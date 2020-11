Covid-19 zatvoril kostoly. Peniaze zo zbierky chýbajú centru pre deti a rodinu

S nedostatkom peňazí bojujú na Spiši ďalšie tri sociálne zariadenia.

12. nov 2020 o 16:30 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Centrum pre deti a rodiny – Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi má vážne existenčné problémy.

Súčasná ťažká situácia spojená s nákazou Covid-19 a zatvorenie kostolov neumožňuje uskutočniť tradičnú jesennú zbierku medzi veriacimi v kostoloch.

Už jarná zbierka sa neuskutočnila z rovnakého dôvodu.

Charite tak peniaze chýbajú na dofinancovanie prevádzky zariadenia, v ktorom sa starajú o vážne až smrteľne choré deti.

Okrem tohto zaradenia s nedostatkom peňazí bojujú na Spiši aj ďalšie dve.

Peniaze zo zbierky pomohli fungovaniu centra

„Jedným z podstatných finančných príspevkov charitatívnych organizácií sú zbierky. Tým, že sú zatvorené kostoly, nebude ani tradičná jesenná zbierka. Tým pádom aj dofinancovanie zariadení, ako je centrum pre detí a rodiny, je problémom. Ohrozená je aj prevádzka na budúci rok. Bez týchto peňazí jednoducho nedokážeme pomáhať,“ zdôraznil diecézny riaditeľ charity Pavol Vilček.

Prevádzka centra stojí ročne 350-tisíc eur.

Z toho zhruba 235-tisíc eur prispieva štát prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zvyšok charita financuje z darov. Tie sú ročne, podľa riaditeľa charity, na úrovni 30-tisíc eur.

„Zvyšok sú peniaze z jesennej zbierky. A tie nám budú tento rok chýbať,“ uviedol.

Každoročne sa počas jarnej zbierky v kostoloch vyzbiera zhruba 110-tisíc eur na jar, v jeseni okolo 120-tisíc eur.

Tieto peniaze výrazne pomáhajú financovať prevádzku takých zariadení, aké je aj to v Spišskej Novej Vsi.

„Takýchto zariadení máme v rámci charity oveľa viac a sme bytostne odkázaní na pomoc v kostoloch a zo zbierky. Veriaci prispievali a ani si možno neuvedomovali, ako veľmi pomáhajú deťom a seniorom. Hrozí, že budeme musieť niektoré zo služieb, ktoré poskytujeme, zrušiť. Alebo zariadenia zrušíme. Ale kam pôjdu tí ľudia a deti? Neostáva nič iné, iba sa obrátiť na ďalšiu spoločnosť, aby pomohli týmto núdznym,“ doplnil Vilček.

Peniaze chýbajú, náklady stúpli

Peniaze zo zbierok pomáhajú aj pri rôznych opravách, ktoré sú v zaradeniach potrebné.

V tomto roku sa však nič neopravovalo, nič nové nepribudlo, niet peňazí.

Naopak pandémia ešte viac navýšila náklady centra aj jemu podobných zariadení.

Len v Spišskej Novej Vsi museli na potrebné opatrenia vynaložiť viac ako 30-tisíc eur, s ktorými začiatkom roka nepočítali.

„Staráme sa o ľudí, o ktorých by sa mal postarať štát. Nie je to možné v preplnených štátnych zariadeniach, tak sa staráme my. V nemocnici nedajú napríklad deťom takú osobnú starostlivosť, akú im dáme my u nás. Čo chápem, nemajú na to čas. Dostupnosť sociálnych služieb nie je dostatočná. Áno, štát prispeje na takéto zariadenia, no na druhej strane zvyšuje nám náklady,“ doplnil riaditeľ charity.

Vilček potvrdil, že štát prisľúbil poslať peniaze na odmeny pre zamestnancov, ktorí pracovali v prvej vlne koronavírusu.

Nejaké peniaze dostali aj na čistiace a dezinfekčné prostriedky. Ani zďaleka to však nestačí na tie zvýšené náklady.

Samosprávy by možno pomohli, no tiež nemajú z čoho.

Pokles príjmov na podielových daniach núti viaceré z nich požičať si od štátu na bežné výdavky.

Tri zariadenia v ohrození

Ako Vilček zdôraznil, v správe majú tri zariadenia na Spiši, ktoré sú na hrane prežitia.

„Uvažujeme o jednom, že by sme ho zatvorili. Ide o zariadenie pre seniorov. Strata je tam veľmi vysoká. Samozrejme budú úrokovania, rozhovory s rodinami. Nejaký ten rok to ešte potiahneme, ale ďalej to už nie sme schopní udržať,“ dodal.

V zariadení v Spišskej Novej Vsi sa starajú o 16 ťažko chorých detí.

Vážne diagnózy neraz končia aj smrťou.

Kam by tieto deti mali v prípade zatvorenia ísť, si nevie dobre predstaviť ani riaditeľka domu Charitas Alexandra Hovancová.

Hovorí o ťažkej situácii.

