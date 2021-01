Starosta Štrby o pohrebe Lučanského: Počet ľudí bude asi veľký

Rodná obec sa pripravuje na pohreb policajného exprezidenta.

7. jan 2021 o 14:34 Katarína Gécziová

Stále to bol ten istý Milan Lučanský, ako ten, čo tu vyrastal, povedal v rozhovore pre Korzár deň pred pohrebom bývalého policajného prezidenta starosta Štrby Michal Sýkora (nezávislý). Podtatranská obec sa pripravuje na piatkovú poslednú rozlúčku, ktorá sa bude konať v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja v Štrbe. Očakáva sa, že príde množstvo ľudí vrátane politikov. Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa 29. decembra v prešovskej väznici pokúsil o samovraždu.



Pripravuje obec na pohreb opatrenia a ak áno, tak aké?

Je potrebné, aby to bol dôstojný pohreb. Pohreb každého človeka musí byť dôstojný, a to isté platí o generálovi Milanovi Lučanskom, ktorý pochádza zo Štrby a dlhé roky v Štrbe žil, rovnako ako jeho rodičia. Otec mu zomrel pred tromi mesiacmi, mamka tu žije.

Článok pokračuje pod video reklamou

Takže často chodil do Štrby, mal tu svoje kontakty. Medzi ľuďmi mal veľmi dobré meno. Čo sa týka pohrebu, je to vec rodiny, takže rešpektujeme jej rozhodnutie, ale zároveň musia byť dodržané všetky aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, to musí rešpektovať nielen rodina, ale aj ostatní.

Bezpečnosť na verejných priestranstvách zabezpečí štátna polícia. Samozrejme, budú spolupracovať aj naši štyria obecní policajti. Rovnako budú nápomocní naši dobrovoľní hasiči, ktorí budú usmerňovať prípadné väčšie množstvo áut.

Komunikovali ste so štátnou políciou?