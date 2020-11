Na boj proti korone dali závratnú sumu. NKÚ: Starosta pochybil

Okresný úrad rozhodol, že aj tak vyše 140-tisíc eur Markušovciam preplatí.

25. nov 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

MARKUŠOVCE. Starosta Markušoviec, okres Spišská Nová Ves, ešte počas prvej vlny koronavírusu minul na protiepidemiologické opatrenia závratnú sumu.

Za vyše 140-tisíc eur nakúpil množstvo materiálu.

Urobil tak bez vedomia poslancov obecného zastupiteľstva, na ktorých podnet sa vecou začala zaoberať polícia aj prokuratúra.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) im dal pred časom za pravdu a okrem iného konštatoval, že starosta pochybil pri správe cudzieho majetku.

I napriek týmto skutočnostiam obec tieto výdavky bude mať od štátu preplatené.

Rozhodnutie prišlo z Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi. Ten argumentuje oprávnenými výdavkami, aj škrtaním neoprávnených z nich.

Nové šijacie stroje, kilometre látky, kamery

Obecní poslanci sú presvedčení, že starosta Marek Virágh (nezávislý) míňal peniaze nehospodárne a neefektívne nakladal s majetkom obce.

V obci pritom počas prvej vlny koronavírusu nezaznamenali ani jeden prípad ochorenia Covid-19.

Ako už Korzár informoval, faktúry, ktoré pred časom obecný úrad zverejnil na svojom webe, dosiahli 127-tisíc eur.

Poslanci predpokladali, že táto suma narastie až k 200-tisíc eurám.

V obci za ne ušili 35-tisíc rúšok pri počte 4 500 obyvateľov.

Za prácu obec dala 52-tisíc eur, za materiál 20-tisíc.

Na stráženie rómskych lokalít išlo z obecnej kasy ďalších 32-tisíc eur.

Obec kúpila šijacie stroje, 60 nožníc, 82 ochranných štítov, kilometre plátna, 37 kilometrov klobúkovej gumy na rúška, 600 litrov liehu, 400 litrov dezinfekcie, 600 litrov tekutého mydla. Tiež kamery na stráženie stojanov na rúška i dezinfekčných stojanov.

To je iba časť výdavkov, ktoré obec mala.

Na míňanie upozornili obecní poslanci

„Urobili sme všetko pre obec, spísali nedostatky a postúpili na NKÚ. Ten veľmi pružne zareagoval a poslal vec na prokuratúru,“ zdôraznil pred časom poslanec Vladimír Filinský (Spolu).

„NKÚ potvrdil podozrenie, ktoré sme mali, na porušenie viacerých zákonov a pravidiel. Chceme sa dopracovať k ďalším krokom a posunúť sa ďalej,“ doplnila poslankyňa Alžbeta Franková (nezávislá).

Porušovanie zákona o rozpočtových pravidlách a majetku obcí, porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku či zneužívanie právomoci verejného činiteľa. K týmto záverom došiel NKÚ, ktorý sa zaoberal podnetom poslancov obecného zastupiteľstva v Markušovciach.

Starosta odmieta, že by peniaze míňal bezhlavo

„Pre mňa je to nová informácia. Myslím si, že poslanci vyčkávali. Nerobili absolútne nič, neboli v teréne ako ja a nepomáhali. Po vojne je každý generál,“ uviedol Virág ešte počas leta, kedy sa dozvedel o podaní na NKÚ.

Potvrdil, že ak ho vyzve NKÚ či iný kontrolný orgán k súčinnosti, nebude mať s tým mať problém.

„Nemyslím si, že peniaze boli vyhodené. Efektivitu pre našu obec vidím v tom, že sme tu nemali ani jeden prípad Covid-19. Pri 2 700 Rómoch a 680 dôchodcoch je to stopercentná efektivita,“ doplnil.

Ako zdôraznil, celé tri týždne počas koronakrízy tvrdo pracoval pre obec.

