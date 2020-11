V Levoči sa môžu testovať iba miestni a ľudia s prechodným pobytom

Ostatných záujemcov odkázali na mobilné odberné miesta.

21. nov 2020 o 19:15 Mária Šimoňáková

LEVOČA. V okrese Levoča sa počas víkendu testuje v desiatich samosprávach.

Jednou z nich je aj okresné mesto Levoča.

Aj tu počas soboty zaznamenali nižší záujem o testovanie, ako v predchádzajúcich dvoch kolách.

Rady pred odbernými miestnosťami neboli.

Od dopoludňajších hodín prechádzal primátor mesta Miroslav Vilkovský (nez.) všetky odberné miesta a zisťoval, aká je situácia.

Zastihli sme ho pred zotmením na jednom z nich.

Očakávajú štvrtinovú účasť na testovaní

„Testovanie je dobrovoľné a myslím si, že čo sa týka účasti bude najnižšia, keďže sme už absolvovali dve kolá. Ľudia, ktorí sa chceli prísť pretestovať, už sa prišli. Zatiaľ mám také informácie, že z počtu otestovaných v prvom a druhom kole, keď bude teraz účasť na úrovni nejakých 10 či 15 percent, tak budeme radi,“ uviedol primátor.

Podľa neho ani po zotmení nebudú ľudia húfne chodiť na odberné miesta a počty sa určite rapídne navyšovať nebudú.

„Bojujeme stále s tým, že kto sa má dať testovať. Pred dvoma týždňami som avizoval, že sa majú prísť testovať len tí, ktorí majú trvalé a prechodné bydlisko v Levoči. Informoval som ministerstvo obrany, nikto ma v tejto veci nekontaktoval. Možno niektorí starostovia sa tešia, že sa k nim chodia testovať ľudia mimo okresu. Osobne by som sa z toho netešil. Tretie kolo je už o konkrétnom testovaní mesta a obce a keď chceme zistiť reálnu situáciu v našom meste, tak by sa mali dať otestovať len Levočania alebo tí, čo tu majú prechodný pobyt,“ zdôraznil primátor Levoče.

Majú zoznamy

Potvrdil, že na odberných miestach v meste sú zoznamy ľudí, ktorí majú na území mesta prechodný pobyt.

Overujú to administratívni pracovníci zo strany mesta.

„Narazil som však na informáciu od príslušníkov armády, že oni majú rozkaz testovať všetkých. Nikto od kompetentných však nereagoval na moju žiadosť. V piatok pred testovaním som vydal rozhodnutie primátora mesta, že testujeme len Levočanom a ľudí s prechodným bydliskom,“ doplnil Vilkovský.

Potvrdil, že ľudí mimo mesta netestujú a odporúčajú ich na mobilné odberné miesta.

„V tejto republike musí niekto zaveliť a povedať, že sa testujú len občania toho – ktorého mesta a obce. A tí ostatní, nech sa idú otestovať na mobilné odberné miesta. Na čo sme ich potom zriaďovali? Na čo tam potom platí náklady štát?,“ dodal levočský primátor.

Ľudí s prechodným bydliskom na území mesta je asi 90 z 10 792 občanov mesta.

Barbora a Ján chcú byť s rodinou

V Levoči je počas tretieho kola testovania k dispozícií 7 odberných miest.

Tesne pred zotmením sme navštívili jedno v ZŠ na ulici Francisciho.

Ľudia sem prichádzali priebežne. Testovať sa chodili starší aj mladší Levočania.

„Je to taký pocit zodpovednosti, že keď som negatívna, nemám výčitky chodiť do obchodo, pozrieť babku a môžeme sa stretnúť s rodinou. Záleží nám na zdraví blízkych a neradi by sme ich ohrozili,“ komentovala dôvody otestovania sa mladá Levočanka Barbora.

S partnerom sa boli otestovať počas prvého aj druhého kola. Teší ich, že sú stále negatívni.

Možnosť bezplatného a dostupného testovania Barbora ocenila.

„Keď by tie mobilné odberné miesta mali byť až do Vianoc otvorené, určite to využijeme. Tak sa môžeme stretnúť aj počas sviatkov s rodinou a s vedomím, že je to bezpečné. Myslím si, že celé je to dobrý nápad. Na PCR test je náročne objednať sa, je to aj drahé a dosť komplikované. Táto možnosť je dostupnejšia,“ doplnila Barbora.

„To, čo je to dobré alebo nie, sa bude dať zhodnotiť tak o päť rokov. Teraz môžeme tak akurát dôverovať rozhodnutiu hygienikov. Hodnotiť môžeme neskôr. Teraz je asi múdrejšie dôverovať. Keď sa pozrieme na iné krajiny, máme celkom dobré výsledky,“ dodal Ján.