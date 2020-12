Zvieratá v Tatrách ohrozujú ohňostroje, drony aj vrtuľníky

Príroda je v zimnom období zraniteľná, potrebuje citlivý prístup ľudí.

29. dec 2020 o 11:12 TASR

VYSOKÉ TATRY. Príroda vo Vysokých Tatrách je v zimnom období zraniteľná a potrebuje citlivý prístup ľudí.

Ako uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko, je dôležité, aby návštevníci rešpektovali sezónnu uzáveru a nerušili tak živočíchy, ktoré sa uložili na zimný spánok, alebo tie, ktoré bojujú s nepriazňou zimy.

Narušiteľom v tomto období môžu byť ohňostroje, drony, vrtuľníky, skialpinisti mimo vyhradených miest, turisti v sezónnej uzávere či psy pustené na voľno.

Kamzíky hynú hlavne po pádoch

Viaceré zvieratá v Tatrách sú podľa Majka v zimnom období zraniteľnejšie.

Unikátne typické jedince tatranskej fauny, kamzíky vrchovské tatranské, prezimovať vedia.

Tieto jedince sa musia pripraviť na zimu s veľkou tukovou zásobou.

Žijú v najvyšších polohách, kde sú vystavené vetru, dažďu, snehu už niekoľko desiatok tisíc rokov.

„Pri leteckých záchranných akciách vrtuľník spôsobuje stres pre kamzíky, ktoré sa zľaknú, môžu sa pošmyknúť a popadať do roklín. Hrozbou môže byť aj človek, ktorý ich vyruší, kamzíky sa tak dajú na útek, zbytočne míňajú svoje tukové zásoby a môžu uhynúť," povedal riaditeľ.

Drony ohrozujú hlavne vtáky

Orly skalné a sokoly sťahovavé neodlietajú do teplých krajín, ale ostávajú v Tatrách. Majú pri sebe tohtoročné mláďatá, o ktoré sa v zime starajú a učia ich loviť.

V posledných rokoch sú veľkým problémom drony.

„Apelujem na návštevníkov, aby nepoužívali zariadenia, ktoré sú zakázané v národnom parku. Dron môže vystresovať kamzíka, lebo si myslí, že je to predátor, a u orla a sokola spôsobí ilúziu, že je to narušiteľ jeho teritória a môže naň zaútočiť, prípadne sa sám zraniť," ozrejmil Majko.

Svište vyrušujú psy

Na zimný spánok sa v novembri uložili svište. Zakryli si svoje nory trávou a kamením, tak aby prežili asi šesť mesiacov v podzemí.

Ako priblížil riaditeľ, svište sú praví zimní spáči a neprebudia sa za celú zimu.

Je dôležité, aby ľudia nemali pustené psy na voľno, ktoré sa môžu snažiť vyhrabať svište z dier, naháňať kamzíky, prípadne doniesť rôzne choroby a parazity do tohto vysokohorského prostredia.

Ak sa podľa slov Majka nevieme rozlúčiť so svojím miláčikom, ideálne je ho mať na vôdzke.

Upozornenie pre skialpinistov

Vo Vysokých Tatrách existujú aj vzácne druhy kurovitých vtákov, ktoré sú mimoriadne ohrozené.

„Tetrov hoľniak sa necháva zasnežiť v kosodrevine, na zemi si vytvorí jamôčku, sneh ho izoluje a cez noc je tam v bezpečí. Z tohto dôvodu apelujem na ľudí, aby rešpektovali tie lokality, ktoré sme vyčlenili na skialpinizmus. Ak sa človek pohybuje vo voľnom teréne tam, kde nemá, môže ohroziť, dokonca usmrtiť tieto vzácne kurovité vtáky, ktoré nocujú pod snehom." zdôraznil Majko.

Tetrov hlucháň zase nocuje na vyvýšenom mieste na takzvanom „bidielku". Ak je vyrušený, môže v strese naraziť do prekážky. Riaditeľ podotkol, že tieto zvieratá už boli v minulosti usmrtené na lanách lanoviek, lebo v hmle nevideli túto prekážku.

Na ohňostroje zabudnite

Keďže sa blíži Silvester, Majko apeluje na ľudí, aby sa išli rozlúčiť so starým rokom do Tatier bez ohňostrojov.

Pre divo žijúce zvieratá s vyvinutým veľmi citlivým sluchovým aparátom je tento deň a noc stresovým zážitkom.

„Takéto hlučné oslavy do prírodného prostredia našich národných parkov, vrátane TANAP-u, nepatria, a preto sú zakázané zákonom o ochrane prírody a krajiny. Zvukové efekty spôsobujú plašenie kamzíkov v čase ich nočného odpočinku. V snahe uniknúť za každú cenu pred nebezpečenstvom sa dávajú na útek, často aj cez veľmi nepriaznivý terén, čo môže spôsobovať zranenia, prípadne až strhnutie lavíny a smrť vyplašených kamzíkov," vysvetlil riaditeľ.

Podľa jeho slov sa do stresových situácií počas silvestrovskej noci dostávajú všetci zvierací obyvatelia prírody, ktorí zápasia s vrtochmi zimy a nemajú zvyšnú energiu na rozdávanie.

„Niektorí ľudia sú naučení nerešpektovať legislatívu, usmernenia, vyhlášky, ale my na to tvrdo reagujeme. Tak ako v poslednom prípade, keď na Mikuláša jeden pán odpálil ohňostroj pod Kriváňom a za to mu hrozí sankcia až do výšky niekoľkých tisíc eur," upozornil Majko.

Ako dodal, Správa TANAP-u má odbor strážnej služby aj dobrovoľnú stráž prírody, ktorá kontroluje dodržiavanie všetkých nariadení.