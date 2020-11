Štát chce vrátiť deti v hmotnej núdzi do škôl. Obce sa chytajú za hlavy

Učitelia by učili naraz dištančne aj klasicky.

11. nov 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

HRABUŠICE, SMIŽANY, BYSTRANY. Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽANO) by deti v hmotnej núdzi mali začať chodiť do škôl. Dôvodom je chýbajúca technika umožňujúca dištančné vzdelávanie.

Podľa zriaďovateľov základných škôl to nie je dobré riešenie.

Vyučovať dištančnou formou ostatné deti a zároveň aj deti v hmotnej núdzi priamo v škole nie je v silách učiteľov.

Ministerstvo školstva hovorí o vyučovaní týchto detí v malých skupinkách.

Oslovili sme starostky dvoch obcí na Spiši, ktoré majú v obecných školách vyšší podiel detí v hmotnej núdzi, či detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zhodli sa, že takto nastavené vyučovanie nie je možné uskutočniť z viacerých dôvodov.

Vyučovať dištančne i v škole je problém

Ako zdôraznila starostka Hrabušíc v okrese Spišská Nová Ves Jana Skokanová (KDH), obce nemajú presný zoznam ľudí po oboch kolách testovania, ktorí sú pozitívni a mali by byť v karanténe.

Sú to len sprostredkované informácie.

„Ak dieťa, ktoré by malo byť v karanténe, nastúpi do školy, ako dokážeme zaručiť bezpečnosť učiteľa či ostatných žiakov? Ako ich máme ochrániť? Na jednej strane máme dodržiavať nariadenie vlády o karanténe a na druhej strane nemáme informácie o pozitívnych či ľuďoch v karanténe,“ pýta sa Skokanová.

Škola v obci je v súčasnosti zatvorená, má byť až do 18. novembra.

Podľa Skokanovej by v karanténe malo byť zhruba 150 ľudí z tejto školy. Sú to však len informácie z počutia.

„Hoci takéto vyhlásenie o návrate detí v hmotnej núdzi do škôl odznelo, myslím si, že to protirečí informáciám o dodržiavaní karantény. Neviem si predstaviť, že by učiteľ vyučoval dištančnou formou časť detí, ktoré sú doma a ešte k tomu aj deti, ktoré by chodili do školy, hoci aj v malých skupinkách, ako uviedlo ministerstvo školstva. Lepšie by bolo poradiť sa s učiteľmi z praxe a s vedením škôl, ako prijať nejaké rýchle rozhodnutie,“ zamyslela sa Skokanová.

Školu v obci navštevuje 450 detí, z toho 200 je na druhom stupni.

Hoci pokrytie internetom v obci je, nie všetky deti majú techniku na vzdelávanie dištančnou formou.

Deti vyučujú cez mobilné aplikácie, alebo pre tých, ktorí nemajú internet, škola pripravuje vzdelávacie listy, ktoré roznášajú terénne sociálne pracovníčky.

Dôležitá je ochrana učiteľov i žiakov

V najväčšej obci na Slovensku, v Smižanoch, navštevuje obecnú školu 325 detí na druhom stupni.

Z tohto počtu je 29 v hmotnej núdzi. Tých by sa mal týkať navrhovaný návrat do školy.

„Ja si však myslím, že by sa malo hovoriť aj o deťoch zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých na škole máme ďalších 89. A takéto vzdelávanie by sa malo týkať aj ich. Otázkou je, kto by tieto deti v škole učil, keď 325 detí druhého stupňa vyučujú plne vyťažení učitelia dištančnou formou. Kto by učil tie ostatné, v škole? Takto navrhované riešenie nie je dobré,“ kritizuje starostka Smižian Miroslava Szitová (KDH).

Zdôraznila, že už počas prvej vlny koronavírusu tieto deti rodičia do školy odmietali dávať, lebo sa báli nákazy.

Problémom je aj podľa nej chýbajúci zoznam pozitívne testovaných ľudí v obci.

Samosprávy nedokážu zabezpečiť ochranu zdravia učiteľov i ostatných žiakov, ak by sa učili v skupinkách v škole.

Deti by mali zmätok, učitelia by nevedeli, čo skôr

V obci Bystrany v okrese Spišská Nová Ves je na druhom stupni deväť žiakov v hmotnej núdzi.

Zhruba 70 pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, z celkového počtu 150 žiakov druhého stupňa.

Vyučovanie tu prebieha dištančne, takmer stopercentne cez pracovné listy.

V časti, kde tieto deti žijú, nie je pokrytie internetom.

„Neviem si celkom dobre predstaviť vyučovanie v malých skupinách v škole a zároveň aj vyučovanie dištančnou formou. Deti by mali z toho zmätok a učitelia by nevedeli, čo skôr. Museli by nonstop pracovať aj pre deti doma, aj pre deti v škole,“ dodala Dana Bobková, školská špeciálna pedagogička v Bystranoch.

Počas prvej vlny pandémie nemalo podľa premiéra 52-tisíc detí prístup k vzdelaniu.

Preto podľa neho musia byť čím skôr zaradené do vyučovacieho procesu.