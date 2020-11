Krvi v nemocniciach je nedostatok. Darcovia sú počas pandémie chránení

Aj krv prechádza 14-dňovou karanténou.

5. nov 2020 o 15:05 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nemocnice na Spiši hlásia akútny nedostatok krvi. Vyzývajú dobrovoľných darcov, aby prišli a pomohli.

Hoci niektorí dobrovoľníci sa obávajú návštevy nemocníc v čase, keď pribúda prípadov ochorenia Covid-19, zdravotníci ubezpečujú, že odbery krvi sú spojené s maximálnymi bezpečnostnými opatreniami.

Vo štvrtok dopoludnia bolo na hematologicko–transfúznom oddelení (HTO) spišskonovoveskej nemocnice zhruba dvadsať darcov krvi.

Jakubovia neváhali

Jakub zo Spišskej Novej Vsi krv prišiel darovať po piaty raz.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Kamarátka mi poslala link, že v nemocnici prosia o pomoc darcov krvi, že jej majú nedostatok, tak sme sa zobrali a išli. Bol s nami aj jeden kamarát, ale ten dnes darovať nemohol. Je to môj piaty odber a beriem to v pohode. Pocit, že niekomu moja krv pomôže, ma teší,“ zdôraznil mladý Novovešťan.

Darovať krv prišiel najmä preto, lebo je veľa onkologických pacientov, ktorí krv potrebujú.

Prísť do nemocnice v čase zvýšeného výskytu ochorenia Covid-19 sa neobával.

„Strach som nemal. Čakal som, kedy prejdú tri mesiace od môjho posledného odberu a prišiel som znova. A prídem zasa,“ zdôraznil Jakub.

Obavy ho nedonútili ostať doma

Rovnako aj jeho menovec prišiel vo štvrtok na hematológiu, aby pomohol. Daroval krv už osemkrát.

Z Covidu-19 veľký strach nemá, ale predsa len pripúšťa trochu aj obavy.

„Áno, nejaké obavy sú, ale určite nie také, ktoré ma donútia, aby som ostal doma. Ten pocit, že môžem niekomu pomôcť, preváži,“ poznamenal Jakub.

„Osobne nemám rád ten prvotný vpich ihly. Nemôžem sa na to dívať. Otočím vtedy hlavu, predýcham a je to. Inak je to v pohode. Aj prvodarcovia, ktorí sa ešte len rozhodujú, nech neváhajú. Je tu špičkový personál, pracuje na výbornej úrovni,“ doplnil.

Bezpečnostné opatrenia pri odberoch

Ako zdôraznila primárka HTO Štefánia Bevilaquová, v spišskonovoveskej nemocnici za posledné týždne zaznamenali pomerne výrazný nedostatok krvi, ktorý ohrozoval akútnu starostlivosť v nemocnici.

Počas dvoch dní po zverejnení výzvy darcovia zareagovali dobre a niektorí z nich už aj prišli krv darovať. Stále je však potrebné, aby prichádzali a pomohli.

„Určite krv stále potrebujeme. Bez nej nie je možný zákrok, ktorý ohrozuje život človeka, ktorý nie je možné odložiť. Sme esenciálne závislí od dostatku krvi na našom oddelení pre fungovanie celej nemocnice,“ zdôraznila primárka.

Obavy ľudí z blízkeho kontaktu či návštevy nemocnice chápe.

Na druhej strane zdôrazňuje, že pri odberoch sú zabezpečené všetky epidemiologické i bezpečnostné opatrenia.

Dokonca darcovia krvi, aby nemuseli dlho čakať medzi ostatnými ľuďmi, sú pri vstupnej triáži uprednostnení.

Krv v karanténe

Ako zdôraznila, nie sú potvrdené prípady, že by sa krvou prenášalo ochorenie Covid-19.

Na hematológii však nič nenechávajú na náhodu a aj krv od darcu je po odbere uskladnená v 14-dňovej karanténe.

„Darca od nás dostane poučenie. Ak v prípade, že po dobu 14 dní sa u neho prejavia nejaké príznaky ochorenia alebo ochorenie samotné, informuje nás o tom a takáto krv sa nepoužije. Ak je v poriadku, dostane sa do obehu. Zo všetkých doterajších prípadov sa to stalo zatiaľ iba raz, že sa krv nepoužila,“ doplnila primárka.

Je rada, že ľudia na výzvu nemocnice počas posledných dvoch dní zareagovali.

Verí, že si darcovia nájdu cestu do nemocnice, pretože naďalej je nedostatok krvi.

Objednať sa môžu telefonicky či mailom.

Do levočskej nemocnice darcov objednávajú

Rovnako na objednávky fungujú aj na HTO v levočskej nemocnici.

Levočská nemocnica sa stala červenou Covid nemocnicou pre spádovú oblasť Spiša, činnosť hematológie to však neovplyvnilo.

„Nemocnica operuje a krv potrebujeme, rovnako ako aj okolité nemocnice. Naša prevádzka je stála. Robíme odbery krvi bez prestávky tak, ako sme to robievali aj predtým. Dodržujeme však špeciálny režim. Pozývame si našich darcov v pravidelných intervaloch po pol hodine. Rovnako v počte, ktorý vyhovuje norme na meter štvorcový. Máme zabezpečenú dezinfekciu, personál je chránený a nemôže dôjsť ku nákaze, je to veľmi dobre zabezpečené,“ priblížil primár levočskej hematológie Rastislav Osif.

Dobrá základňa darcov

Teší ho, že darcovia aj v tejto neľahkej situácii prichádzajú.

„Do istej miery evidujeme nedostatok krvi. Zatiaľ sme nemuseli výrazne prikročiť k jej zháňaniu inde. Máme relatívne dobrú základňu darcov. Odbery sú u nás v utorky a štvrtky. Máme personál aj priestory. Áno, obavy od darcov pociťujeme. No môžem ich ubezpečiť, že sa maximálne snažíme zabezpečiť všetko tak, aby tie obavy nemali a boli chránení. Budem rád, keď k nám darcovia prídu aj v tejto dobe,“ doplnil.

Vo štvrtok dopoludnia prišlo do levočskej nemocnice darovať krv asi osem dobrovoľníkov.

Rovnako aj tam platí, že krv putuje do 14-dňovej karantény a použitá bude len v prípade, ak sa u darcov neprejavia príznaky ochorenia či samotné ochorenie Covid-19.