„Som zničený. Pracoval som od rána do rána, spal som dve či tri hodinky. Nech si len niekto príde a vyskúša si to. Keď to prišlo, nie všetci vedeli, do čoho idú, čo majú robiť. Možno by som aj niečo pomenil, čo som urobil, ale neľutujem. Nerobil som nič bez vedomia poslancov. Vedeli, že som v teréne, že kupujem veci, faktúry boli zverejnené. Poslanci mali prísť a pomôcť. Viackrát som ich vyzýval, no neprišli,“ doplnil Virágh.

Dodal, že sa z prvej vlny zvýšilo ešte veľa „materiálu“, čo nie je na škodu a že obec je pripravená na ďalšie vlny Covid-19.

NKÚ: Ide tu o zákonnosť

„Už to, čo zistili poslanci, je dostatočný dôvod na to, aby začala konať prokuratúra. A ak raz starosta postupoval v rozpore s jeho zákonnými kompetenciami a pôsobnosťou, tak musí prokurátor v tejto veci povedať, či takéto konanie posunie aj do roviny trestno-právnej. A či takéto konanie bude vyhodnotené generálnym prokurátorom tak, že sa podá podnet na orgány činné v trestnom konaní a nakoniec takýto starosta skončí aj na súde. Tu nejde o hospodárnosť, tu ide o zákonnosť. A tu má svoje povinnosti hlavne prokurátor vo vzťahu k miestnej samospráve,“ konštatoval pred časom NKÚ.

NKÚ tieto skutočnosti posunul Krajskej prokuratúre v Košiciach.

„Podnet poslancov obecného zastupiteľstva v Markušovciach v časti týkajúcej sa výdavkov vynaložených proti šíreniu choroby Covid-19 bol z dôvodu vecnej príslušnosti odstúpený Krajskému riaditeľstvu PZ v Košiciach pre podozrenie zo spáchania pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Vo veci doposiaľ nebolo vydané žiadne rozhodnutie,“ aktuálne informovala Jarmila Janová z Krajskej prokuratúry Košice.

Vo veci koná už aj príslušný policajný vyšetrovateľ.

Ako aktuálnu situáciu vníma samotný Virág, sa nám zistiť nepodarilo. V utorok sme ho osobne hľadali na obecnom úrade, no nezastihli sme ho tam.

Podklady obce overila komisia

Ako vysvetlila prednostka Okresného úradu (OÚ) v Spišskej Novej Vsi Mária Dudžáková, úrad verifikuje, čiže overuje pravdivosť a opodstatnenosť oprávnených výdavkov miestnej samosprávy na základe právnych predpisov.

Hlavne ide o uplatňovanie skutočných výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostredníctvom kapitoly rozpočtu Ministerstva vnútra (MV) SR.

Výdavky prepláca štát na základe overenia predložených dokladov.

Overovanie robí zriadená verifikačná komisia na OÚ a následne sa tieto výdavky schvaľujú sekciou Krízového riadenia MV SR.

„Na okresnom úrade sme posudzovali doklady, ktoré boli predložené, najmä správy o vykonaných opatreniach v obci a všetky účtovné doklady, ktoré boli predložené. Úrad verifikoval len tie výdavky, ktoré boli skutočne potrebné pre plnenie nariadených opatrení, takže neboli schválené vo výške, ktorú požadovala obec, ale boli ponížené. Ak by sa schválili všetky, bola by to oveľa vyššia suma,“ vysvetlila prednostka.

K najväčším položkám, ktoré boli podľa komisie oprávnené, patrila ľudská práca.

„V obci sa šili rúška. Šili sa vo veľkom počte, ale tie rúška slúžili nielen na prvú vlnu, ale aj na druhú, resp. ďalšiu. Výdavky boli na mzdy pre službu, ktorú obec využila na stráženie miestnej minority, aby zabránila možnému šíreniu ochorenia,“ doplnila Dudžáková.

