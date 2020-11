V Tatrách narátali menej kamzíkov, ani nie tisíc

Počty mohol ovplyvniť aj skorší termín spočítavania.

4. nov 2020 o 10:23 TASR

VYSOKÉ TATRY. Výsledky tohtoročnej jesennej kamzičej inventúry zoológov nepotešili.

Na oboch stranách Tatier v predposledný októbrový štvrtok (22. 10.) zaevidovali dokopy ani nie 1 000 kamzíkov, pričom práve jeseň bola v posledných rokoch obdobím, keď padali rekordy.

Informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.

Viaceré zrejme nezarátali

Ako priblížila, zatiaľ čo na slovenskej strane Tatier zaregistrovali v deň spočítania 653 kamzíkov, v poľskej časti Tatranského národného parku zapísali do sčítacích hárkov 330 jedincov.

Celkovo tak na oboch stranách Tatier zaznamenali 983 kamzíkov, z toho bolo 69 tohtoročných mláďat.

„Po skúsenosti z vlaňajška, keď sme museli pre nepriaznivé počasie jesenné spočítanie prekladať, sme nechceli riskovať a vyčkávať až do novembra, a tak sme inventúru naplánovali zhruba o dva týždne skôr ako zvyčajne. Paradoxne nám to však neprinieslo potešujúce čísla, keďže nadpriemerné teploty vyhnali kamzíky do tienistých zákutí, kde ich bolo ťažké spozorovať. Dá sa predpokladať, že mnohé jedince tak unikli našej pozornosti," zhodnotil zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.

Najhorší výsledok od roku 2011

Pod 1 000 kamzíkov zaznamenali v Tatranskom národnom parku na jeseň naposledy v roku 2011, naopak, rekordným bol rok 2018, keď na oboch stranách Tatier narátali dokopy 1 431 jedincov, z ktorých bolo 121 mláďat.

Zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u, Správy TANAP-u spoločne s kolegami z poľského Tatrzanskiego Parku Narodowego a ďalšími dobrovoľníkmi rátajú kamzíky dvakrát ročne, vždy na jar a na jeseň.

Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou.

Pravidelné inventúry sú pre zoológov tiež zdrojom cenných informácií o zdravotnom stave kamzičej populácie.

Takisto je to príležitosť zmonitorovať prostredie národného parku či pozorovať ďalšie chránené druhy živočíchov.

„Zaujímavé je, že tento rok neboli spozorované medvede, ktoré sa zrejme ešte v tom čase hostili na kukurici v podhorí. Našej pozornosti však neunikol vrtuľník, ktorý práve vtedy prelietal ponad Belianske Tatry, čo mohlo negatívne ovplyvniť výsledky spočítania kamzičej zveri v tejto lokalite," uzavrel zoológ.