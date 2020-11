Vlakvedúca: Starý vagón je niekedy lepší ako nový. Už sa na ňom ani nemá čo pokaziť

Ľudia si zvykli, že na východe sú staršie a na západe novšie.

23. nov 2020 o 0:00 Lenka Haniková

Vlakvedúca Monika Bryndzová pochádza zo Smižian v okrese Spišská Nová Ves. Pre štátne železnice pracuje osem rokov. S rýchlikmi jazdí na trase Košice-Žilina a s osobnými vlakmi do Popradu, Prešova, Čiernej nad Tisou a Moldavy nad Bodvou. V rozhovore rozpráva o cestovaní počas korony, vlakoch zadarmo aj o kotlebovských hliadkach.

Na akej trase ste naposledy pracovali?

- Moja posledná trasa bola nočná zmena na ceste Košice - Moldava nad Bodvou a späť. Zmena prebehla výborne, neudialo sa nič výnimočné, nastúpila som včas.

Stáva sa vám často, že aj vy čakáte na meškajúci vlak pri nástupe do práce?

- Áno. Napríklad pred mesiacom bola v Košiciach výluka a jazdilo sa iba po jednej koľaji. Vlaky meškali a mala som presne túto nočnú zmenu s nástupom o 17.48 večer, preto som radšej išla z domu už o hodinu skôr, aby som nezmeškala na nástup.

Vlaky niekedy meškajú aj niekoľko hodín. Ako to vysvetľujete cestujúcim? Obviňujú vás z toho, hádajú sa s vami?

- Chápeme, že ľudia vidia ako prvého vlakvedúceho, preto aj na neho smerujú vždy prvé otázky aj výčitky. Dôležité je ľudom vysvetliť dôvod meškania včas. Vlaky väčšinou meškajú, keď sa stane nejaká nehoda, napríklad keď sa niekto pokúsi ukončiť svoj život. Vtedy je meškanie minimálne dve hodiny. Oneskoríme sa aj vtedy, keď sa na vlaku niečo pokazí, kvôli výlukám alebo vplyvom nepriaznivého počasia. Najprv sú ľudia nahnevaní, ale keď sa im dôvod meškania vysvetlí a každú chvíľu sa im podá aktuálna informácia, stotožnia sa s tým a prestanú byť nervózni.

Asi nemajú veľmi na výber.

- Veľmi nie. Stane sa, že niektorí cestujúci, ktorí sú už blízko cieľovej stanice, si zvyknú zavolať aj odvoz, aby nemuseli čakať.

Zažili ste už počas práce, že niekto skočil pod vlak?

- Za tých osem rokov sa mi to stalo raz. Bolo to na trase Košice - Poprad-Tatry. Pod vlak sa dostala staršia pani, približne 80-ročná. Vlak nepočula, pretože bola hluchá. Príbuzní potom povedali, že sa zvykla hrávať pri koľajniciach. Nebolo to cielené, ale skôr náhoda.

Čo sa v takomto prípade robí, aký je postup?

- Najskôr zistíme, čo sa stalo. Keď vieme, že došlo k zraneniu človeka, snažíme sa mu poskytnúť prvú pomoc. Privoláme záchranné zložky a nehodu ohlásim výpravcovi a dispečerovi. Upozorním cestujúcich, že sa niečo udialo na trati. V tomto prípade hovoríme, že došlo k stretu vlaku s človekom a čaká sa na príchod záchranných zložiek.

Stretli ste sa niekedy vo vlakoch aj s kotlebovskými hliadkami?

- Áno, stretla. Mali kúpené celoročné lístky a bolo to ako s každým iným cestujúcim. Sadli si ako každý iný, prekontrolovala som im lístky a to bolo všetko. Nekomunikovali so mnou o nič viac ako ostatní, ani spolucestujúcich nijako neobťažovali. Teraz už nechodievajú a viac ich nestretávame.

Vlakom sa denne premelie veľké množstvo ľudí, sprievodca asi nemá šancu zapamätať si všetkých. Pamätáte si tváre ľudí, viete, koho ste kontrolovali?

- Je to pravda, že vlakom prejde množstvo ľudí, ale pamätám si tváre pomerne jednoducho. Na každom človeku si nájdem niečo iné, zapamätám si napríklad vlasy alebo oblečenie. Inokedy mi stačí, že tam sedel pár a odrazu sa to zmenilo. Mám aj dni, keď prídem k cestujúcemu a povie mi, že mi už lístok ukazoval. Jednoducho som si ho nezapamätala.

Určite sa stáva, že vám cestujúci povie, že ste ho kontrolovali, trvali ste na tom, aby lístok ukázal, a zistili ste, že ho nemá a klame.

- Áno. Stalo sa mi, že cestujúci tvrdil, že sedel vo vedľajšom vagóne, alebo že ho prekontroloval kolega. Povedala som, že dnes robím s kolegyňou. Človek už pozná tie slovné hračky niektorých cestujúcich.

Ako zmenila vašu prácu pandémia?

- Nijako významne. Do práce som od začiatku pandémie chodila stále rovnako a nemala som ani žiadne obmedzenia. Hovorila som si, že všetci sú doma, nudia sa, v médiách ľuďom dávali návod, čo s voľným časom, a ja som nevedela, čo skôr. Akurát nosím nepretržite rúško a používam viac dezinfekčných prostriedkov. Vlaky chodia stále, takže aj vlakvedúci nepretržite pracujú.

Zmenilo sa správanie cestujúcich?

