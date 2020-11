Plavárne v Spišskej Novej Vsi a Svite neotvorili

Nové podmienky sú neekonomické. Čakajú na ďalšie uvoľňovanie.

18. nov 2020 o 12:20 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SVIT. Hoci od pondelka pandemická komisia povolila otvoriť fitnescentrá, kiná, divadlá, kostoly aj plavárne, s ich otváraním sa viaceré samosprávy a prevádzkovatelia neponáhľajú.

Platí to aj v prípade krytých plavární v mestách Spišská Nová Ves a Svit (okres Poprad).

V oboch zariadeniach čakajú na ďalšie uvoľňovanie opatrení.

Otvoriť pre šiestich ľudí je podľa nich neekonomické a neefektívne.

Čakajú na zlepšenie situácie

„Zatiaľ sme neotvorili. Máme dva plavecké kluby, ktoré nemôžu vykonávať činnosť. Zatiaľ len uvažujeme, či nájdeme nejakú vhodnú cestu. No skôr čakáme na to, že sa tie opatrenia uvoľnia ešte viac. Pevne veríme, že sa to zlepší,“ uviedol Vladimír Hovaňák, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení (STEZ) v Spišskej Novej Vsi, ktorá plaváreň prevádzkuje.

V súvislosti s hospodárením v tomto roku hovorí o značnom výpadku príjmov.

Plaváreň doteraz fungovala zhruba 3,5 mesiaca.

V tomto roku ju otvorili 4. júna, po 2,5 mesačnom zatvorení v súvislosti s prvou vlnou koronavírusu.

Po letnej prevádzke ju opätovne zatvorili 15. októbra. Odvtedy sú jej brány zatvorené.

Otvorenie plavárne je neekonomické

Počas bežného roka je plaváreň vo Svite v celoročnej prevádzke.

Počas prvej koronovej vlny mali na plavárni povinnú odstávku. V lete ju opäť otvorili.

„Plaváreň fungovala do 15. októbra. S nástupom druhej vlny sme ju znova zatvorili,“ informovala riaditeľka Bytového podniku, s. r. o., Svit Dana Meriačová.

Aj podľa nej je otvorenie za takto nastavených podmienok neekonomické a nerentabilné.

Rovnako aj vo Svite čakajú, že prídu ďalšie voľnejšie opatrenia, ktoré by pre plaváreň boli výhodnejšie.

„V tomto roku okrem korony na hospodárenie vplývalo aj zlé počasie. Naša plaváreň má veľký trávnik, počas leta zvykne byť otvorená a ľudia vychádzajú von na slnko. Júl bol dosť chladný, aj september. No a v októbri sme už zatvorili,“ doplnila Meriačová.