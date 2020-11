Na Spiši sa zrazili tri autá, jeden spolujazdec sa vážne zranil

Polícia vyšetruje nehodu v katastri mesta Spišská Nová Ves.

25. nov 2020 o 13:09 Róbert Bejda

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V katastri mesta Spišská Nová Ves sa stala v utorok popoludní vážna dopravná nehoda.

Vodič (50) z okresu Spišská Nová Ves viedol osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, pričom na rovnom úseku cesty v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky dostal s vozidlom šmyk. Pritom, ako s vozidlom balansoval na ceste, narazil ľavou prednou časťou do pravej časti protiidúceho vozidla Škoda Superb," informuje polícia.

Viedol ho 58–ročný vodič.

V dôsledku tohto nárazu sa Škoda Octavia dostala do rotácie a v bočnom šmyku čelne narazila do vozidla VW Golf, idúceho v protismere do mesta Spišská Nová Ves.

Vozidlo viedol 27-ročný vodič.

„Vodiči boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Pri dopravnej nehode došlo k ťažkému zraneniu spolujazdca vo vozidle Škoda Octavia," dodala polícia.