O druhom kole testovania v okrese Gelnica rozhodla stotinka percenta

Primátor žiada výnimku. Pozitívni pribudli aj vďaka testovaným z mimo okresu.

3. nov 2020 o 15:02 Mária Šimoňáková

GELNICA. Jedna stotinka percenta rozhodla o tom, že okres Gelnica si zopakuje celoplošné testovanie aj v druhom kole.

Postaral sa o to výsledok 0,71 percenta pozitívnych z prvého kola testovania.

Primátor Gelnice Dušan Tomaško (nezávislý) to vníma ako nespravodlivosť, keďže napríklad v prípade mesta Košice urobil premiér Igor Matovič výnimku.

Podľa Tomaška, percentá pozitívnych narástli aj vďaka testovaným z okresov mimo Gelnice.

Zdôraznil, že nechce bojovať voči ostatným kolegom z iných okresov. Ale nepáči sa mu, že sa robia výnimky.

Ak výnimka, tak pre všetkých rovnako

„Keď je raz hranica 0,7 percenta a niekde je výsledok 0,75 percenra, tak ani tam nemá byť žiadna výnimka,“ razantne reagoval gelnický primátor.

V Gelnickom okrese bolo otestovaných 18 331 ľudí z toho 131 pozitívnych, čo je 0,71 percenta.

„Keď som v utorok ráno komunikoval s okresným úradom a zisťoval som, koľko bolo u nás otestovaných cezpoľných ľudí, teda mimo okresu Gelnica, tak z tých, čo boli pozitívni, ich bolo 12. Ak ich odpočítame od 131, je to 119, čo je už 0,65 percenta. Takže by sme 2. kolo testovania nemali mať,“ vysvetlil Tomaško.

Testovali sa aj z okresu Košice a Prešov

Primátor pokračuje, že boli ohľaduplní k ľuďom, ktorí k nim prišli na testy z okresov Košice či Prešov. No teraz na to ich okres dopláca.

Náklady mesta na prvé kolo testovania boli 15-tisíc eur.

„Ak bude aj druhé kolo, dostaneme sa cez 30-tisíc eur. Za tie peniaze sme mohli urobiť chodníky či cesty v meste. Snažíme sa šetriť ako môžeme, aby sme niečo urobili a teraz musíme mať ďalšie výdavky,“ poťažkal si primátor.

Poďakoval všetkým tímom za výbornú prácu, ktorú pri testovaní odviedli.

„No a od stredy môžeme začať znova makať na logistike, aby sme pripravili a zvládli aj druhé kolo,“ dodal Tomaško.

Výsledky rôznych ľudí z rôznych regiónov

Podľa hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka na takúto situáciu upozorňovalo združenie už počas prvého pilotného testovania.

Už vtedy bolo jasné, že sa ľudia chodia testovať aj mimo svojho okresu.

„V prípade Gelnice je preukázateľné, že tie čísla urobili ľudia z iných okresov, že počty narástli nie kvôli domácim. Aj napríklad v Štrbe bolo testovaných 500 ľudí a iba 70 bolo domácich. Sú to teda výsledky mnohých ľudí z rôznych regiónov. Testovanie malo byť nastavené tak, že každý sa má testovať tam, kde má trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt. A takéto údaje skreslili realitu v mnohých regiónoch,“ zdôraznil Kaliňák.

Nie všetci sú za druhé kolo testovania

Na názor sme sa opýtali aj niekoľkých Gelničanov.

„Samozrejme nikomu sa nechce tú tortúru absolvovať znova. Hlavne nevieme, kto vymyslel to číslo 0,7 percenta a prečo. Keď je tam podiel ľudí nie z nášho okresu a boli pozitívni, tak by sme nemali byť zaradení do ďalšieho testovania. Dúfame, že to vláda prehodnotí a nájde dostatok rozumu v sebe, aby sa ďalšie testovanie v okrese neuskutočnilo,“ zamyslel sa Milo Janáč.

„Je to nepríjemné. No musíme sa s tým zmieriť a opakovať testovanie,“ povedala Mária Švarcová.

„Boli sme sa s manželom testovať. Pôjdeme sa pretestovať znova. Aby sa to ďalej nešírilo,“ doplnila Mária Kaletová.

„Asi im to vyhovovalo, ísť sa otestovať k nám. Určite by sa ľudia nemali chodiť testovať, kde sa im zachce. No bolo to niečo nové a tak každý išiel tam, kam chcel,“ zamyslel sa Štefan Riedl.

Rozhodol krízový štáb

Na možnú výnimku z druhého kola celoplošného testovania v okrese Gelnica sme sa opýtali aj na Ministerstve zdravotníctva SR.

Otázku postúpili na rezort vnútra.

„Postupujeme na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu. Ten sa uzniesol, že opäť pretestované budú všetky okresy nad 0,7 percenta, teda aj okres Gelnica," uviedla Mária Chasníková z Nadrezortného komunikačného centra Ozbrojených síl SR.