Stroje a kamery im neuznali

Peter Šofranko je vedúci odboru krízového riadenia OÚ. Zároveň bol aj členom verifikačnej komisie. Potvrdil, že podklady predložené obcou neboli schválené v plnom rozsahu.

„Schválené boli len položky, ktoré obec naozaj potrebovala pri boji s pandémiou. V prvej vlne nikto nevedel, aký rozsiahly ten boj bude. Ako jedna z mála obcí dokázala zvládnuť prvý nápor navrátilcov z Anglicka, ktorých doslova strážila v obci a zamedzila potenciálne šíreniu choroby,“ uviedol Šofranko.

Podľa neho skutočnosť, že v obci nebol ani jeden pozitívny prípad ochorenia Covid-19, nemôže byť považovaná za merítko oprávnenosti výdavkov.

Pri schvaľovaní sa riadili predpismi

„Výdaje sme schvaľovali na základe všetkých predpisov. Máme všetky usmernenia, všetky platné zákony sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR a riadime sa podľa metodických pokynov, ktoré nám poskytuje Sekcia krízového riadenia MV SR. Stojím za výsledkom práce verifikačnej komisie,“ doplnil Šofranko.

Z výdavkov, ktoré si obec uplatňovala, komisia vyškrtla ako neopodstatnené šijacie stroje či kamery.

Ako Šofranko zdôraznil, starosta obce je predsedom krízového štábu. Štáb je poradným orgánom starostu.

„Ak by sa rozhodol zle, potom je to v kompetencii prokuratúry. V danej chvíli starosta mal tú kompetenciu rozhodnúť tak, ako rozhodol. Skúmanie správnosti a nesprávnosti rozhodnutia starostu, ako predsedu krízového štábu, nie je predmetom verifikačnej komisie. Starosta, ako predseda krízového štábu, berie na seba plnú zodpovednosť, ako rieši vzniknutú krízovú situáciu. My, z pozície okresného úradu, mu metodicky pomáhame. Niekedy sme aj v teréne a riešime veci spoločne so starostom, ale zodpovednosť preberá starosta,“ doplnil člen verifikačnej komisie.

S tým, že svojím rozhodnutím OÚ ignoroval rozhodnutie NKÚ, nesúhlasí.

„My sme ich výsledky nemali k dispozícii. Pracovali sme s podkladmi, ktoré sme dostali od obce. Za okresný úrad tieto položky boli verifikované podľa platných zákonov a predpisov. Za prácou verifikačnej komisie okresného úradu stojím,“ zopakoval Šofranko.

ZMOS: Dvojaký meter pre samosprávy?

Napriek skutočnostiam, že vo veci výdavkov konal NKÚ a koná prokuratúra i polícia, spišskonovoveský okresný úrad schválil preplatenie týchto výdavkov v celkovej výške 140 676,91 eura.

Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák zdôraznil, že za zváženie stojí to, ako precízne si plnil svoje úlohy príslušný okresný úrad, ktorý mal posúdiť vecnosť, ale zároveň aj legislatívny súlad.

“Keďze tento prípad bol posudzovaný na prokuratúre aj na NKÚ, ktorý mimochodom konštatoval porušenia viacerých zákonov, okresný úrad je ten, ktorý akoby ignoroval nález NKÚ. Prečo to nebral do úvahy?“ zdôraznil Kaliňák.

Podľa neho tento prístup nerobí dobrú krv vo vzťahu k samosprávam.

„Pretože prišlo k akémusi dvojakému metru. Na jednej strane máme samosprávy, ktoré reálne preukázateľne využili peniaze na to, aby pomohli ľuďom, a potom tu máme samosprávu, ktorá urobí výdavky v horibilnej čiastke a tie všetky v plnom rozsahu, akceptuje práve okresný úrad,“ dodal hovorca ZMOS-u.