Tri školy v Starej Ľubovni otvoria po testovaní v utorok

Chcú potiahnuť až do Vianoc

V Starej Ľubovni v utorok otvárajú po pilotnom víkendovom testovaní v plnom režime dve základné školy.

Konkrétne ide o ZŠ Komenského, kde otvoria 15 tried na druhom stupni, na ZŠ Levočská otvoria desať tried.

V plnom režime nepôjde ZŠ Za vodou, kde bolo otestovaných len 33 percent žiakov. V tejto škole otvoria len päť tried.

Do škôl v Ľubovni sa vracia dokopy 293 detí, z ktorých bolo 260 pretestovaných.

Zvyšné majú výnimky z dôvodu, že už koronu prekonali. Viaceré výnimky povoľuje Úrad verejného zdravotníctva.

Školy v Ľubovni majú byť otvorené do Vianoc. „Nechceme otvárať na tri alebo štyri dni, to by sa míňalo účinku. Drvivá väčšina rodičov je na základe dotazníkov za otváranie škôl,“ vysvetľuje Tomko. Rozdielne názory sú podľa neho len na nutnosť testovania.

S ďalším testovaním v meste nepočítajú. Podľa Tomka sa zapojili preto, lebo bolo povedané, že na otvorenie škôl stačí pilotné testovanie a žiadne iné.

Deti, ktoré sa však testovania nezúčastnili, alebo nedostali výnimku, sa budú naďalej učiť z domu.

„Zabezpečujeme techniku, najmä rýchlosť internetu,“ vysvetľuje Tomko.

Vyučovanie bude pre deti doma vysielané ako live stream. Je na samotných riaditeľoch, či bude živé vysielanie počas celého vyučovania, alebo len z konkrétnych predmetov.

Podľa primátora boli z piatich pozitívne testovaní počas víkendu traja rodičia, jeden žiak a jeden nepedagogický zamestnanec.

Minimálny počet žiakov na to, aby triedu otvorili, bol 50 percent. Podľa Tomka boli aj triedy, kde sa cez víkend otestovalo aj 90 percent žiakov.

V niektorých triedach však bolo testovanie na minimálnej úrovni, približne deviatich percent.