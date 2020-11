Získali dotáciu, stavať nemôžu. Už takmer dva roky ich kontrolujú

Kraj ukazuje na štát, ten na kraj a obec stále čaká.

24. nov 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

MARKUŠOVCE. Pred tromi rokmi bola obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves schválená dotácia na výstavbu novej materskej školy.

Obec vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa.

Pre pochybenia bolo zrušené a vyhlásené druhé.

To je na kontrole už od februára 2019.

Obec o výsledku zatiaľ nemá informácie.

September 2021 sa pomaly blíži a na škôlke sa nepostavil ani len základný kameň.

Podľa vedenia obce vec viazne na kontrole zo strany Košického samosprávneho kraja.

Ten sa bráni tým, že kontrola prebieha na ministerstve.

Dotáciu majú sľúbenú už tri roky, stavať nezačali

V decembri 2017 Markušovce podpísali zmluvu s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na výstavbu novej materskej školy.

Markušovciam bola schválená dotácia vo výške 674-tisíc eur.

Ďalších zhruba 39-tisíc mala prefinancovať obec v rámci povinnej spoluúčasti.

„Peniaze z dotácie fyzicky na účte ešte nemáme. Mali by prísť po podpise zmluvy. Problém je však v tom, že do dnešného dňa nemáme informáciu o výsledku kontroly verejného obstarávania, ktorú robí kontrolný orgán na Košickom samosprávnom kraji. Tá kontrola je zdĺhavá, viazne to tam a my nevieme výsledok,“ zdôraznil starosta Markušoviec Marek Virágh (nezávislý).

Jedna škôlka je plná, druhú potrebujú ako soľ

Samosprávy majú zo zákona od septembra 2021 zabezpečiť povinné predprimárne vzdelávanie pre 5 a 6-ročné deti.

V Markušovciach so 4 500 obyvateľmi je 2 700 Rómov.

Práve v lokalite Jareček, kde bývajú, má nová škôlka s kapacitou 88 detí vyrásť.

V obci už jednu škôlku majú. Navštevuje ju 46 detí a je plná. Viac detí prijať nemôže.

„Novú škôlku potrebujeme. Je to priorita. Dať deťom možnosť predprimárneho vzdelávania. No nevieme, ako to stihneme do septembra. Ak aj kontrola dopadne dobre, po výbere zhotoviteľa sa bude verejné obstarávanie znova kontrolovať a až potom sa môže začať stavať. Ak kontrola dopadne zle, škôlku mať nebudeme. A čo potom? Deti budú chodiť do mesta Spišská Nová Ves? Neviem si to predstaviť u ľudí, ktorí sú v sociálnej núdzi,“ reagoval starosta.

Obstarávateľ diskriminoval záujemcov

S otázkou, v čom je problém pri kontrole verejného obstarávania, sme sa obrátili na Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).