Školy na východe sa do testovania nehrnú. V Ľubovni však už začali

Chcú vrátiť deti do tried.

5. dec 2020 o 15:38 Michal Ivan, Jana Ogurčáková

STARÁ ĽUBOVŇA. V Starej Ľubovni prebieha pilotný projekt otvárania škôl.

Počas prvého decembrového víkendu testujú žiakov a rodičov na dobrovoľnej báze.

Žiaci druhého stupňa by sa mohli vrátiť späť do lavíc už v utorok.

Primátor: Deti chceme vrátiť do škôl

Chceme deti vrátiť do škôl, informoval pred dvoma dňami primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko (nezávislý) na sociálnej sieti.

Žiaci druhého stupňa štyroch základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa od 26. októbra vyučujú dištančnou formou.

„Minulý týždeň v pondelok sa nám podarilo otvoriť ZŠ Podsadek, kde sa vyučuje prezenčne s maximálne piatimi žiakmi v triede. Riaditelia troch zvyšných základných škôl odoslali rodičom dotazník, v ktorom zisťovali súhlas/nesúhlas k podmienkam, nastaveniam pilotného projektu opätovného spustenia prezenčnej výučby, ktorá by prebiehala v súlade s požiadavkou ústredného krízového štábu, a to tak, že každý žiak, ktorý sa chce zúčastniť prezenčnej výučby, musí byť otestovaný antigénovým testom spolu s minimálne jedným zákonným zástupcom,“ informoval Tomko.

Podľa výsledkov dotazníka bolo za testovanie na ZŠ Levočská 70 %, na ZŠ Komenského 50 % a na ZŠ Za vodou 37 percent rodičov.

V piatok už predstavil aj pilotný projekt otvorenia škôl: „Dobrovoľné testovanie žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov sa uskutoční v dňoch 5. 12. a 6. 12. v antigénovom testovacom mieste pri Ľubovnianskej nemocnici a to v predĺženom odberovom čase od 7:00 do 19:00 s obedňajšou prestávkou od 11:30 do 13:00. Posledný odber bude vykonávaný o 18:30.“

V sobotu bolo do 14. hodiny otestovaných 159 ľudí a z nich nemal nikto pozitívny výsledok testu.

V pondelok má byť podľa primátora vykonaná analýza výsledkov testovania a plánované obnovenie školského vyučovania je v utorok 8. 12.

Mesto Košice aj košická župa čakajú

Žiadna škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), podľa informácií z odboru školstva, neprechádza na prezenčnú formu vyučovania.

„Školy aktuálne čakajú na právny rámec z ministerstva školstva, v akom režime by mali fungovať, keďže do piatka doručený nebol. V piatok dostali školy usmernenie, že sme ochotní podporiť postupný nástup na prezenčnú formu hlavne tam, kde to najviac potrebujú. Odbor školstva zaslal krátky dotazník rodičom, ktorým si overil zapojenosť škôl do pilotného programu nástupu na prezenčnú formu. Na základe prieskumu, ktorým sme chceli zistiť záujem zákonných zástupcov o testovanie spojené s nástupom na prezenčnú formu, sme zistili, že hlasovalo 48,08 percenta, na elokovaných pracoviskách to bolo 38,03 %,“ informovala hovorkyňa košickej župy Anna Terezková.

Priemerný záujem rodičov či zákonných zástupcov žiakov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK o testovanie v rámci návratu k prezenčnej forme vzdelávania bez elokovaných pracovísk je 37,15 %, na elokovaných pracoviskách je to 17,20 %.

Hovorca mesta Košice Vladimír Fabian uviedol, že mesto nemá informáciu o škole, ktorá by sa v pondelok vracala k prezenčnej výuke.

Testujú niekoľko desiatok škôl. Zvyšné v januári

Testovanie prebieha počas víkendu na niekoľkých desiatkach škôl na celom Slovensku, napríklad aj v Trnave na dvoch základných školách. Do jednej z nich chodia aj dve dcéry premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

Vláda už schválila plán otvárania druhého stupňa základných a takisto stredných škôl, predchádzať tomu bude plošné otestovanie žiakov, rodičov a učiteľov antigénovými testami.

Väčšinu z vyše 3,5-tisíca škôl na Slovensku otvoria od januára, ak pristúpia na plán testovania.