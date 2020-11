S autom dostala šmyk a havarovala, utrpela ťažké zranenia

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v okrese Gelnica.

25. nov 2020 o 8:42 Róbert Bejda

GELNICA. Vážna dopravná nehoda sa stala v utorok popoludní na ceste medzi mestom Gelnica a obcou Prakovce.

„Vodička (24) motorového vozidla značky Škoda pri prejazde miernej pravotočivej zákruty dostala šmyk, prešla do protismernej časti cesty a až do priekopy vedľa cesty. Tam narazila prednou časťou vozidla do betónovej skruže. Po tomto náraze sa s vozidlom prevrátila cez strechu a následne ju odhodilo späť na cestu," informovala polícia.

Vodička utrpela ťažké zranenie.

Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.