- Zo začiatku to bolo divoké, nevedeli sme, čo nás čaká, aj nosenie rúšok bolo zvláštne. Ľudia si však postupne na všetko zvykali.

Upozorňujete často ľudí vo vlaku, aby si nasadili rúško?

- Niekedy je deň, keď cestujúcich upozorňujem častejšie, a niekedy ani raz počas celej zmeny. Minule som sa nad tým zamýšľala, či je to tým, ako sa cestujúci naladia hneď ráno, či sa dobre vyspia. Myslím si, že aj to má vplyv na nosenie rúšok. Stáva sa, že na jednej strane vagóna cestujúceho upozorňujem a prejdem na druhú stranu, kde je cestujúci s rúškom, respirátorom a rukavicami.

Stalo sa vám, že si niekto odmietol nasadiť rúško?

- Áno, stalo, ale väčšinou to boli cestujúci pod vplyvom alkoholu. Tých treba brať s rezervou. Aj komunikáciu s nimi musím viesť tak, aby som dosiahla to, čo chcem, aby urobili.

Cestujú ľudia počas korony vlakom menej?

- Počas prvej vlny, keď bol zákaz vychádzania, bolo ľudí menej. Cez leto sa však vrátili naspäť. Bolo to, akoby nikdy predtým necestovali vo vlakoch a v lete si to chceli vynahradiť. Počas druhej vlny bol trošku útlm, najmä cez celoplošné testovanie, ale znova sa vracajú naspäť.

V prvej vlne to bolo najmä o tom, že ľudia sa báli hromadne cestovať v autobusoch alebo vlakoch. Čo by ste im na to povedali?

- Ak by cestujúci dodržiavali všetky opatrenia a cestovali len vtedy, ak je to z ich strany potrebné, bolo by to v poriadku. Momentálne niektorí ľudia nechodia do práce, majú home office, študenti nenavštevujú školy a dôchodcovia si napriek výzve necestovať aj tak urobia výlet vlakom a navzájom sa tým ohrozujú, pričom sú najzraniteľnejšou skupinou. Osobne sa nebojím ísť nikde, ani do obchodu, na úrad či k lekárovi. Vo vlaku mám rúško, skontrolujem cestujúcich a ak sa mi dostanú do rúk nejaké peniaze, hneď si ruky dezinfikujem.

Ako často sa vo vlakoch vykonáva dezinfekcia?

- Na túto otázku presne odpovedať neviem. Odkedy sa však učíme žiť s touto novou chorobou, mám pocit, že je vo vlakových súpravách čistejšie a aj vôňa sa zmenila. Dezinfekciu však nerobia sprievodcovia, ale údržba ZSSK a externá firma.

Čo všetko teda zahŕňa práca sprievodcu okrem kontroly lístkov?

- Keď nastúpim do práce, zahlásim sa komandujúcemu. Prevezmem si všetky pomôcky pre výkon služby, oboznámim sa s novými nariadeniami a odoberiem sa k svojmu vlaku. Prekontrolujem si súpravu a spíšem ju. To znamená, že všetky údaje o vlaku sa dostanú tam, kam majú, a informácie o vlaku sú v našej databáze. Následne súpravu označíme smerovými tabuľami, rozsvietime svetlá, vyskúšame funkčnosť dverí či toalety. Potom, ako sa vlak pohne, sa už venujem len cestujúcim.

Niekedy boli miestenky umiestňované podľa trasy, akou cestujúci idú, teraz sú v celom vlaku len expresné rezervácie bez trasy. Prečo sa to zmenilo?

- Pravdepodobne zohralo rolu aj životné prostredie, lebo na to išlo kvantum papiera a zároveň to značne zaťažovalo aj prácu vlakvedúcich. Teraz cestujúci bez miestenky dopredu nevie, či je miesto zarezervované alebo nie, preto sú tam lístočky expresná rezervácia. To znamená, že aj po odchode vlaku z východzej stanice si môže zakúpiť miestenku z akejkoľvek ďalšej stanice. Ľudia si na to už zvykli.

Párkrát sa mi stalo, že ma kvôli tomu z miesta vyhodili, pretože som nevedela, na akej trase je obsadené, takže je to dosť nepraktické.

- Áno, je to jediná nevýhoda cestujúceho bez miestenky, ale je len na ňom, ako sa rozhodne, či si tú miestenku zakúpi alebo nie. Cestujúci bez miestenky, ktorý si sadne v Košiciach a cestuje až do Bratislavy, nevie, či tam naozaj bude mať miesto celú cestu. Preto odporúčam zakúpiť si miestenku, čím predíde možnej komplikácii vo vlaku.

Takže sa už miestenky s trasou nevrátia?

- To netuším, ale asi nie. ZSSK to pravdepodobne vyhodnotila ako dobrú vec. Cestujúci sa s tým zžili a v podstate sa na to nesťažujú.

Mali ste už situáciu, že sa niekto z personálu nakazil vo vlaku?

- Nie, neviem o tom. Aj po celoplošnom testovaní bolo veľmi málo pozitívnych kolegov, čo svedčí aj o tom, že vo vlakoch sa len tak ľahko človek nenakazí.

Stalo sa vám, že ste mali vo vlaku pozitívneho človeka, alebo niekoho, kto vykazoval príznaky koronavírusu? Ako ste to riešili?

- Ja nie, ale niektorí kolegovia áno. Máme však na to vyhradené osobitné kupé, ktoré uzamkýname aj teraz. Zároveň o tom informujeme hygienikov a dispečera.

Stalo sa vám mimo korony, že ste cestujúcemu volali záchranku?