlo mesto na sociálnej sieti, do 17.00 hod. sa počet pozitívnych zvýšil na 15, odobrať stihli 2 306 testov.

Podľa slov primátora stihne jeden tím za hodinu urobiť v priemere 40 až 50 odberov.

„Pochváliť treba každého jedného zdravotníka, lebo toto, čo oni robia od rána od šiestej, odkedy sa obliekli do oblekov, klobúk dole pred nimi,“ uznáva a rovnako ďakuje aj každému jednému človeku, ktorý sa pridal do tímu, či ide o vojaka, administratívneho pracovníka alebo dobrovoľníka.

Do noci zháňali zdravotníkov

Aj Gelnica musela počas príprav na testovanie vo vlastnej réžii dotiahnuť problémy so zdravotníkmi.

„Dnes (v sobotu, pozn.) je to už v pohode, len v piatok bol trošku problém. Keď sme dostali z okresného úradu zoznam zdravotníkov, do pol jedenástej sme obvolávali každého jedného. A zistili sme, že z tých pridelených reálne ani 25 percent nebolo skutočných. V nedeľu na odbernom mieste číslo 4 sme mali pridelených štyroch zdravotníkov. Volali sme im a povedali, že sú už pridelení do Bardejova. Čiže sme mali na to odberné miesto nulu,“ povedal primátor, s tým, že po sumarizácii zistil nedostatok zdravotného personálu.

Zháňať kontakty na ďalšie zdravotné sestry mu pomohla jeho mama, všeobecná lekárka.

Nakoniec sa im však podarilo doplniť dostatok pracovníkov na všetky odberné miesta.

Zabezpečení sú aj na nedeľu minimálne dvaja na každé odberné miesto a rátajú aj s náhradníkmi, ak by bol niekto z tímu v nedeľu ráno pozitívny.

Do tímu v Mária Hute je pridelená aj vyše 70-ročná pani.

„Sama sa prihlásila, že chce pomôcť, lebo vidí, že je málo zdravotníkov. A v Gelnici má otestovaných najviac zo všetkých,“ chváli primátor jej počínanie.

Otestovať sa chodia aj z okolia

Koordinátor Milo Janáč nedostatok testov nepredpokladá.

„Priebežne sa to dopĺňa, testov je zatiaľ dosť. Keby sa začali míňať, armáda má príkaz, aby keď klesne pod 20 percent dodaného materiálu, volali, aby dodali ďalšie.“

Primátor však zaznamenal záujem o testovanie v Gelnici aj z okolitých obcí.

Obáva sa, že by testy nemuseli vystačiť pre domácich.

„Testov je aj dosť, ale napríklad u nás v Mária Hute je počet obyvateľov, čo by mali prísť na odber, nejakých 472, čiže dostali nejakých 450 testov. Tu do dvanástej urobili do 250 odberov. Čiže to je nereálne. Chodia tu aj z okolitých obcí, kde sú dlhšie rady, lebo ľudia sa tu už v okolí poznajú, takže si povedia, choďte do Gelnice, lebo tam stoja len 15 v rade,“ opísal primátor stav s tým, že ľudia chodia z celého okresu.

„Ale oni už komunikujú s prednostom okresného úradu, ktorý je tiež nápomocný, musím ho pochváliť, lebo je nový, prišiel ešte len teraz v pondelok, ale komunikujeme, stará sa, volá,“ uznáva Tomaško.

Treba si pomáhať

Hoci každá samospráva musí riešiť svoje starosti, primátor sa snaží byť nápomocný aj pre ostatných.

„Napríklad starosta Žakaroviec sa nevedel dovolať, aby im doniesli obedy. Tak my sme im ako mesto pomohli a doniesli sme im ich tam desať. Aj prednostovi sme doniesli na okresný úrad, lebo tiež nevedeli, kde im hlava stojí. Aj večere majú objednané cez nás. My si tak navzájom pomáhame, lebo treba pomáhať,“ dodal Tomaško.