Markušovciam výdavky za stráženie osady štát preplatil, Gelničanom ich škrtol

Mesto žiadalo takmer osemtisíc, dostalo len zlomok.

27. nov 2020 o 12:57 Mária Šimoňáková

GELNICA. Takmer pol roka čakalo mesto Gelnica, kým dostane od štátu preplatené výdavky za prvú vlnu nákladov spojených s riešením koronakrízy.

Tento týždeň sa peňazí aj dočkali. Ostali však nemilo prekvapení. Zo žiadaných takmer osemtisíc eur dostali preplatených niečo vyše tisíc.

Pritom v marci bola v Gelnici prvá karanténa miestnej osady. Pre muža, ktorý vtedy porušil po návrate z Anglicka povinnú karanténu, mesto na dva týždne uzatvorilo osadu Háj a nepretržite ju strážilo.

Gelničania si v žiadosti uplatnili len skutočne vynaložené peniaze.

Najväčšou položkou zo strany mesta bolo stráženie osady mestskými policajtmi, presnejšie ich mzdy. A práve tieto výdavky štát mestu neuznal.

Na druhej strane rovnako ľudskú prácu v obci Markušovce, v okrese Spišská Nová Ves, štát preplatil.

Ponúka sa teda, že na dvoch okresných úradoch v rámci jedného kraja platia rôzne pravidlá pri preplácaní výdavkov.

Osadu s porušenou karanténou opáskovali

Koncom marca v Gelnici opáskovali osadu Háj.

Lokalitu monitorovali 24 hodín denne, 14 dní.

Miestnym obyvateľom pracovníci mesta zabezpečovali stravu, pitnú vodu či palivové drevo.

Stalo sa tak po tom, čo mladý Gelničan nerešpektoval povinnú karanténu a z mesta si urobil korzo.

Na jeho nezodpovedné konanie vtedy upozornili pracovníci miestnej občianskej poriadkovej služby. V karanténe skončilo 80 ľudí.

„Okamžite sme vtedy zvolali krízový štáb mesta. Kontaktovali sme aj Okresný úrad v Gelnici, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR a žiadali informáciu, ako máme danú situáciu riešiť. Vtedy to bol prvý prípad na Slovensku, že z osady ušiel občan, ktorý sa vrátil zo zahraničia a išiel si nakúpiť, pritom mal byť v povinnej domácej karanténe,“ priblížil marcové okolnosti primátor mesta Dušan Tomaško (nez.).

Mesto plnilo pridelenú úlohu

Mesto začalo konať a v rovnakej chvíli mu začali plynúť aj nevyhnutné náklady na zabezpečenie karantény osady.

Tú bolo potrebné nonstop strážiť a monitorovať. Miestnym ľuďom pomáhať so zabezpečením nevyhnutných vecí.

„Komunikovali sme s Ústredným krízovým štábom aj s úradom splnomocnenca a oni navrhli, aby sme lokalitu strážili. Naši mestskí policajti, ktorí inak majú 8-hodinové služby sa tu striedali v 12- až 16-hodinových službách. Máme iba piatich mestských policajtov, takže chlapi museli mať stále nadčasy. Nebolo to ľahké,“ doplnil primátor.

Koncom marca mali Gelničania doložiť výdavky spojené s korona opatreniami.

Mestu vznikli celkové náklady 7 814,41 eura. Išlo o náklady na rúška, respirátory, ochranné rukavice, okuliare, návleky na topánky, dezinfekčné prostriedky, cestovné náklady, ako aj mzdy a odvody.

Práve náklady na prácu mestských policajtov tvorili najväčšiu položku z požadovaného balíka, 6 363,95 eura.

A práve tie štát Gelnici zo zoznamu vyškrtol a nepreplatil. Na účet mesta tak prišlo necelých 1 400 eur.

Tomaško netají sklamanie. „Vôbec neviem, prečo nám tieto položky vyškrtli. My sme dostali úlohu od krízového štábu a iba ju splnili. Chcem sa opýtať, či by ministerstvo znova nezvážilo našu žiadosť, či by znova nemohlo prehodnotiť to, čo nám škrtli. Konali sme na odporúčanie krízového štábu, nič viac,“ zdôraznil gelnický primátor.

Nepreplatené tisícky budú v meste chýbať

Vyše šesťtisíc eur, ktoré dalo mesto na stráženie lokality, budú teraz v mestskej kase chýbať.

