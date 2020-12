Horskí záchranári majú najviac práce v zime. Zrážky na svahoch bývajú fatálne

Janiga: Turistom chýba pokora.

17. dec 2020 o 11:49 TASR

VYSOKÉ TATRY. Horská záchranná služba (HZS) je najvyťaženejšia v zime.

Dôvodom je väčšie množstvo zásahov hlavne v súvislosti s úrazmi na lyžiarskych svahoch a navyše záchranné akcie sú oveľa náročnejšie pre poveternostné podmienky.

Uviedol to riaditeľ HZS Jozef Janiga s tým, že v roku 2019 mali celkovo 2883 zásahov a z toho zhruba 800 zásahov bolo v letnom období.

Približne pri 30 percentách všetkých zásahov sa používa aj letecká technika.

Ako ďalej priblížil, za posledné roky evidujú trend, že ľudia začali chodiť do hôr v neskorších hodinách, ako to bolo v minulosti.

„Z ľudí sa tiež vytratila pokora, čoho príkladom sú odpadky, ktoré vidíme na chodníkoch," podotkol Janiga.

Pozitívom je podľa jeho slov to, že ľudia majú v súčasnosti kvalitnejší výstroj do hôr.

Prilba je základ

Riaditeľ HZS hovorí o viacerých chybách, ktoré robia ľudia v zime. Mnohým lyžiarom chýba lyžiarska prilba.

„Stretávame sa aj s tým, že osoby, ktoré sú povinné mať takéto prilby - deti do 15 rokov, ju nemajú. Ďalším problémom je zle nastavené lyžiarske viazanie. Tie vypínacie sily nie sú stavané na váhu lyžiara. Je to hlavne pri lyžiach, ktoré sú z požičovní," skonštatoval Janiga.

Najväčším problémom je podľa neho nezvládnutie rýchlosti hlavne na strmých svahoch pre rýchle carvingové lyže.

Často dochádza k zrážke lyžiarov alebo lyžiara do rôznych predmetov mimo zjazdových tratí, ako sú stromy, snežné delá alebo iné prekážky.

„Tieto zrážky sú väčšinou fatálne," dodal.

Lavínová výbava

V horskom teréne je zase problémom lavínové nebezpečenstvo.

Skialpinisti a peší turisti by mali vedieť posúdiť lavínovú situáciu, mať so sebou správny výstroj, a to je lavínový vyhľadávací prístroj - lavínová sonda, lavínová lopatka a na privolanie pomoci mobilný telefón s nabitou batériou.

„Odporúčame si nainštalovať aplikáciu HZS, kde v prípade privolania pomoci dostávame cez ňu GPS súradnice, čiže záchranná akcia je oveľa rýchlejšia," ozrejmil riaditeľ.

Užitočná aplikácia

Horská záchranná služba predstavila v lete novú aplikáciu. Momentálne ju má stiahnutú viac ako 33 000 ľudí.

„Viaceré prípady boli nahlásené cez túto aplikáciu. V prípade, ak nie je dobrý signál, tak dokážeme s postihnutým aj četovať pomocou SMS správy. Pre návštevníkov je tam aj kopec iných funkcionalít, či už je to momentálny stupeň lavínového nebezpečenstva alebo iné výstrahy, ktoré sa v danom pohorí vyskytujú," doplnil Janiga.

Na túru skoro ráno

Riaditeľ odporúča turistom v zime, aby chodili na túry skoro ráno, nech sú najneskôr už o 16.00 hod. dole.

Podľa jeho slov sú potrebné aj turistické paličky pre rovnováhu alebo pre prípad nechceného pošmyknutia, a tiež stúpacie železá.

Pokiaľ budú na chodníku, stačia retiazkové a ak idú do exponovanejších terénov, tak horolezecké mačky.

„Čo sa týka oblečenia, treba mať rezervné vrstvy spodného oblečenia, perovú bundu, čelovku, teplý čaj a prísun nejakej energie. Je to hlavne preto, že telo spotrebuje v zimnom období pri výkone oveľa viac energie ako v lete," dodal Janiga.