Po dôvode, prečo na Zbojníckej chate končím, už nepátram, hovorí bývalá chatárka

Teraz sa chce venovať synovi.

8. dec 2020 o 0:00 Lenka Haniková

Bývalá chatárka DOMINIKA DEJCZÖOVÁ strávila na Zbojníckej chate vo Vysokých Tatrách päť rokov. Prvého novembra ju nahradil horolezec a horský nosič Miki Knižka. V rozhovore rozpráva o ďalších plánoch, o pocite z toho, že v konkurze neuspela, a o tom, čo jej bude na práci chatárky najviac chýbať.

Ako sa máte? Aký je to pocit po piatich rokoch na chate skončiť?

- Je mi smutno, dolina mi chýba, no priznávam, že som unavená. Je to trochu skoro, situácia sa mi ešte celkom neustálila. Snažím sa zamestnať si hlavu, aby som na to veľmi nemyslela, no v princípe to beriem tak, že keď sa jedny dvere zatvorili, iné sa zasa otvoria.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aké máte plány, viete už, čo budete robiť?

- Rok by som rada zostala na materskej, nech dobehneme zameškané so synom, no pomaly si budem hľadať aj prácu. Kým mi nevymiznú pracovné návyky a nezleniviem.

Zúčastnili ste sa výberového konania na chatárov, kde ste napokon neuspeli. Ako to prebiehalo?

- V podstate neviditeľne. Všetci sme poslali svoje ponuky a prišiel dátum, kedy si vybrali troch najlepších a zavolali ich na osobný pohovor do Bratislavy. Tam sa postupne každého pýtali na detaily, ktoré ich zaujímali, a potom si vybrali víťaza.

Premýšľali ste nad tým, prečo to nevyšlo? Ako si to vysvetľujete?