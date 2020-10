Do Jakloviec jedna zo zdravotných sestier neprišla, čakali ju na dvoch miestach

Obci sa personál podarilo zakrátko zabezpečiť.

31. okt 2020 o 21:22 Daniela Marcinová

JAKLOVCE. Pre obyvateľov Jakloviec (okres Gelnica) pripravila obec dve testovacie miesta.

Nachádzajú sa v pavilóne A miestnej základnej školy a v kultúrnom dome.

Aktuálnu situáciu na oboch stanovištiach môžu Jaklovčania sledovať prostredníctvom kamier na webovej stránke mesta.

Hoci sa popoludní pri odberných miestach tvorili rady, večer tam bolo vidieť len ojedinelých záujemcov.

Zachytili aj pozitívnych

Ako nám povedal starosta obce Matúš Fedor (nezávislý) okolo tretej popoludní, v obci bolo pretestovaných asi 500 ľudí, pričom na oboch odberných miestach ich vyšetrili narovnako približne 250.

Pred deviatou hodinou večer ich bolo vyšetrených dohromady 932 vzoriek, z nich bolo 10 pozitívnych.

„Gelnický okres je relatívne malý, myslím si, že regionálny úrad verejného zdravotníctva má u nás dostatok času a kapacít, aby ich dohľadal. Paradoxne u nás vychádza pomerne veľké množstvo ľudí, ktorí sú zamestnaní na železnici, takže to vnímame tak zvláštne. Ale nie je to nič prehnané,“ povedal smerom k počtom pozitívnych.

Zvýšený záujem o testovanie od ľudí, ktorí z Jakloviec nepochádzajú, však nezachytili.

„Skôr mám informáciu, že naši Jaklovčania boli na odbernom mieste v Gelnici v Mária Hute, kde je asi relatívne malý počet ľudí,“ pripustil Fedor.

Ráno ešte zháňali zdravotnú sestru

Začiatok celoplošného testovania sa v obci nezaobišiel bez problémov.

Ako Fedor vysvetlil, hoci sa v spolupráci so štátom podarilo prostredníctvom databázy zabezpečiť dve zdravotné sestry, jedna z nich, ktorá spĺňala požiadavky na odoberanie výterov, ráno neprišla.

Uvedená totiž bola v databázach na dvoch odberových miestach a prednosť dala tomu druhému.

Ráno bolo preto ešte nutné tímy preorganizovať.

„Aj my sme, našťastie, zaobstarali zdravotnú sestru, ktorá spĺňala kritériá na odoberanie výterov. Takže sme mohli otvoriť dve odberové miesta s jedným zdravotníckym pracovníkom, ktorý je spôsobilý na odoberanie výterov, a s jedným, respektíve viacerými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí môžu plniť ďalšie funkcie miešačov, odpočítavačov a podobne,“ objasnil starosta a dodal, že sa obe pracoviská doplnili zatiaľ na náklady obce aj o ľudí na administratívu, kde bola alternatíva na nie zdravotníckeho zamestnanca.

Týchto však štát pravdepodobne neuhradí tak, ako zaplatí zdravotnícky personál.

Obec je však ochotná zaplatiť z vlastných peňazí dobrovoľníkov aj administratívnych pracovníkov.

„Budeme skúšať refundáciu od štátu, ale s tým rizikom, že buď to vyjde alebo nie,“ skonštatoval Fedor.

Tímy sú však zabezpečené aj na nedeľňajšie testovanie a mali by byť v rovnakom zložení ako tie sobotňajšie.

Verí, že materiálu bude dostatok

Čo sa týka testov , starosta si myslí, že by ich mal byť zabezpečený dostatok na oba dni.

„Stretol som sa dokonca aj s jedným z veliacich generálov, ktorý sa zastavil na pracovisku. Prešli sme si aj logistiku hlavne z hľadiska dostatočného množstva testov. Verím tomu, že dokážu operatívne zareagovať a poslať ich z Rožňavy.“

Ostatný materiál, ako ochranné pomôcky pre administratívnych pracovníkov, dokonca v prípade potreby aj pre zdravotníkov, si obec zabezpečila vopred.

Fedor preto predpokladá, že pokiaľ všetko pôjde doterajším tempom, stihnú otestovať každého, kto bude mať o to záujem.

„Myslím si, že keď bude dostatok materiálu, personál by mal byť ten istý ako v sobotu, že by sa to malo dať zvládnuť. Každý, kto sa z tejto obce bude chcieť dať dobrovoľne otestovať, otestovaný bude a nikto nebude odmietnutý,“ uzavrel.