Tatranský nosič: Najčastejšie sa ľudia prihovárajú, keď nesiem sud piva

Na chatu nosí za každého počasia.

25. dec 2020 o 0:00 Lenka Haniková

PAVOL GARAJ (34) začal v osemnástich nosiť na Zamkovského chatu v rámci kondičnej prípravy. Krátko na to začal nosiť na Zbojnícku chatu, kde vyniesol už viac ako tristo vynášok. Má za sebou aj niekoľko vynášok na Téryho chatu a Chatu pod Rysmi. Garaj je okrem toho aj 21-násobný majster Slovenska v kickboxe a tréner. Žije v Štrbe.

Ako často nosíte na horskú chatu?

-Keď som s nosením začínal, chodil som hore štyrikrát do týždňa. Za posledný mesiac som bol hore len raz v týždni. Záleží to najmä od toho, ako mám čas.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kde je pre vás osobne najťažšie vyniesť tovar?

- Najťažšie je to asi na Chatu pod Rysmi. Nikde nie je toľko reťazí, rebríkov, alebo taký nebezpečný sklon nosenia. Nie som na tú trasu zvyknutý. Naopak, trasu na Zbojnícku chatu poznám, mám ju prejdenú už veľakrát. Chodím tam pravidelne v lete, v zime, za dažďa a snehu. Keď je nový čerstvý sneh, chodí sa na skialpoch.

Nosíte dole veľa odpadu?

- Áno, nosí sa veľa odpadu, lebo všetko na chate ostáva, aj keď pri nej nie sú žiadne smetné koše. Potraviny sú zvyčajne v plastových obaloch a vreckách a musíme to znášať dole. Sklenené fľaše sa napríklad drvia, aby nezaberali veľa miesta pri nosení dole. Sklo sa dáva do malých vedierok od kapusty.

Kedy ste boli hore naposledy?

-Asi pred dvoma týždňami. Chystám sa na chatu aj počas sviatkov. Záleží od toho, či to bude potrebné.

Bude tam niekto aj počas sviatkov?

-Áno. Téryho, Zbojnícka aj Zamkovského chata sú otvorené celoročne. V noci je to najmä z bezpečnostného hľadiska. Keby sa niekto v horách stratil, chodba musí byť otvorená.

O koľkej ste naposledy vyštartovali?

-V zime vyrážam najneskôr okolo desiatej. Posledné tri týždne som bol nosiť každú sobotu a vždy som sa vracal už za tmy.

Ako dlho vám trvala cesta nahor?

Súvisiaci článok Knižka zo Zbojníckej chaty: Chcem záchody vo vnútri chaty a opraviť strechu Čítajte

- Záleží to od toho, aký mám tréningový týždeň. Poslednú novembrovú sobotu som išiel hore tri a štvrť hodiny s 55 kilami (turistickým tempom je to na Zbojnícku približne dve hodiny a 45 minút, pozn. red. ). Týždeň na to som išiel s 53 kilami štyri a pol hodiny, čiže takmer o hodinu a štvrť dlhšie. Naposledy mi cesta nahor trvala tri a pol hodiny. Záleží to od počasia, vetra, snehu a najmä od toho, ako som unavený. Keď mám celý týždeň dvojfázové tréningy a v sobotu idem nosiť, vládzem menej. Moja najkratšia cesta v lete s 52 kilami, keď som sa ponáhľal, bola zhruba dve hodiny a 15 minút. V zime s tou istou váhou mi to trvalo pri silnom vetre takmer šesť hodín. Bola to moja najdlhšia vynáška.