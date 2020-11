Vo Vyšných Repašoch boli všetci miestni negatívni, aj tak si testovanie zopakujú

V Jánovciach odhalili ohnisko nákazy.

20. nov 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Ďalšie kolo testovania sa počas víkendu uskutoční aj v šiestich okresoch Spiša, a to v 58 samosprávach.

Najviac ich je v okrese Stará Ľubovňa.

Otestujú sa tam obyvatelia 19 obcí a mesta Stará Ľubovňa.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Závadke o ďalšom testovaní rozhodli cezpoľní

V obci Závadka v Gelnickom okrese o opakovanom testovaní rozhodli pozitívne testy ľudí žijúcich mimo obce.

Počas oboch kôl sa tam dali otestovať Novovešťania, Popradčania či Nálepkovčania. Ľudia prišli na cintorín a zároveň sa v obci otestovali.

Súvisiaci článok Zverejnili výsledky. Pozrite si, kde sa bude testovať na východe v ďalšom kole Čítajte

„Čo máme robiť? Na ďalší testovací víkend sme pripravení. Máme dobrý testovací tím. Nič iné nám neostáva. Či sa prídu ľudia otestovať, uvidíme. Očakávame nižšiu účasť ako v predchádzajúcich kolách, keďže je to dobrovoľné,“ uviedol starosta obce Vladimír Kišák (Smer–SD).

V prvom kole tu otestovali 443 ľudí, z toho traja pozitívni boli z obce, 10 boli mimo nej.

V druhom kole otestovali 370 ľudí, dvaja pozitívni boli obyvatelia Závadky, traja bývajú inde.

Podľa starostu sa už počas predchádzajúcich kôl mali zapisovať zvlášť ľudia z obce a zvlášť tí, čo v Závadke nežijú. Tak by bola štatistika presnejšia. Potešila ho však skutočnosť, že miestna osada vyšla z testovania negatívna.

Závadka má podľa posledných údajov 623 obyvateľov.

Dve kolá testovania prevetrali obecnú kasu.

„Samozrejme, mali sme s testovaním výdavky, no dalo sa to zvládnuť. Dobrý gazda ušetrí,“ skonštatoval starosta Závadky.

Vo Vyšných Repašoch boli negatívni

Súvisiaci článok Mesto Levoča pôjde do ďalšieho kola testovania. Otestujú iba domácich Čítajte

Vo Vyšných Repašoch v okrese Levoča žije 96 ľudí.

Počas dvoch kôl tam otestovali zhruba 130 ľudí.

V prvom z nich nemali ani jeden pozitívny prípad.

Z druhého kola vyšli 2 pozitívne výsledky. A neboli to miestni, ale cezpoľní.

„No, nepotešilo nás, že si testovanie zopakujeme kvôli cudzím ľuďom. Je to práca navyše. Ale sme pripravení a budeme testovať,“ poznamenal starosta obce Jozef Gura (KDH).

Hoci dve kolá vytiahli z obecného rozpočtu peniaze, verí, že štát peniaze vynaložené na testovanie preplatí.

„Sme síce po testovaniach o čosi chudobnejší, ale stále je nám veselo a pôjdeme s chuťou do ďalšieho testovania,“ dodal s úsmevom starosta.

Jezersko je na testovací víkend pripravené

Jezersko v okrese Kežmarok patrí rovnako k malým obciam. Má 84 obyvateľov.

Aj tam hovoria o pripravenosti na víkendové testovanie.

„V obci sa podľa zoznamu malo dať otestovať 64 ľudí, no prišli aj iní, nielen naši obyvatelia. Keď však je potrebné znova sa testovať, tak sme pripravení,“ povedal nám starosta Jezerska Milan Krempaský (Smer–SD).

V Jánovciach testovanie odhalilo ohnisko nákazy

V Jánovciach v okrese Poprad žije dokopy 1 690 obyvateľov.

Po prvom kole bolo v obci pozitívnych 48 ľudí, čo bolo zhruba 5 percent z celkového počtu testovaných.

Súvisiaci článok V Starej Ľubovni podstatne ubudlo pozitívnych. Aj tak budú ďalšie testy Čítajte

V ich rodinách sa potom do karantény dostalo až 203 obyvateľov obce.

Išlo o obyvateľov miestnej osady, kde žije zhruba 700 ľudí.

Podľa starostu Jozefa Kacvinského (KDH) sa toto ohnisko nákazy podarilo udržať v karanténe a počty nakazených postupne klesali.

Hoci sa obávali druhého kola, či čísla pozitívnych výsledkov nenarastú, pozitívnych vyšlo už len 8 ľudí. Bolo to však 1,02 percenta testovaných, čo rozhodlo aj o treťom kole testovania.

Starosta je však rád. To môže podľa neho ukázať, či sa podarilo tieto čísla ešte viac znížiť a nákazu z obce postupne dostať.

„Môžem povedať, že celoplošné testovanie v prípade našej obce malo význam. Ak by sa netestovalo, tí ľudia by nákazu šírili ďalej a my by sme o tom nevedeli. Po testovaní sa nám podarilo situáciu v obci zastabilizovať. Veľmi nám pri tom pomohli naše rómske hliadky. Miestni ľudia boli disciplinovaní a zvládli sme to. Ak by sa netestovalo, bolo by to oveľa horšie,“ uviedol Kacvinský.

V obci v týchto dňoch počítali náklady, ktoré mali na testovanie. Išlo o zhruba tritisíc eur z obecnej kasy.

Tretie kolo testovania na Spiši Okres Stará Ľubovňa bol po poslednom testovaní na druhom mieste s najvyšším počtom pozitívne testovaných. Pretestovaním v rámci okresu počas víkendu prejde zhruba polovica samospráv – obce Ľubotín, Čirč, Kolačkov, Hromoš, Pusté Pole, Forbasy, Kamienka, Haligovce, Nižné Ružbachy, Plavnica, Šambrón, Údol, Jakubany, Veľký Lipník, Mníšek nad Popradom, Malý Lipník, Hraničné, Kremná, Lacková a mesto Stará Ľubovňa. V okrese Kežmarok je spolu 41 samospráv. Ďalšie kolo antigénového testovania bude v 14 z nich. Z toho v jednom meste, ktorým je Spišská Stará Ves. Testovať sa bude v obciach Vojňany, Veľká Franková, Jezersko, Reľov, Malá Franková, Lendak, Krížová Ves, Žakovce, Vlková, Zálesie, Jurské, Slovenská Ves a Vrbov. Aj v Levočskom okrese sa bude testovať. Bude to v obciach Úloža, Spišský Hrhov, Dravce, Kurimany, Poľanovce, Domaňovce, Klčov, Lúčka, Vyšné Repaše a v meste Levoča. V okrese Spišská Nová Ves si testovanie zopakujú v siedmich samosprávach, vrátane mesta Spišské Vlachy. Testovať sa bude v obciach Letanovce, Vítkovce, Hrabušice, Spišské Tomášovce, Iliašovce a Betlanovce. Testovanie sa uskutoční aj v štyroch obciach Popradského okresu, presnejšie v Jánovciach, Spišskom Štiavniku, Vydrníku a Tatranskej Javorine. V Gelnickom okrese si testovanie zopakujú iba v dvoch obciach, Závadke a Kluknave.