Storočné lipy na hrabušickom cintoríne hrozia, že pri vetre spadnú

Zvažovali spílenie. Arborista odporúča zdravotný rez i špeciálnu väzbu koruny.

10. dec 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

HRABUŠICE. Na cintoríne v obci Hrabušice, okres Spišská Nová Ves, mala samospráva v pláne spíliť vysoké lipy, ktoré sú zvnútra prehnité a ohrozujú ľudí aj majetok.

Stromy chceli nahradiť novou výsadbou.

Arboristi však vyrúbanie ôsmich líp malolistých nepovolili.

Storočné dreviny sú podľa odborníka v dobrom stave.

Potrebný je ich zdravotný rez a do korún niektorých z nich osadiť tzv. dynamickú väzbu.

Obávajú sa silného vetra

Podľa starostky obce Jany Skokanovej (KDH) v prípade prestarnutých líp sa obávajú, že im silnejší vietor poláme hrubšie konáre alebo sa zlomí celý strom.

„V takom prípade to už vnímame ako ohrozenie života ľudí, ktorí sa na cintoríne pohybujú, ako aj ohrozenie majetku, teda náhrobkov. Preto sa snažíme, aby k týmto škodám nedošlo a ani k ohrozeniu životov,“ uviedla Skokanová.

Návrh na výrub líp prešiel schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve.

K slovu sa však dostali aj ochranári i špecialisti na ošetrovanie a záchranu stromov.

„Arboristi nás ubezpečili, že tieto stromy, aj napriek svojmu veku, nie sú život ohrozujúce. A ani by nemali spadnúť. Pomôžu nám s tým, že ich na budúci rok, niekedy na jar, ošetria, aby sme boli spokojní a nič sa na cintoríne nestalo,“ doplnila starostka.

Brezy už spílili, lipy zachránia

Výrub alebo ošetrenie stromu je finančne náročné.

Obec bude rešpektovať rozhodnutie arboristov, musí však nájsť peniaze.

„Už v minulosti sme mali problém so zhnitými stromami na cintoríne. Boli to brezy, ktoré aj odborníci povolili zrúbať. Namiesto nich sme urobili náhradnú výsadbu borievky. Zhruba 100 kusov. Spílenie jednej brezy nás vyšlo na 300 eur. Ošetrenie jeden lipy bude stáť od 200 do 250 eur. V závislosti od toho, aký zásah je potrebné na strome vykonať, aby bol bezpečný. Hoci nejde o pamiatkovo chránené stromy, arboristi ich nechcú zrezať. Musíme nájsť peniaze a urobiť všetko pre to, aby sme vyhoveli obom stranám,“ doplnila Skokanová.

Ošetrenie ôsmich líp na cintoríne bude dlhodobejšou a pravidelnou záležitosťou.

Sú za zachovanie aj spílenie

Nami oslovení Hrabušičania majú rôzny pohľad na osud líp.