Školáci v Kežmarku sa budú učiť v skupinkách po piatich

Mesto tvrdí, že svoj postup konzultovalo aj s hygienikmi.

2. dec 2020 o 15:16 (aktualizované 2. dec 2020 o 16:33) Mária Šimoňáková

KEŽMAROK. Žiaci druhého stupňa základných škôl (ZŠ) v Kežmarku sa vrátia do školských lavíc skôr, ako ich rovesníci v iných mestách a obciach.

Od budúceho týždňa je v pláne pilotné vyučovanie v niektorých triedach. V meste chcú učiť v malých skupinách.

Podľa pedagógov dlhodobá neprítomnosť žiakov v škole má na nich negatívny vplyv a spôsobuje im stres.

Začiatok vyučovania je však závislý od legislatívnych možností.

Osobný kontakt je nenahraditeľný

„Dlhodobá neprítomnosť žiakov v škole má jednoznačne negatívny vplyv nielen na samotných žiakov, ale aj na ich rodičov a pedagogických zamestnancov. Môžem bez obáv potvrdiť, že učitelia v súčasnej dobe plnohodnotne vyučujú dištančne cez internet, ale osobný kontakt žiaka s učiteľom je nenahraditeľný,“ uviedol riaditeľ ZŠ - Grundschule v Kežmarku Miroslav Beňko.

Kontakt učiteľ – žiak je nenahraditeľný pri samotnej výchovno–vzdelávacej činnosti, keď niektorý žiak nepochopí istú časť učiva, chýba spätná väzba od žiaka a v neposlednom rade aj individuálny prístup k nemu.

Žiaci druhého stupňa ZŠ sa dištančne vzdelávajú už šiesty týždeň.

Ako Beňko zdôraznil, sú vo veku adolescentov, mení sa nielen ich fyzický, ale aj psychický stav, názory na život a svet.

„Dennodenná izolácia ich ubíja a my chceme, aby zvládali učebné štandardy a prežívali život ako v bežnom režime. Tieto deti sú, žiaľ, v strese,“ doplnil riaditeľ Grundschule.

Rovnako situáciu vníma aj riaditeľ ZŠ s materskou školou Nižná brána v Kežmarku Dušan Tokarčík.

„Deti patria do školy, dlhý pobyt doma každému neprospieva. Spolužiaci, učitelia, prevádzkoví zamestnanci školy - každý žiaka istým spôsobom formuje a v momentálnej situácii je tento proces spomalený až zastavený. Preto by som rád privítal v škole všetkých žiakov bez ohľadu na to, či majú prístup k internetu, resp. či sú zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ priblížil Tokarčík.

Pilotné vyučovanie po piatich žiakoch

Mesto sa rozhodlo, že deti druhého stupňa pošle do škôl ešte v tomto roku.

Okrem iného žiada, aby deti do škôl chodili v bežnom režime a bez povinného testovania.

Nateraz spustia pilotné vyučovanie.

V triedach sa bude vyučovať každý deň po päť žiakov s jedným vyučujúcim. Do týždňa sa tak každé dieťa z triedy vystrieda na prezenčnom vyučovaní.

„Ako riaditeľ sa plne stotožňujem s názorom nášho pána primátora, že je potrebné vynaložiť maximálne úsilie, aby sa deti dostali do škôl hoci aj v malom počte. Aby zmenili svoj denný stereotyp, prostredie a prišli do osobného kontaktu s vyučujúcim. Myslím si, že sa do istej miery podceňuje psychická pohoda dieťaťa. Po medializácii sa ozývajú mnohí spolužiaci z fakulty, pedagógovia z iných škôl, že sme sa odvážne postavili k riešeniu tohto problému, a chcú, aby sa aspoň takýto systém zaviedol aj na ich školách,“ doplnil Beňko.

Podľa Tokarčíka krok mesta ide ruka v ruke s prianím rodičov a potrebami žiakov.

„Podľa môjho názoru by sa mali školy otvoriť na základe a v súlade so semaforom, ktorý platil od septembra školského roka 2020/2021. Nie som za to, aby sa porušovali nariadenia a rozhodnutia ministerstva, ale som za konštruktívny dialóg, kde by sa bral do úvahy aj názor nás, riaditeľov. Ja, ako riaditeľ, otvorím brány školy pre žiakov 2. stupňa jedine podľa platných legislatívnych nariadení a rozhodnutí ministerstva školstva,“ doplnil riaditeľ ZŠ s materskou školou.

