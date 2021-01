Pracovníci pohrebníctiev a krematórií žiadajú očkovanie kvôli rizikovej práci

Ich asociácia už zaslala list ministerstvu zdravotníctva a hygienikom.

8. jan 2021 o 0:00 Mária Šimoňáková

Aj pracovníci pohrebných služieb by boli radi, ak by ich zaočkovali medzi prvými. (Zdroj: Mária Šimoňáková)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Už niekoľko dní prebieha v slovenských nemocniciach očkovanie zdravotníkov.

V rámci národného očkovacieho plánu v boji proti ochoreniu Covid-19 sa ako prví zaočkujú pracovníci v tzv. prvej línií.

O potrebe vakcinácie však hovoria aj pracovníci pohrebníctiev a krematórií, ktorí sú tiež vystavení riziku nákazy, najmä vo vzťahu k pozostalým.

Ich asociácia už poslala kompetentným orgánom žiadosť o očkovanie.

Ochrana pracovníkov aj pozostalých je prvoradá

Pavol Findura zo Spišskej Novej Vsi sa v pohrebníctve profesionálne pohybuje už 40 rokov. Zažil toho mnoho, ale to, čo je teraz, považuje za najhoršie.

Kým po ostatné roky ich pohrebná služba vykoná ročne do 370 pohrebov, v roku 2020 ich bolo až 450.

„Mesačne máme 30 pohrebov, v decembri ich bolo 73. Pohrebné služby aj krematóriá fungujú nonstop,“ vraví Findura.

Pri manipulácii s mŕtvymi, ktorí zomreli s alebo na Covid-19, manipulujú maximálne opatrne a za použitia všetkých možných dezinfekčných prostriedkov.

Telá nebožtíkov prevážajú z nemocnice na obrad tesne pred pohrebom. Aby eliminovali kontakt s ostatnými.

Findura je tiež presvedčený o potrebe očkovania aj u pracovníkov pohrebných služieb či krematórií.

Očkovať sa chcú, nevedia, či aj budú

„Zatiaľ sme sa nedozvedeli, že by nás mali očkovať. Ani to, či spadáme pod sociálnu či zdravotnú službu. A či máme nárok očkovať sa hneď po pracovníkoch v prvej línii. Je to ťažké. Vždy si na nás spomenú, keď sa niečo stane a až potom sa začnú riešiť veci,“ zamyslel sa Findura.

Zdôrazňuje, že ak by sa Covid-19 rozšíril medzi pracovníkmi pohrebníctiev a krematórií, vznikol by problém.