„Každé euro je pre našich ľudí z mesta. Čo im poviem, že nám škrtli 6 300 eur, keď sme iba plnili, čo sme mali splniť. Tie peniaze nám budú chýbať. Hoci to nie je veľká suma, ale keď dáme dokopy viacero menších čiastok, tak sa dostaneme ku zaujímavej sume, ktorú dokážeme zužitkovať v meste,“ zdôraznil primátor.

Nepáči sa mu ani skutočnosť, že peniaze prišli po pol roku od podania žiadosti.

Nevie ani to, či za druhú vlnu prídu peniaze ešte v tomto roku. Komplikuje to aj prácu pri tvorbe rozpočtu pre rok 2021.

„V týchto dňoch sme riešili rozpočet na budúci rok. Vôbec nevieme, aké peniaze máme zahrnúť ešte do tohto rozpočtu, keďže za chvíľu musíme uzatvoriť rok. Momentálne sme dostali len financie za prvú vlnu a nevieme, s čím ešte môžeme rátať a s čím už nie. Žijeme neisté obdobie pre samosprávy a problémy tomu nenapomáhajú,“ dodal Tomaško.

Markušovciam výdavky na ľudskú prácu preplatili

Zaujímavou je, že obci Markušovce Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi preplatenie mzdových nákladov schválil.

Okresné úrady overujú pravdivosť a opodstatnenosť oprávnených výdavkov miestnej samosprávy na základe právnych predpisov.

Hlavne ide o uplatňovanie skutočných výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly rozpočtu Ministerstva vnútra (MV) SR.

Výdavky prepláca štát na základe overenia predložených dokladov.

Overovanie robí zriadená verifikačná komisia na OÚ a následne sa tieto výdavky schvaľujú sekciou Krízového riadenia MV SR.

Verifikačná komisia OÚ obci Markušovce uznala výdavky viac ako 140-tisíc eur.

K najväčším položkám, ktoré boli podľa komisie oprávnené, patrila práve ľudská práca.



„V obci sa šili rúška vo veľkom počte, ale tie slúžili nielen na prvú vlnu, ale aj na druhú, resp. ďalšiu. Výdavky boli na mzdy pre službu, ktorú obec využila na stráženie miestnej minority, aby zabránila možnému šíreniu ochorenia,“ vysvetlila prednostka spišskonovoveského OÚ Mária Dudžáková.

Z 22 samospráv v okrese Gelnica dostali preplatené výdavky len 10 z nich.

Okrem mesta Gelnica to boli obce Helcmanovce, Henclová, Margecany, Nálepkovo, Prakovce, Richnava, Švedlár, Veľký Folkmar, Žakarovce.

Najviac dostala obec Richnava, takmer 8 700 eur, Prakovce takmer 7 000 eur, vyše 4 700 eur Švedlár.

Na úrade sa vymenilo vedenie

S otázkou, ako postupovali pri schvaľovaní oprávnených výdavkov pre mesto Gelnica, sme sa obrátili na Okresný úrad v Gelnici.

Zaujímalo nás, čo bolo dôvodom vyškrtnutia nákladov spojených s ľudskou prácou zo zoznamu preplatených.

„V marci som tu na úrade nerobil prednostu. Bol tu prednostom niekto iný. Na základe jeho zváženia a rozhodnutia tieto peniaze neboli preplatené,“ krátko komentoval súčasný prednosta OÚ Peter Baloga, ktorý do úradu nastúpil pred necelým mesiacom.

Aj o preplatení výdavkoch samosprávam v pôsobnosti OÚ v Gelnici rozhodovala zriadená verifikačná komisia.

O stanovisko sme požiadali aj Ministerstvo vnútra SR. Zaujímalo nás, prečo sa pri preplácaní výdavkov postupovalo podľa dvojakého metra.

Alebo dva okresné úrady v rámci jedného kraja vychádzajú z rôznych usmernení?

Ako sa uvádza v stanovisku tlačového odboru kancelárie ministra vnútra, v prípade, že mesto nemá preplatené všetky vynaložené výdavky spojené so zvládnutím prvej vlny pandémie, môže sa obrátiť na príslušný okresný úrad, ktorý vykonával verifikáciu oprávnených nákladov.

„Zástupca samosprávy môže požiadať o sprístupnenie záznamu z verifikačnej komisie. V prípade opodstatnených výhrad môže zaslať žiadosť na sekciu krízového riadenia MV SR na preskúmanie záverov verifikačnej komisie. Zároveň predloží podklady, ktoré budú potvrdzovať námietky voči rozhodnutiu okresného úradu. Ministerstvo vnútra sa požiadavkou bude zaoberať," zaznieva zo stanoviska.