„Môžeme sa snažiť skvalitňovať život našim deťom, ale my nemáme ani na mzdy, ani na prevádzku. Zariadenie funguje aj pomocou zbierok a zrazu, kostoly sú zatvorené. Málokto si uvedomuje, aký to môže mať na zariadenie dopad. Môže sa zatvoriť. My tu nezarábame. Je to služba ľuďom, pomoc deťom. A tie deti musíte ozaj milovať a službu robiť srdcom. Robíme to kvôli deťom, ale je neúnosné neustále hľadať peniaze na prevádzku. Je tu 16 detí, o ktoré sa chceme a vieme postarať, ale nemáme dostatok peňazí. Je to absurdné,“ zdôraznila Hovancová.

Zbierka v online priestore

Ako zdôraznil Peter Majcher, hovorca Spišskej diecézy, situácia spôsobená pandémiou Covid-19 skomplikovala fungovanie Charity.

„Samozrejme, aj po ekonomickej stránke sa situácia zhoršila, tak ako u mnohých subjektov, ale momentálne nehrozí a ani do budúcna vedenie Spišskej diecézy a Charity nepredpokladá ukončenie jej pôsobenia. Charita naďalej chce plniť svoje poslanie,“ uviedol.

Potvrdil, že i napriek nepriaznivej situácií sa predsa len zbierka uskutoční.

Nie však priamo v kostoloch. V pláne je zbierku vyhlásiť spôsobom prispievania na účet.

„Keďže sa blíži 1. adventná nedeľa, počas ktorej sa už tradične v našich kostoloch koná zbierka na Charitu, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a vedenie Spišskej katolíckej charity prosia a povzbudzujú veriacich, aby v rámci svojich možností podporili túto zbierku. Diecézny administrátor sa od začiatku pôsobenia v úrade intenzívne zaujíma o chod Charity a je pripravený jej pomáhať,“ dodal Majcher.

Pomoc od štátu v sociálnej oblasti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijalo viacero adresných opatrení na podporu a zabezpečenie udržateľnosti poskytovania sociálnej služby v čase trvania krízovej situácie. Ako informovala hovorkyňa ministerstva Veronika Pažicová, poskytovateľom sociálnych služieb posielajú aj jednorazovú dotáciu na „mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov, ktoré sú ocenením a poďakovaním za ich mimoriadne náročnú každodennú prácu v zariadeniach, v rodinách či v teréne. Zariadeniam poskytujú aj rýchlotesty a osobné ochranné pracovné pomôcky. Okrem toho môžu poskytovatelia sociálnych služieb už od prvej vlny pandémie žiadať ministerstvo o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, z ktorej môžu nakúpiť hygienické pomôcky či dezinfekciu, zabezpečiť ubytovania pre ľudí bez domova, vyplatiť zamestnancom, ktorí pracujú v infekčnom prostredí z dôvodu nariadenej karantény v zariadení, infekčný príspevok vo výške 405 eur alebo pokryť výdavky na zabezpečenie vhodného ubytovania a stravovania pre zamestnancov v karanténe. V rámci balíka humanitárnej pomoci je možné požiadať aj o jednorazovú dotáciu na nákup výživových doplnkov vo výške 20 eur na každého klienta aj zamestnanca na obdobie 5 mesiacov. Slúžiť má najmä na nákup vitamínu D3, ktorý môže napomôcť k predídeniu nákazy ochorením Covid-19 alebo k miernejšiemu priebehu tohto ochorenia. „Spišskej katolíckej charite bola poskytnutá dotácia na podporu humanitárnej pomoci vo výške 2 500 eur a zároveň aj dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 15-tisíc eur,“ spresnila Pažicová. Podľa Pažicovej ďalším nástrojom pomoci v čase krízovej situácie je poskytovanie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Novým plnením ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom nad rámec mzdy alebo platu je „odmena za prácu v karanténe“ (tzv. infekčný príplatok) vrátane odvodov, a to pre zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť počas nariadenej karantény v zariadení, a to bez ohľadu na ich pracovné zaradenie (môže to byť opatrovateľka, sestra, ale aj kuchárka, údržbár,...). Výška dotácie na jedného takéhoto zamestnanca je na celkovú cenu práce vo výške 405 eur (mzdy + odvody). Podmienkou poskytnutia tejto dotácie je, že ide o zariadenie sociálnych služieb, v ktorom boli rozhodnutím príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva nariadené opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Koncom októbra nadobudlo účinnosť aj nariadenie vlády, ktorým sa upravuje aj nový účel jednorazovej dotácie na nákup výživových doplnkov pre prijímateľov a zamestnancov vybraných zariadení sociálnych služieb. „Navyše, v auguste doručilo MPSVaR SR 30 000 rýchlotestov všetkým vyšším územným celkom. Tie boli rozdelené a doručené poskytovateľom sociálnych služieb, priemerne 25 testov na zariadenie. V mesiaci september bolo doručených ďalších 60 000 rýchlotestov. Ak je zariadenie sociálnych služieb v karanténe, MPSVaR SR ihneď na základe požiadavky zariadenia vyskladňuje zo svojich zásob a poskytuje všetky osobné ochranné pomôcky na elimináciu šírenia Covid-19,“ dodala Pažicová.