Dôraz na učenie v skupinách

V ZŠ – Grundschule sa na druhom stupni učí 287 žiakov.

„Pilotné vyučovanie sa začne v závislosti od legislatívnych možností s bežnými žiakmi niektorých tried, lebo sa obávame, že v januári nemusí dôjsť k definitívnemu návratu všetkých žiakov do škôl. Druhý týždeň vyučujeme skupinovo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a individuálne žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami,“ dodal Beňko.

Dištančné vzdelávanie nie je podľa Tokarčíka plnohodnotnou náhradou prezenčného vzdelávania, ale i napriek tejto skutočnosti ho využíva nad 95 percent žiakov II. stupňa v škole.

„V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz dáva na učenie v skupinách. Skupinová práca sa spája aj so samostatnosťou, lepšou motiváciou, kooperáciou a súvisí aj so zodpovednosťou, okrem iného umožňuje individuálny prístup ku každému jednému žiakovi. Problém vidím v náročnej realizácii na personálne obsadenie pri väčšom počte žiakov,“ dodal Tokarčík.

Primátor: Začneme všade na budúci týždeň

Ako pre agentúru SITA uviedol kežmarský primátor Ján Ferenčák (Hlas–SD), vyučovanie v skupinách odkonzultovalo mesto s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Ferenčák doplnil, že hodiny na niektorých školách už prebiehajú a od budúceho týždňa sa takto majú vzdelávať žiaci druhého stupňa na každej škole.

„Ideme podľa rozvrhu dištančného vzdelávania, budeme sa ho držať. Momentálne

nastavujeme podmienky tak, aby mohli od budúceho týždňa kompletne všetky školy a v plnom rozsahu spustiť tento systém," uviedol primátor Kežmarku.

Tvrdí, že takýto spôsob výučby nemá zvýšené nároky na učiteľov.

Vysvetlil, že každý učiteľ vyučuje v triede, len teraz bude mať piatich žiakov prítomných v triede a s ostatnými sa uvidí online.

Ferenčák k podobnému kroku vyzval aj ďalších kolegov v samospráve.

Čo na to ministerstvo školstva O stanovisko k pilotnému vyučovaniu v meste Kežmarok sme požiadali aj ministerstvo školstva. „Ministerstvo sa riadi rozhodnutiami a usmerneniami pandemickej komisie, Úradu verejného zdravotníctva SR a ústredného krízového štábu. Riadime sa a rozhodujeme podľa nich a očakávame to aj od zodpovedných predstaviteľov miest, obcí, zriaďovateľov škôl, riaditeľov,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva. Ministerstvo už dávnejšie umožnilo a preferovalo vyučovanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu tak, aby sa vzdelávali aspoň formou v malých skupinách (5+1). „Pripravili sme k tomu aj usmernenie, ktoré funguje a v mnohých školách sa ním riadia. Je to aspoň čiastočná náhrada a spôsob zabezpečovania ďalšieho vzdelávania sa detí bez online prístupu. Ministerstvo je v prvom rade vďačné všetkým pedagógom, ktorí napriek tejto ťažkej situácii obetavo vzdelávajú našich žiakov akoukoľvek povolenou formou. Skupinové vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je náročné zorganizovať, ale už aj naším usmernením sme sa snažili im pomôcť s organizáciou. Máme na školách veľa výnimočných riaditeľov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí organizačne aj metodicky dokázali zabezpečiť aj takúto formu vyučovania v malých skupinách, za čo im patrí naše poďakovanie,“ dodáva sa v stanovisku.

Matovič prekvapil Premiér Igor Matovič (OĽaNO) preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie Covid-19 do vlastných rúk. Vyhlásil to v stredu. Tvrdí, že už nechce počúvať výhovorky zo strany ministerstva školstva, keďže vidí ochotu niektorých riaditeľov škôl, starostov i primátorov zapojiť sa do testovania. Avizuje, že v pondelok 7. 12. by sa niektoré školy na Slovensku mohli otvoriť. Priznal, že jedna zo škôl, ktorá sa do pilotného testovania zapojí, bude aj súkromná škola, kde chodia jeho dcéry. (tasr)