Pre nízku teplotu začali v Margecanoch testovať cez okienka

V sobotu v obci zaznamenali desať pozitívnych prípadov.

1. nov 2020 o 10:50 Daniela Marcinová

MARGECANY. Celoplošné testovanie pokračuje v nedeľu aj v obci Margecany v okrese Gelnica.

Testovať sa začalo načas o siedmej ráno.

O odbery takto zavčasu nebol podľa slov starostu Igora Petrika (nezávislý) veľký záujem, no o desiatej sa už začali tvoriť krátke rady.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nízka teplota zahnala zdravotníkov dnu

Otvorené sú obe testovacie miesta.

Zdravotnícky personál a časť administratívy sa však presunula do vnútra prístavby miestneho kultúrneho domu a odber vzoriek prebieha cez okienko.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Záujem o testovanie v nedeľu je aj na východe menší Čítajte

Ako starosta vysvetlil, dôvodom je nízka vonkajšia teplota.

„To nikto nehovoril, povedal nám to príslušník ozbrojených síl, že testovať sa môže vonku iba ak je viac ako plus päť stupňov. Keďže v sobotu večer boli tri stupne, urobili sme testovanie cez okno, aby boli testery vo vnútri v teple. A v nedeľu sme už začali s testovaním cez okná,“ uviedol Petrik s tým, že sa to javí ako lepšia možnosť aj pre zdravotníkov a pomocný personál.

Je preto možné, že v tomto režime budú pokračovať, aj keby teplota vystúpila počas dňa nad päť stupňov.

Možnosť ohriať sa vo vnútri majú aj čakajúci na testy.

Kamery si ľudia chvália

Starosta ocenil aj to, že ľudia využívajú kamerový systém, umožňujúci vidieť aktuálnu situáciu pred odbernými miestami.

Súvisiaci článok V Margecanoch testovanie meškalo pre tlač nových tabuliek Čítajte

Hoci obec pripravila odporúčaný časový harmonogram testovania podľa ulíc, miestni využili situáciu, keď boli na odberových miestach malé rady.

Takto testovanie prebiehalo relatívne plynulo.

„Ľudia chodili podľa harmonogramu, ale aj pomedzi harmonogram, keďže kamera výborne zafungovala. Každý prišiel na základe prenosu a hodnotil to pozitívne. Takže aj ja to vnímam, že toto bolo dobré rozhodnutie,“ skonštatoval Petrik.

Dodal, že zatiaľ veľký nával „inostrancov“ nezaznamenali.

Mali aj pozitívnych

Za sobotu podľa starostových slov otestovali v Margecanoch súhrnne asi 980 ľudí, z toho bolo približne 10 pozitívnych, čo je jedno percento.

Medzi nimi boli miestni, ale aj prišelci z okolia.

Ako nám povedal zdravotnícky personál na jednom z odberných miest, po materiálnej stránke bolo v sobotu všetko zabezpečené.

Na nedeľu je pripravených okolo dvetisíc testov, starosta preto ich nedostatok nepredpokladá.

Zabezpečený je aj ostatný potrebný materiál.