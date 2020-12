Knižka zo Zbojníckej chaty: Chcem záchody vo vnútri chaty a opraviť strechu

Pôvodne chcel ísť na Chatu pod Rysmi.

17. dec 2020 o 0:00 Lenka Haniková

MIKI KNIŽKA (44), horský vodca a nosič, je od novembra novým chatárom na legendárnej Zbojníckej chate vo Vysokých Tatrách. V rozhovore hovorí o svojich plánoch s chatou, aké povinnosti mu pribudli, ako sa pôvodne uchádzal o Chatu pod Rysmi, či ako je to s horskými nosičmi v súčasnosti.

Chatárom ste už viac ako mesiac. Ako sa v tejto pozícii cítite?

- Vhupol som do toho v najhoršom možnom období. Nemôžeme normálne fungovať, ubytovávať hostí, podávať stravu. Je to rozpačité a zatiaľ to neviem vyhodnotiť. Teraz riešim najmä administratívu a navštevujem úrady pre rôzne povolenia.

Koľko času ste už strávili na chate?

- Som tam každý víkend. Cez týždeň na chatu tiež niekoľkokrát vybehnem.

Ako dlho vám trvá cesta nahor?

- Záleží od toho, či idem behom, naľahko alebo s vynáškou. S ľahkým batohom mi to behom trvá približne hodinu aj dvadsať minút.

Ako je to s personálom? Ostáva pôvodný, alebo hľadáte nových ľudí?

- Väčšina personálu ostala.

Kedy vo vás skrsla myšlienka, že chcete byť chatárom?

- Premýšľal som nad tým už veľmi dávno, keď som začal robiť horského nosiča. Videl som, ako to celé funguje a vravel som si, že jedného dňa by bolo super stať sa chatárom. Samozrejme, kým som bol mladý, mal som okrem toho aj ďalšie iné plány. Nakoniec ma život odviedol za hranice. Dlho som pôsobil v Kanade.

Máte s prácou na horskej chate nejaké skúsenosti za hranicami alebo na Slovensku?

- Už od sedemnástich, kedy som začal robiť nosiča, som sa motal na horských chatách. Keď som odchádzal do zahraničia, mal som približne 26 rokov. Predtým som strávil všetok voľný čas na chatách, hoci som na žiadnej nebol nikdy zamestnaný.

Čo sa vám na horskom živote najviac zapáčilo?