Medvede dostali chuť na koláče, zničili malú výrobňu zákuskov

Cez víkend ju navštívili dvakrát. Majiteľ hovorí o neúnosnej situácii.

3. nov 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

HORNÝ SMOKOVEC. Nepríjemné prekvapenie čakalo v sobotu ráno prevádzkovateľov malej cukrárenskej výroby v Hornom Smokovci v penzióne Poľana.

Vybité okno a rozhádzané veci tam zanechal po sebe medveď, ktorý sa dostal dovnútra.

Nočná medvedia návšteva sa zopakovala aj ďalšiu noc.

Skončila sa ďalšími povybíjanými oknami, zničeným interiérom aj zariadením prevádzky.

Škoda je 20-tisíc eur.

Pravidelné medvedie návštevy

„Medvede sem chodia takmer každú noc. Keď sa zotmie, už sú tu. Doteraz chodili ku kontajnerom. Sú však dobre zabezpečené, tak sa do nich nedostanú. No teraz si to namierili aj dovnútra. Vybili nám štyri zo šiestich okien. Už je to naozaj nebezpečné,“ posťažoval sa majiteľ malej prevádzky Dušan Hojnoš.

Ako nám povedal, okná sú uložené nižšie, na úrovni zeme. Doteraz sa o ne medvede nezaujímali.

„V sobotu ráno sme vybité okno zabezpečili plechovou platňou. Našťastie, škoda okrem okna nebola. V nedeľu ráno, keď sme sem prišli, sa nám však naskytol hrozný pohľad. Vybité boli ďalšie štyri okná a vo vnútri neskutočný neporiadok. Celé ostali iba dve okná. Po strojoch doslova poskákali a polámali ich. Ide už o staršie zariadenie, a tak zohnať náhradné diely bude ťažké. A nové sú drahé,“ uviedol Hojnoš.

V prevádzke nemali veľa zásob. Koronakríza stopla väčšinu dodávok.